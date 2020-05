Alcaldes azules y rojos cuestionaron ayer el manejo de las estadísticas de casos del COVID-19 del Departamento de Salud, pues sus números no cuadran con los del gobierno central, al punto que muchos han optado por emular el modelo de rastreo de casos del coronavirus que implantó con éxito el municipio de Villalba.

Los alcaldes sostienen que los reportes diarios que les somete el departamento a los municipios contienen errores, información incompleta de los casos y que incluyen falsos positivos, más no los casos recuperados. Alegan además, que Salud integra los resultados positivos de las pruebas serológicas, pese a que esos mismos pacientes dan negativo en las pruebas moleculares. A ello se suma la falta de monitoreo nacional de los casos positivos y el llamado contagio comunitario, lo que no les permite tener un cuadro claro del comportamiento del virus en sus respectivos pueblos.

PUBLICIDAD

“Va a ser bien difícil conseguir un alcalde que diga que la información es la correcta. Es muy difícil entender que pasados 60 días (de la emergencia) todavía tengamos ese problema. Desde el día uno, que hubo una reunión en conferencia con la gobernadora (Wanda Vázquez) y el task force médico planteamos que si se coordinaba con los municipios nos podíamos hacer cargo de ese rastreo”, dijo el alcalde de Comerío, Josean Santiago.

Detalló que ahora mismo su municipio sólo tiene un caso activo “que se recupera en su casa”, mientras el reporte de Salud dice que son 17. “Los números no son confiables, nos están diciendo que son 17, pero no dan de alta a los que se curaron y que ya están en sus casas”, sostuvo.

Santiago insistió en que, cuando a los pacientes le hacen las pruebas, los laboratorios les requieren identificación, dirección y teléfonos, “pero no sé qué pasa que cuando nos llega la información de Salud en algunos casos llega el nombre de la persona sin dirección y teléfono y hay que adivinar”. Agregó que en otros casos “las personas le dicen a nuestra trabajadora social que se hicieron las pruebas moleculares, que están bien, pero los siguen poniendo en el dashboard”.

El municipio, explicó, tiene su propio programa de rastreo denominado “No estás solo” y además, dijo que pronto abrirá un albergue para personas en cuarentena, que podría dar servicios a otros pueblos vecinos de la montaña.

Mediante el sistema de rastreo municipal manifestó que una trabajadora social canaliza los servicios, incluyendo alimentos, medicinas y pruebas a las personas que vivan en el núcleo del paciente.

PUBLICIDAD

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, dijo que el jueves pasado el dashboard de Salud colocaba a su municipio con 174 casos positivos. No obstante, indicó que el listado oficial enviado a Bayamón constaba de 169 casos, de los cuales ocho, no eran residentes de esa ciudad, sino personas que se hicieron las pruebas en laboratorios bayamoneses.

“De los 161 restantes, 40 indicaron que eran negativos a ambas pruebas, serológicas y moleculares, por lo cual desconocemos por qué fueron incluidos como positivos. O sea que, para el jueves, el total de positivos verificados en el municipio de Bayamón eran 121, en vez de 174 y mañana lunes (hoy) se espera que se actualice nuevamente la tabla”, explicó el alcalde novoprogresista.

Añadió que diariamente tiene un grupo de empleados rastreando todos los casos referidos a través DS.

“La comunicación con el Departamento de Salud es poca. Las listas de las personas contagiadas las envía una compañía privada diariamente o cada dos días. A esta compañía le solicité la eliminación de los recuperados, sin embargo, ellos me indicaron que no tienen acceso a eso”, apuntó por su parte, el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez.

Aunque el dashboard de Salud atribuye 27 casos a Quebradillas, el alcalde dijo que, al momento, hay solo tres casos positivos y un cuarto caso que “no he podido identificar porque en la lista que envía Salud no tiene datos”.

“En Quebradillas el Departamento de Salud tiene registrados 27 casos positivos de Covid 19. De esos 27, el primer grupo fueron de una misma familia en la cual se contagiaron 16. Ya todos ellos, gracias a Dios, están recuperados”, agregó Vélez.

PUBLICIDAD

“Vamos a implantar el sistema de rastreo, espero que la semana entrante lo tengamos en funciones”, indicó el alcalde de Sabana Grande, Noel Matías. “Todos los días me hacen llegar un listado, pero no sabemos cuáles son los casos reales. En la última lista aparecen 26 y al menos sé de uno que es un falso positivo”, sostuvo.

“Me llega la información, pero es bien superficial. Estoy tratando de meterme de lleno con el modelo de Villalba”, expresó por su parte, el alcalde de Corozal, Sergio Torres.

“Ellos (Salud) dan los positivos, sexo y edad, pero no dicen quiénes se recuperaron, dicen los muertos, pero no los recuperados y eso me preocupa. En Corozal, según ellos se han contagiado 25 personas, pero yo sé que son más”, sostuvo.

Dijo que el reporte de Salud no indica si los contagiados ya pasaron la cuarentena, si le hicieron las pruebas moleculares. “No son específicos en eso y lo que trae es desconfianza e incertidumbre porque no sabemos dónde estamos parados”, sostuvo.

“Lo que me preocupa es que de los 16 que dice Salud que tengo, 13 son de pruebas rápidas y siguen en la lista. Si vamos a ver, tengo tres, que ya están bien y hay uno que ya está trabajando”, reclamó el alcalde de Juncos, Alfredo Alejandro.