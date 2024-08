La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, asegura estar “bien pendiente” ante las inundaciones repentinas que se están dando en el municipio tras el paso del ahora huracán Ernesto.

La ejecutiva destacó que las lluvias copiosas que deja el fenómeno atmosférico en el conocido “Pueblo de las Escaleras” condujo a la Policía Municipal a cerrar las carreteras PR-181, en dirección al barrio Celada, y la PR-941, en dirección al barrio Jaguas, tras el río Gurabo salir de su cauce. Incluso, este medio captó que había ganado que intentaba resguardarse tras la crecida de este cuerpo de agua.

“Los muchachos intentaban salvar el ganado, porque también sus dueños no se ocupan de hacer su debido proceso, su plan de contingencia. De hecho, nosotros hasta ofrecemos refugio para animales, rescatamos los animales que están en la calle, buscamos veterinarios que vengan y los curen -en el caso de tener alguna condición-, hasta hay gente que salen adoptando estas criaturas”, destacó.

PUBLICIDAD

Rivera indicó también que los ciudadanos que necesiten salir cuentan con una vía alterna cruzando el puente Toquí, que conecta con comunidades como Santa Rita, Celada Arriba, Jaguas, y otros sectores del pueblo.

“Estamos bien pendientes, la gente no debe arriesgar su vida. Si las autoridades le dicen que no pasen, es porque nos han dicho que el río Loíza, que se conecta con el río Gurabo, está fuera de su cauce”, resaltó la líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), destacando que el pueblo recibió mucha lluvía en horas de la madrugada, lo que provocó que sectores como Hato Nuevo y Jaguar se quedaran incomunicados tras la caída de árboles. No obstante, la alcaldesa aclaró que el equipo de Manejo de Emergencias y Obras Públicas logró abrir camino en estos vecindarios.

Además, Rivera destacó que la mayor preocupación del ayuntamiento sigue siendo las lluvias torrenciales y sus consecuencias en las vías de rodaje, por lo que exhortó a sus constituyente a “no hacer uso indebido de las carreteras” y evitar una tragedia.

“Si se cierra una carretera, es porque la gente está en peligro, así no remuevan las vallas o el área de seguridad identificada, que esperen, que nosotros, responsablemente, abriremos cuando esas vías estén libres de peligro”, puntualizó.

Igualmente, la alcaldesa acotó que otra preocupación inminente tras el azote del fenómeno atmosférico será el tiempo en que tomará a las autoridades pertinentes a restablecer la energía eléctrica en el pueblo.

“Hay alrededor de un 70 por ciento de Gurabo sin servicio de energía, mientras que un 30 por ciento, como el casco del pueblo, el sector donde se encuentra el Centro de Diagnóstico y Tratamiento del municipio, que tienen luz todavía”, resaltó.

Mientras tanto, esta indicó que el panorama con los adultos mayores se ha encontrado “un poco delicado”, exponiendo que el municipio ha recibido varias llamadas de ancianos que solicitan ayuda porque experimentan ansiedad o se encuentran solos en su propiedad.

“Nosotros estamos ofreciendo asistencia de alimentos en el hogar a los residentes que tenemos en el registro, por eso invitamos a familiares que tienen adultos mayores, o vecinos, que requieran nuestros servicios, se pueden comunicar con nosotros al 787-712-2013″, apuntaló.