El municipio de Villalba podría tomar la drástica determinación de cerrar las entradas de su pueblo como medida cautelar ante la emergencia por el coronavirus Covid-19, informó hoy su alcalde, Luis Javier Hernández Ortiz.

El primer ejecutivo municipal señaló que ha extendido la Orden Ejecutiva municipal atemperándola a la firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced y que entrará en vigor mañana, 1 de abril.

“Hemos añadido medidas más drásticas para el cumplimiento del toque de queda en la cual se incluye el establecer puntos de cotejo en distintas áreas de nuestro pueblo. Esto para procurar que la ciudadanía tome conciencia de que solo debe estar en la calle en caso de emergencia o para asistir al trabajo”, señaló Hernández Ortiz en declaraciones escritas.

Dijo, además, que ha dado instrucciones al comisionado de la Policía Municipal, para que, en la medida que vean a personas que incumplan con el toque de queda de manera indiscriminada, se contemple el cierre de las entradas del pueblo.

Esto, según explicó, procuraría que la entrada a la ciudad sea solo de personas autorizadas por el toque de queda del gobierno de Puerto Rico.

Añadió que tiene confianza en que los ciudadanos tomen con seriedad la emergencia que se vive, que obedezcan la Orden Ejecutiva y que no “tenga que llegar a medidas extremas”.

De igual forma, dijo que se establecerán bloqueos en distintas áreas de la ciudad.

Además, les exigirán a los comercios que sean más estrictos en las medidas de protección para sus empleados y clientes.

“El comercio que entendamos no está tomando medidas de protección de sus empleados y clientes, le vamos a cerrar el negocio de inmediato. También con aquellos que aumenten los precios de manera abusiva. Queremos que la gente consuma en nuestro pueblo y no tenga que salir fuera para nada. No podemos permitir que el virus entre a nuestra ciudad. Y para ello tomaré las medidas que sean necesarias. (LAS QUE SEAN)”, indicó el alcalde.

Por otro lado, el municipio les permitirá a las ferreterías y garajes de reparación de automóviles abrir los miércoles y jueves o viernes y sábados, como expresó la gobernadora en su orden ejecutiva. De igual forma, los domingos no podrá abrir ningún comercio que no sea farmacias y garajes de gasolina.

“Todo comercio e institución financiera en la jurisdicción de Villalba viene obligado a cumplir con las recomendaciones de aislamiento social de mantener una distancia de seis pies entre sus clientes, incluyendo los que se encuentran en fila de espera, fuera del comercio o la institución financiera. El comercio o institución financiera que no cumpla con lo aquí estipulado conllevará la revocación inmediata de todos los permisos emitidos por el municipio para el funcionamiento del mismo y el cierre inmediato de las facilidades”, detalló.

Hernández Ortiz sostuvo que le han cursado cartas al Banco Popular y a Medtronics para que tomen medidas adicionales para proteger la seguridad de sus empleados y de la ciudadanía en general.

“Todo comercio e institución financiera que incumpla con las disposiciones establecidas en el Orden Ejecutiva 2020-029 de la gobernadora y las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobierno Municipal de Villalba y/o que ponga en riesgo la salud o la seguridad de sus clientes, le serán canceladas todas las licencias emitidas por el Municipio de Villalba y conllevará el cierre inmediato de las facilidades”, manifestó el funcionario electo.

Villalba extendió el cierre de sus operaciones municipales hasta el 12 de abril, excepto aquellos relacionados con los servicios esenciales, como la Policía Municipal, Manejo de Emergencias y el Recogido de Desperdicios Sólidos.