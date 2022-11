Villalba. Fue el bálsamo para su corazón herido. Es su mejor crítica, acompañante de vida y una figura maternal para sus dos hijas, Victoria Sofía e Isabel.

Ella es Veggie Vanesa Vargas Santiago, prometida del alcalde villalbeño Luis Javier Hernández Ortiz y quien será la Primera Dama de la Ciudad Avancina a partir del 16 de diciembre cuando ambos se den el sí en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villalba frente al obispo emérito Félix Lázaro.

Ante los ojos de Javi, como cariñosamente se le conoce al alcalde en su pueblo, Veggie es “la mujer perfecta” y quien no tiene “ni un solo defecto”, tanto en su apariencia física como en los valores que abraza. Su delicadeza y finura la caracteriza, así como su férreo deseo de ser un baluarte de apoyo para los más necesitados, atributos que también enamoraron a su prometido.

Todo lo que es Veggie y cómo ella ha adoptado a sus hijas le ha garantizado a Hernández Ortiz una compañera permanente mientras navega las incógnitas del futuro, una nueva oportunidad para vivir y mil razones por dar gracias. Eso mismo es Javi para Veggie. Por ende, le agradecerán a Dios hoy, Día de Acción de Gracias, la buena dicha que permitió que se conocieran.

Veggie vestirá un traje diseñado por la ponceña Lisa Porrata el día de su boda. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Yo le doy gracias a Dios, porque siempre nos da oportunidades, independientemente las pruebas que uno pase en la vida… porque me ha dado una nueva oportunidad de ser feliz. Le voy a dar gracias a Dios (en el Día de Acción de Gracias) por mi familia. Uno puede tener muchas metas profesionales, en el servicio público, lograr tantas cosas, pero si no tienes una familia con quién compartirla, pues en vano sería. Mucha gente obtiene cosas materiales y tiene ganancias personales, pero al final del camino mañana (hoy), posiblemente, lo pasen solos”, reiteró el alcalde, con una sonrisa inmutable pintada en su rostro y sin soltarle la mano a su prometida.

“La razón más importante de dar gracias a Dios es por esta nueva familia que Dios me ha regalado y por lo que está por venir, porque Dios siempre bendice de una forma bien especial”, concordó Vargas Santiago, trabajadora social de profesión, de 32 años, y quien administra su negocio familiar Funeraria San Ramón, en Juana Díaz.

Él tomó la iniciativa

La historia de la pareja se remonta al 2020, a un año tras el fallecimiento por leucemia de la primera esposa de Hernández Ortiz, Glendaliz Soto Vega.

En aquel entonces, eran muchos los asuntos que ocupaban la mente del también presidente de la Asociación de Alcaldes. Dividía el día entre sus funciones como padre soltero y su campaña política para revalidar a la poltrona municipal bajo el Partido Popular Democrático (PPD). Probar el destino para encontrar una pareja no figuraba entre sus prioridades; al menos así lo pensaba. Todo cambió cuando una amistad, quien se comprometió en coordinarles la primera cita, pensó que ambos serían una pareja ideal. La curiosidad se apoderó del ejecutivo municipal y una simple búsqueda en las redes sociales bastó para que le hiciera el primer acercamiento a Veggie.

“El que me conoce sabe que yo soy un desespera’o y me dio con buscarlo en Facebook el nombre de ella e inmediatamente vi su foto y, pues, físicamente la vi como una mujer bien atractiva. Así estuve unos días hasta que le envié un mensaje. Dije: ‘olvídate del que me iba a conseguir la cita para almorzar. Yo le voy a hacer el acercamiento…’ y le escribí. Me puse bravo, como dicen por ahí, y le escribí, y ahí comenzamos”, narró entre carcajadas.

Ambos aseguraron encontrar su pareja "perfecta". ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Ya yo tenía conocimiento de que el alcalde, de alguna forma u otra, tenía algún interés en mí. Cuando recibí ese mensaje fue algo sumamente emocionante. Yo no lo podía creer. Yo dije ‘¿será o no será?’”, coincidió Vargas Santiago.

Un intercambio de mensajes los llevó a esa primera cena en un restaurante salinense. Lo demás, pues, es historia.

“Javier ha sido la oración contestada. Fue el hombre que yo tanto soñé y fue el hombre que tanto le pedí a Dios y aquí estamos”, aseguró la empresaria con voz entrecortada.

“Yo lo veo como que Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vivir. Yo siempre he visto las circunstancias de la vida como parte de la voluntad de Dios”, añadió Hernández Ortiz.

En sus dos años de relación, ambos se prometieron ser el complemento uno para el otro y priorizar, sobre todas las cosas, a las niñas y el servicio público.

“Yo tengo que decirte que Veggie es una luchadora. Al igual que yo, tenemos muchas cualidades en común. Ambos venimos desde abajo, luchamos por lo que tenemos, nos encanta lo que hacemos y me encanta su espíritu luchador. Le encanta ayudar a la gente. A ambos nos gusta servir, nos gusta ayudar”, el alcalde.

“Dios se ha encargado de poner en mi camino personas que hacen que el proceso tenga un propósito. Y, obviamente, Veggie es, sin duda alguna, el ejemplo más claro que Dios me ha dado una nueva oportunidad”, recalcó.

“La mejor madrastra”

Quizás lo más que convenció a Javi de que Veggie, ciertamente, es “la mujer perfecta” es su trato hacia Victoria Sofía e Isabel, de 13 y 11 años, respectivamente. Es tanto su amor por ellas que las defiende antes que a él, aseguró.

“Me encanta que haya aceptado la responsabilidad de hacer a mis hijas como suyas. Eso no todo el mundo lo hace. Ella desde el inicio estaba bien consciente de que tenía que amarme a mí y amarlas a ellas más que a mí en muchas ocasiones, y lo hace, porque las defiende por encima de mí. (Lo ha hecho) muchas veces, muchas veces”, comentó entre risas.

Vargas Santiago ha empleado estrategias distintas para ganarse el cariño y la confianza de ambas, máxime con Victoria Sofía que tiene perlesía cerebral. Que ellas la aceptaran, sin embargo, ha sido “un proceso” paulatino y retante, compartió.

"Yo le doy gracias a Dios, porque me ha dado una nueva oportunidad de ser feliz", celebró el alcalde. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Los otros días Isabel se acercó a mí y me dice: ‘tú eres la mejor madrastra que Dios me ha podido dar’. Me hizo llorar. Jamás y nunca esperé esas palabras, pero en ese momento dije: ‘estoy haciendo lo correcto’”, manifestó.

La joven mujer dice no desear reemplazar a la madre fenecida de las niñas, sino ser su figura matriarcal en el plano terrenal. Es por esto que mantiene la memoria viva de Glendaliz al colgar fotografías alrededor de la casa y revive los momentos gratos en conversaciones con ambas.

“Hay que ir construyendo el imperio que uno quiere para su vida. Yo siempre quise que ellas me amaran, no por la persona que ocupa el lugar de una madre, sino por la persona que hace de una madre y también promueve recordar a su mamá. Yo me he encargado, sobre todas las cosas, que no olviden a su mamá. Yo creo que esa es mi asignatura y que entiendo que la estoy cumpliendo a la perfección”, acotó.

“Veggie se las ha ganado poco a poco. Ha estado con ellas. Ha sido hasta, en muchas ocasiones, mejor de lo que yo sería, y creo que eso es lo que, dentro de tantas cosas, que me tienen enamorado de Veggie, el trato hacia mis hijas es uno de ellos”, afirmó Hernández Ortiz.

Y no solo la han aceptado las niñas, sino el pueblo de Villalba, cuyos residentes más vulnerables -como los ancianos, menores y usuarios de sustancias- serán los primeros en beneficiarse de los futuros planes que implementará Vargas Santiago una vez se casen.

“Cuando me integre completamente y oficialmente como primera dama, tengo mucho trabajo por hacer. La definición del plan de trabajo es servicio. Servicio a la gente. A mí me encanta lo que es ayudar a las personas necesitadas. Así que, tengo mucho trabajo por hacer ayudando a mi gente de Villalba”, comentó Vargas Santiago.