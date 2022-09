Guayama. “Está lloviendo mucho y mucha ventolera. Muchas ráfagas de viento que se escuchan”.

Así, desde su casa en la urbanización Hacienda Los Recreos, Claribel Chandy describió el panorama del municipio de Guayama, que es recíproco de los fuertes vientos y precipitación del huracán Fiona que ya está tocando tierra en el área sur de Puerto Rico.

Chandy, como la mayoría de los residentes guayameses, está sin servicio de energía eléctrica, constantemente atenta al alcance del fenómeno.

Por su parte, el alcalde O’brain Vázquez Molina y su equipo de Manejo de Emergencias ya han tenido un día extenuante, pues unas 125 familias están incomunicadas. En el caso de Pozuelo, la caída un árbol obstaculizó la única entrada y salida de la comunidad.

Mientras, árboles obstruyeron el paso en la carretera PR-3 y en la carretera PR-179, en la comunidad Carite- el barrio más grande de Guayama. Por esto, la carretera PR-179 solamente tenía un carril disponible para el tránsito.

Del mismo modo, el funcionario municipal dijo que estaba vigilante de la urbanización Villa Real, pues de cerca de cuatro calles suelen inundarse periódicamente.

“El huracán va a azotar bastante a Guayama durante las próximas horas y, luego de eso, la precipitación de agua era bastante grande lo que me preocupa mucho más”, anticipó.

La preocupación mayor de Vázquez Molina es la posible crecida del río Guamaní, especificó. Al conversar con Primera Hora, se encaminaba hacia el área.

“Como al momento no tenemos luz en Guayama, vamos a trabajar con las debidas precauciones”, advirtió

Hasta ahora, unas 11 personas están refugiadas en la escuela Francisco García Boyrie en Costa Azul, de las cuales dos son envejecientes y encamadas. Además, instruyó abrir un segundo refugio en la escuela Elemental Óscar Hernández Guevara en la comunidad Blondette, pues la mayoría de las casas en varios barrios de Guayama son vulnerables a los vientos y lluvias por cuanto son eregidas de madera con techos de zinc.

“Lo más que les pido, humanamente y de todo el corazón, es que no me saquen escombros, que se queden tranquilos en sus casas, que no salgan a la calle. Es preocupante por la cantidad de agua que está saliendo, pero las ráfagas que nosotros estamos recibiendo en Guayama sobrepasan en momentos sobre 70, 90 millas y esa es la mayor preocupación que la gente salga de sus hogares”, exhortó.

El huracán Fiona podría dejar entre 12 a 16 pulgadas con un máximo de 25 pulgadas en algunas áreas, específicamente en el este y sur de Puerto Rico, reportó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (CNH).