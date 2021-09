Sep 3: Once again, heat indices up to 107ºF are expected between 10 AM and 3 PM AST across the local islands. | Una vez mas, se esperan indices de calor de hasta 107ºF entre 10 AM y 3 PM AST a través de las islas locales. https://t.co/m67z4zqP1s #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/84T4Mlikol