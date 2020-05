Miembros del movimiento empresarial Estamos Listos Puerto Rico Nos Toca a Todos y alcaldes tanto de la Federación como de la Asociación afirmaron esta tarde su respaldo a una apertura “gradual” de la economía, observando estrictas medidas de seguridad.

Esa apertura de la economía, que está casi paralizada luego de que se establecieran las medidas de aislamiento social, acuartelamiento y toque de queda para combatir la expansión del letal coronavirus Covid-19, se haría además observando las recomendaciones del Task Force Médico y el Task Force Económico, que incluyen entre otras cosas y monitoreo diario de los casos positivos y hospitalizaciones, así como retomar cierres y acuartelamiento si hubiera un aumento de casos.

“Es una reapertura gradual donde se van a abrir los negocios con unos protocolos, que se van a estar presentando al gobierno, al Task Force de desarrollo económico, para que se puedan tomar medidas y las cosas se hagan con los nuevos lineamientos de distanciamiento social”, afirmó Ramón Leal, de ASORE (Asociación de Restaurantes de Puerto Rico) y Estamos Listos Puerto Rico Nos Toca a Todos.

“Así que cuando tú vas a un restaurante o un comercio, puedas mantener los seis pies de distancia que es lo que está recomendando el CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), puedas tener el ‘hand sanitizer’ en la entrada, que es un requisito ahora del Departamento de Salud en los nuevos protocolos que existen, y se haga un cumplimiento total con el gobierno a nivel de Puerto Rico y que cada empresa pueda tener un mínimo de requisitos que son los que tiene que hacer para volver a abrir, y aquellos que no cumplan tendrán que cerrarlos o intervenirlos para educarlos”, agregó Leal, quien también miembro del Task Force Económico que está asesorando al gobierno.

Carlos López Lay, de Bella Group y Estamos Listos Puerto Rico Nos Toca a Todos, y también miembro del Task Force Económico, aseguró que hay un grupo de profesionales que ha trabajado con mucha responsabilidad e integridad para establecer unas guías específicas que toman en cuenta las recomendaciones de salud para la reapertura de la economía.

“Tomamos en consideración todo lo que salud está diciendo como protocolos de prevención y protección y los incluimos dentro de estas etapas que esperamos que la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) de alguna manera hable de esas etapas hoy (en un mensaje que dará), donde está paso por paso lo que nosotros estamos ofreciendo como alternativa para reabrir la economía”, comentó López Lay, agregando que se ha creado una página de internet en la que “voluntariamente” cada industria está poniendo sus protocolos que van allá de los existentes por exigencias del CDC, OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) y PROSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico).

Leal recordó que, a pesar de las restricciones, 65,000 personas han continuado trabajando, medidas de seguridad, y apenas se han confirmado 25 casos.

López Lay insistió en que es necesario buscar ese balance entre salud y economía, sin poner en riesgo la salud, porque “cada día que pasa no sé si voy a tener trabajo para los 750 empleados que tenía antes de que esto pasara. La subsistencia de las empresas está amenazada”.

El alcalde de Arecibo y presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, expresó que está claro que “todos tenemos que vivir con el Covid (-19) pero hay mucha gente también que necesita nuevamente llegar a buscar su trabajo, a reactivar su vida nuevamente. Y tenemos que ir gradualmente abriendo protocolos, como lo están haciendo en los supermercados”.

Molina sostuvo que los municipios están de la mano con los empresarios en llevar el mensaje de que “hay que tomar medidas para reactivar la economía. Con protocolos, tomando medidas, garantizando la seguridad tanto por el patrono, el municipio y también el ciudadano, porque el ciudadano tiene que ser responsable. Todos tienen que poner de su parte y estar en la dirección para poder ayudar a reactivar la economía del país”.

Molina aseguró que, como municipio, le tocaba velar porque las empresas cumplieras con los estrictos protocolos de seguridad.

“Tenemos que ir gradualmente, paso a paso. No quiere decir que todo vaya a abrir mañana. Hay unas recomendaciones de un tipo de negocios. Una vez esos negocios abran, se va a evaluar el funcionamiento. No se está diciendo que volvemos a la normalidad. Hay cosas que todavía no se pueden abrir, fiestas, conciertos, cines. Se puede ir dando pasos”, agregó Molina, destacando que, por ejemplo el autocine de Arecibo, podría surgir como alternativa de diversión en estas circunstancias.

Por su parte, el alcalde de Guayanilla y vicepresidente de la Asociación de Alcaldes, Nelson Torres, coincide con la necesidad de abrir la economía, si bien de manera gradual. Destacó, por ejemplo, que hay negocios como las ferreterías que ya abren dos días a la semana, bajo fuertes medidas de seguridad, que podrían extender esos días de apertura bajo las mimas medidas de seguridad.

“Tenemos industrias que pueden abrir, que no representan riesgos. Se pueden abrir, siempre observando las medidas de seguridad, ofreciendo garantías de seguridad para sus empleados y sus clientes. No se trata solo de un asunto de la economía, la gente necesita el dinero para poder comer”, afirmó Torres.

Torres agregó que ahora los municipios cuentan con la información necesaria de parte del Departamento de Salud para llevar a cabo un rastreo y vigilancia más efectivo de los casos positivos, lo que debe ayudar en la reapertura de la economía. Admitió, sin embargo, que de haber un repunte de casos, como ha ocurrido en otros países, habría que retomar las medidas de restricción actuales.

Ambos empresarios, al igual que los alcaldes, expresaron que respaldaban mostrar flexibilidad y empatía con empleados que expresen que no están listos para volver a trabajar por temor al Covid-19, y que se les dé un espacio y no se les fuerce a regresar, o se busque alternativas, por ejemplo de trabajo remoto desde su casa.