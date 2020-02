El secretario de Salud, Rafael Rodríguez, fue el gran ausente de una vista de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes en la que se discutía hoy la preparación del Departamento de Salud para la emergencia que pudiera provocar la llegada del coronavirus a la Isla.

Según el representante de la Comisión, Juan Oscar Morales Rodríguez, el secretario fue citado desde el pasado 30 de enero y hoy, cuando se comunicó con Rodríguez para indagar las razones para no asistir, le indicó “que entendía que no era para él”.

“A mí me hubiese gustado que me hubiese llamado y me dijera que tenía otro compromiso y demás y no enterarme porque una de sus empleadas lo llamó y me indicara que él no tenía claro que tenía que estar aquí hoy. La convocatoria del 30 de enero está clara, lo cita a él”, dijo.

No obstante, Morales Rodríguez indicó que de todas manera se estaría reuniendo hoy con el secretario para aclarar dudas que se virtieron en la vista pública, entre ellas la cantidad de cuartos de aislamiento disponibles en la Isla para atender, si fuera necesario, una emergencia propiciada por contagio del coronavirus que ya ha cobrado la vida de al menos 362 personas en China y al día de hoy existen alrededor de 17,489 contagiados en el país oriental y otros países a donde ha llegado el virus.

Actualmente en las instituciones hospitalarias del país, existen unos 56 cuartos de aislamiento a nivel Isla, incluidos los 12 establecidos en el Centro Médico de Río Piedras. Al legislador cuestionarle a la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, por qué los del Hospital Regional de Bayamón no estaban incluidos, esta le ripostó: “¿No le bastan?”.

Morales Rodríguez, en tanto, manifestó que "la respuesta es que no”. “Yo creo que entre más cuartos tengamos identificados, aunque no lo utilicemos al final del día, pues mejor, pero estamos preparados. Así que esa respuesta a nadie le debe agradar”, señaló.

La controversia surgió luego que el vicepresidente de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAF), Andrés Ojeda Ojeda, dijera que se han contabilizado los cuartos, pero que no puede hablar de las condiciones en que se encuentran porque la última inspección realizada fue hace dos años y tampoco es responsabilidad del organismo, sino de la institución hospitalaria.

Yo no quisiera pensar que en algún momento pudieramos empezar en Puerto Rico con un caso y en semanas estemos hablando de 10, 20, 50. Nosotros tenemos que estar preparados para lo peor” -Juan Oscar Morales Rodríguez

“La responsabilidad de SARAF no es certificar los cuartos de aislamiento, la responsabilidad de SARAF es validar la operación completa de las diferentes facilidades de salud, que eso incluye los hospitales. No necesariamente porque surgió la emergencia en este momento, SARAF tiene que tirarse a la calle para validar que los cuartos de aislamiento funcionan”, sostuvo Ojeda.

El representante criticó, además, que se esté tratando la enfermendad como algo “liviano”, cuando medios internacionales reportan la fácil propagación del coronavirus que ya se ha extendido a varios países.

“Yo esperaba que los cuartos se fueran a inspeccionar en cada uno de los hospitales. Que fueran en detalle de cuántos cuartos tenemos en Ponce, en Humacao, San Juan y que esos cuartos fueran certificados por el Departamento de Salud. Eso era lo que yo esperaba”, dijo el legislador.

“Nosotros tenemos que garantizarle al pueblo de Puerto Rico, en caso de que surgiese algún caso de coronavirus, que el gobierno está preparado”, puntualizó.

Por su parte, Deseda dijo que el Departamento está listo porque comparado con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), el coronavirus se encuentra en un nivel menos infeccioso. Explicó que a cada bacteria se le da un número denominado el factor R de reproducción que dice cuán infeccioso es ese organismo. “Actualmente el factor R que hemos encontrado en el SARS es un 7, al momento el factor R que hemos encontrado en el coronavirus es un 4, lo que quiere decir que no es tan infeccioso como el SARS”, señaló.

Dijo que la forma de transmitir el coronavirus no es aerosol y aseguró que el Departamento tiene los cuartos de aislamiento para aerosol que la transmisión es mayor. "El coronavirus no es aerosol al día febrero 3, lo que quiere decir que nos mantenemos con una R menor que el SARS, por lo tanto el aislamiento no es como un caso de tuberculosis (que sí es aerosol). Sencillamente es poner a la persona en un cuarto cerrado, ponerle una mascarilla hasta tanto a la persona se le tomen las muestras, si no está inestable puede ir hasta su hogar por 14 días que el cuerpo desarrolla la enfermedad”, dijo.

La transmisión del coronavirus 2019 es una transmisión por microgotas que es cuando el virus entra a la mucosa de la persona ya sea por nasal, oral u ocular. “Si no penetra esas secreciones en contacto con nuestra mucosa, el riesgo es casi inexistente”, sostuvo.

Morales Rodríguez, por su parte, manifestó estar insatisfecho, además, con que el Departamento de Salud le haya enviado las guías para atender los casos a los hospitales y haya dejado en sus manos la práctica del protocolo que variará de institución en institución.

“A mí me parece que ella nos dice (la epidemióloga Carmen Deseda) que los protocolos pudieran ser distinto en los hospitales, pues yo creo todo lo contrario, yo creo que debe haber uniformidad en cómo se atiende este tipo paciente en Ponce, Humacao en San Juan, debe ser de la misma manera”, sostuvo el legislador, quien entiende que todo los hospitales deben tener un área de aislamiento.

Asunto “liviano”

El representante entiende que el Departamento de Salud trabaja el asunto livianamente por que el argumento establecido por la agencia es que aquí no hay vuelos directos desde China.

“Han descansado en que aquí no hay vuelos directos y yo creo que ese no es el único factor a considerar. Del 2 de febrero al día de hoy aumentaron 3,000 casos en China, esto va a las millas. Un aumento sustancial de casos. Yo no quisiera pensar que en algún momento pudieramos empezar en Puerto Rico con un caso y en semanas estemos hablando de 10, 20, 50. Nosotros tenemos que estar preparados para lo peor”, señaló.