En una votación unánime, los 45 alcaldes, miembros de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, acordaron hoy exigirle a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que retome el toque de queda de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana por entender que la restricción es la propia para controlar los contagios del COVID 19, en momentos en que la enfermedad entraría en su punto más alto en los próximos días.

Según había adelantado en días recientes el secretario de Salud, Lorenzo González, los contagios pudieran ver su pico entre el 15 de abril y el 8 de mayo.

Ante la preocupación, los alcaldes mantuvieron una reunión telefónica esta tarde donde decidieron enviarle una misiva a la primera ejecutiva y darle un plazo de 24 horas para que enmiende la recién firmada orden ejecutiva donde amplía el horario de toque de queda de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana para darle espacio a la operación de los comercios.

“Todos los alcaldes acordaron que el toque de queda vuelva a la hora original (7:00 de la noche a 5:00 de la mañana), dándole 24 horas a la gobernadora para asumir la responsabilidad lo más pronto posible”, dijo el alcalde de Lajas, Marcos Turin Irizarry, miembro de la Asociación y quien participó de la votación.

Según el mandatario municipal, la determinación obedece a un pedido del pueblo a que se mantengan las restricciones que el gobierno había impuesto previamente para evitar que se continúe propaganda la enfermedad.

“Es que el pueblo está exigiendo que se mantenga hasta las 7:00 de la noche. Hoy parecía un día de trabajo normal como si esto hubiera pasado ya. Están los supermercados llenos, la gente en la calle, los correos. A la verdad que esto no sé cómo puede mejorar la situación tan crítica y todavía no hemos llegado al pico. No sé de verdad”, indicó.

“Entiendo que lo que iba bien, debió haber seguido bien y que debimos haber continuado en la misma situación anterior”, añadió.

Alcaldes toman sus precauciones

No obstante, ya alcaldes habían tomado la determinación de tomar acción ante la determinación que dio a conocer ayer la gobernadora de extender el horario del toque, al firmar ordenanzas municipales para mantener el cierre comercial a las 7:00 de la noche.

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, es uno de los alcaldes que se propone aprobar una ordenanza municipal para prohibir que los negocios no abran más allá de las 7:00 p.m. De esta manera se uniría al alcalde de Peñuelas, Guayanilla, Salinas, Villalba, Yauco que ya había anunciado su intención como medida de prevención.

“Mucho del sentir de los alcaldes es que entendemos -como entiende la mayor parte de la ciudadanía- que extender el horario en la noche para la apertura de los negocios, eso es ampliamente rechazado por la gente, es increíble. El pueblo le está diciendo a la gobernadora a través de los alcaldes, ‘nosotros queremos que los negocios cierren a las 7:00 p.m’. y esa petición viene del pueblo, pues los alcaldes la vamos a recoger y en el caso particular de Cayey, vamos a aprobar una ordenanza para prohibir que los negocios abran más allá de las 9:00 p.m.’, indicó.

“Es una restricción que a quien más le perjudica es al pueblo pero el pueblo entendió que es buena. El pueblo está pidiendo que se mantenga la restricción y la gobernadora quiere liberalizarla, no sé con qué propósito”, manifestó.

Aseguró que la liberación de las restricciones en este momento en que se acerca el momento más crítico de la enfermedad en términos de contagios, es un retroceso en la prevención.

“Si nos dejamos llevar por lo que el secretario de Salud dijo, que este era el periodo más crítico de mayor contagio, de mayor posibilidad de casos manifestándose, pues liberalizar las normas en este periodo va en contra de ese planteamiento inicial y no solamente eso, más allá de lo que dijo el secretario, yo te puedo decir que la experiencia mía como alcalde de Cayey es que el Departamento de Salud dice que nosotros tenemos tres casos positivos, sin embargo, yo le puedo hablar como de 22 casos en la ciudad de Cayey, incluyendo una familia completa”, señaló.

¿La ordenanza podrán ir sobre la Orden Ejecutiva?

Si podrán ir por encima de la orden ejecutiva de la gobernadora, el alcalde entiende que sí. “Yo como abogado pienso que sí porque una ordenanza es un acto autorizado por ley en donde participa el poder ejecutivo y el legislatura municipal. Una orden ejecutiva de la gobernadora es un acto unilateral de la gobernadora”, apuntó.

Sin embargo, aunque pudieran, lo cierto es que una ordenanza no se podría implantar de inmediato porque los alcaldes necesitan publicarla en un medio impreso local y luego tendrían que esperar unos 10 días para ponerla en vigor.

El alcalde sugirió, que además de que se mantenga el toque de queda a las 7:00 de la noche, que se abruebe un código de higiene.

“Hasta que no haya una cura, el contagio es posible siempre. La realidad es que tenemos que empezar a ver cómo convivir con esta situación y hay unas normas que hay que adoptarlas, fundamentalmente hay que adoptarlas, unas normas de distanciamiento social, de higiene, de distanciamiento dentro de la farmacia, supermercados, unos códigos en los restaurantes de comida rápida, en los bancos, eso hay que darle mucha prioridad porque todavía hay gente que va a las gasolineras y no tiene ningún tipo de protección y el Estado es el que tiene que velar porque eso ocurra. Es el Estado, tiene que establecer la política pública o la normativa para que se obedezcan esas intrucciones”, puntualizó.

Ortiz Velázquez, por otra parte, entiende que el Departamento de Salud no está compartiendo la información correcta de casos positivos a coronavirus por municipio.

“Todo está sostenido en la ausencia de pruebas. Hay gente con las condiciones que todavía no se les ha hecho le prueba”, dijo.

El alcalde Comerío, Josian Santiago, es otro de los mandatarios municipales que evaluaría con el consejo legal de la Asociación de Alcaldes, unirse a sus homólogos en la firma de ordenanzas municipales para restituir el toque de queda a las 7:00 de la noche.

“Yo los puedo entender ( a los alcaldes) porque hay una contradicción y es que si el secretario de Salud dice que vamos a entrar en el periodo de mayor peligro al contagio y al pico de la pandemia, pues no hace sentido que se flexibilice el toque de queda porque entonces provoca más gente en la calle. Da la impresión de que las cosas están bien, que están mejorando y ya sabes, están en la calle”, dijo.

Santiago, dijo que entre otra cosas que discutirían hoy entre los 45 alcaldes miembros de la Asociación, es la falta de información que les provee el Departamento de Salud para atender los casos en los ayuntamientos.

“Nosotros tenemos una situación delicada con ese asunto de que no nos proveen información de los casos que tenemos en nuestros pueblos, esa información de Salud la necesitamos para nosotros darle atención a los casos en nuestros pueblos para ayudar a que se mantengan aislados y asistirle en lo que necesiten. Ese problema que tienen ellos de rastreo que tienen que darle, si cuentan con los gobiernos locales y tienes 78 gobiernos locales, nosotros nos encargamos de eso, de que esa gente para que no salga de sus casas proveyéndole los medicamentos, los alimentos, compras, desinfección de sus casas. Es para asistirle”, apuntó.

Manifestó que ahora la atención de la emergencia provocada por el COVID, dependerá de lo que haga cada municipio para orientar a la ciudadanía a que se apegue al distanciamiento social. “Hay que pedirle que no bajen la guardia. Mantente alejado en tu casa. Eso hay que insistirlo”, dijo.

Guayanilla propone horario para atender a primeros respondedores de la emergencia

El alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, por su parte, anunció hoy que también firmará una ordenanza para que se mantenga el horario de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana como toque de queda a la ciudadanía.

En declaraciones escritas, indicó que su determinación responde a la falta de pruebas para detectar a las personas contagiadas con el virus.

“Aunque la curva de contagios presentada por el Task Force pudieran verse con relativa lentitud en el aumento de contagios en relación con otras jurisdicciones, la limitada realización de pruebas para detectar personas contagiadas, también es desproporcional, pues somos de los países con los indicadores más bajos de análisis hechos por población, por lo cual no garantiza que no hayan miles de contagiados sin detectar por lo que a su vez pudieran infectarse miles adicionales con la puesta de vigor de una invitación colectiva a bajar la guardia y asumir comportamientos menos auto restrictivos”, sostuvo Torres Yordán.

“Una de mis mayores reparos es que se puede dar la errónea impresión de que esto está mejorando o controlado, cuando el propio Secretario de Salud nos advierte que las semanas más crítica serán las próximas tres”, sostuvo el alcalde de Guayanilla.

Mediante la ordenanza municipal, el alcalde decretó que los ciudadanos de su municipio mantenerse en sus hogares como hasta el presente. Propuso, además, que en las dos horas restantes que extiende el toque de queda de la orden ejecutiva de la gobernadora, sea un horario para atender exclusivamente al personal que labora en la línea de respuesta inmediata como, policías estatales y municipales, personal de enfermería y médicos, empleados de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia (OMME), personal municipal y estatal destacados en servicios, bomberos, paramédicos, entre otros.

“De una cosa estoy convencido, como país somos indigentes de pruebas de COVID-19, por lo tanto, no debemos bajar la guardia, no podemos confiarnos, las pruebas realizadas son insuficiente para establecer que la pandemia está controlada y son las dosis constantes y rigurosas de distanciamiento social y quedarse en casa la única medicina y vacuna en estos momentos para prevenir el contagio”, concluyó el alcalde Nelson Torres Yordán.

En tanto, el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet realizó un sondeo en las redes sociales para consultar a sus compueblanos si establecía una ordenanza para manterner el toque de queda que culminó ayer domingo, 12 de abril, esto luego de recibir mensajes donde expresaban su desacuerdo con la extensión del horario para el cierre de establecimientos.

“Cuando escuché a la señora Gobernadora hacer el anuncio, sinceramente me preocupé, pues entiendo que tratándose de la salud y seguridad de todos era necesario mantener estas restricciones por algunas semanas más ya que se trata de una lucha contra un enemigo mortal y que invisiblemente está entre nosotros, por lo que a mayor interacción y aglomeración de público mayor será el riego de contagio”, afirmó el alcalde Gonsález Souchet,

Tras los resultados de la encuesta, donde indica que el 92% de los participantes, apoyaron mantener el toque de queda desde las 7:00 de la noche, el alcalde se reuniría hoy con la legislatura municipal para extender el toque de queda en nuestro municipio con cierre parcial en los comercios a partir de las siete de la noche.

De igual manera, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, pidió a la gobernadora que reconsidere el cambio en la orden ejecutiva.

“Si bien es cierto que cada ciudadano debe asumir una responsabilidad personal y social, no es menos cierto que los cambios en la orden ejecutiva de la gobernadora representan un reto a la aplicabilidad de los planes de trabajo elaborados por los municipios y amplia el periodo de exposición de la gente en los comercios y en lugares públicos. En Juana Díaz hemos sido enérgicos en requerir el uso de protección facial, de orientar a la ciudadanía para ser precavidos al estar en lugares públicos. En esta etapa de gran riesgo, nuestra exhortación es a que se queden en su casa para evitar el contagio”, compartió en declaraciones escritas.

En tanto, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, aunque pertenece a la Federación de Alcaldes, se unió a la solicitud de los alcaldes populares.

“Tanto aquí en Ponce como en Juana Díaz las personas se han volcado a las calles sin ningún tipo de control y, como salubrista, me preocupa porque estamos en medio de una emergencia donde todos somos vulnerables a padecer el virus que nos amenaza y necesitamos tomar las medidas pertinentes para prevenirla. La gente aún no lo comprende porque siguen sin ninguna contemplación en las calles”, expresó Meléndez Altieri.