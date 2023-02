“Hay una parte de mí que no entiende que soy paciente de cáncer, porque siempre me identifiqué como una persona muy saludable y los síntomas que tenía era, pues, un dolor espalda baja. ¿A quién no le duele la espalda baja?”

Así comenzó su relato Natalia Villarejo, quien hace un año fue diagnosticada con cáncer cervical en etapa 2.

Hoy en día, ya se le califica como una “sobreviviente” de cáncer. Venció la enfermedad, gracias a que tenía una “ilusión bien grande para vivir”. Sin embargo, señaló que “esta noticia no tan solo me cambió la vida a mí, sino que le cambió la vida a mi hija, a mis familiares y a las personas que tenemos alrededor”.

Villarejo dio su testimonio durante el anuncio de varias actividades para crear conciencia sobre el cáncer cervical y recaudar fondos que lanzó este miércoles la organización Voces (Coalición de Inmunización y promoción de la Salud), con su iniciativa Las Voces de Rhaiza Vélez Plumey.

En una conferencia de prensa realizada en el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, se alertó que Puerto Rico ha registrado un aumento de incidencias de 1.6% relacionadas al cáncer cervical y que los diagnósticos son muchos más altos que los registrados en Estados Unidos.

La doctora e investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer, Ana Patricia Ortiz, reveló estadísticas que establecen que una de cada 95 mujeres boricuas está propensa a sufrir cáncer cervical y que el 93% de los casos se deben a que han sido contagiadas con el virus del papiloma humano, que se transmite por las relaciones sexuales y que también es causante de otros tipos de cáncer en la boca, vulva, pene y ano.

La experta indicó que la incidencia de casos en Puerto Rico está en un 12.6%. Lo que representa que 13 de cada 100,000 mujeres sufre o sufrirá de este tipo de cáncer. En Estados Unidos, en cambio, son 7 de cada 100,000 mujeres las que están propensas a ser diagnosticadas.

“En Puerto Rico, es el séptimo cáncer más común en mujeres. Pero, entre los 15 a 39 años es el segundo cáncer más común”, destacó.

La mortalidad, entretanto, está en un promedio de 48 fallecimientos anuales, para una tasa de 2.6%. En Estados Unidos es de 2.1%, dijo la investigadora.

Ortiz explicó que la meta que ha fijado la Organización Mundial de la Salud es que para el 2030 no se detecten casos de este cáncer cervical, ya que existe una vacuna para evitar el contagio con el virus que causa la enfermedad. Pero, según hizo constar, “Puerto Rico es la jurisdicción de Estados Unidos más lejos de alcanzar la meta”.

Estableció que la estrategia que se ha fijado es la de vacunación, detención temprana y tratamiento oportuno.

La vacuna contra el virus del papiloma humano se comienza a poner a los 11 años en hombres y mujeres.

La presidenta de Voces, Lilliam Rodríguez Capó, indicó a que los adolescentes hasta los 18 años se le ponen dos dosis. A las personas entre 19 a 45 años deben recibir tres dosis.

El problema que identificó es que hay una práctica de ponerse una sola dosis. Se ha identificado que el 92% de la población apta para recibir la vacuna tiene la primera dosis. Más, sin embargo, no completan el ciclo de vacunación. A modo de ejemplo, se destacó que entre los adolescentes la tasa de vacunación completa es de 67.2%.

Comentó que desde diciembre pasado la vacunación contra el virus en adolescentes no requiere receta en farmacias ni centros de vacunación.

Entre otras cosas, el subadministrador del Centro Comprensivo de Cáncer, José Gregorio Quijada, destacó que la vacunación es trascendental, pues el virus del papiloma humano es “asintomático”.

“La vacunación es particularmente eficaz”, sentenció.

El segundo renglón de la estrategia es la detención temprana. La investigadora indicó que la misma se puede hacer durante la visita anual a un ginecólogo, en la que se le realicen las pruebas del Papanicolaou (PAP) o la prueba para detectar el virus (VPH).

Destacó que “la pandemia desplomó la utilización de planes médicos para el cernimiento del cáncer cervical. Usualmente, una mujer diagnosticada temprano es asociado a una mejor sobrevida”.

Asimismo, Ortiz indicó que el Centro realiza una investigación para conocer la razón específica por la que es tanta la incidencia de este cáncer en la Isla. Las teorías que identificó fue que “no todo el mundo se está haciendo la prueba detección temprana y algo está pasando con el tratamiento oportuno. ¿Cuán rápido recibo tratamiento?”.

Para dar a conocer más a la enfermedad y lograr disminuir la tasa de incidencia, Voces ha acogida una iniciativa en nombre de Rhaiza Vélez Plumey, quien falleció hace ocho años víctima del cáncer cervical.

Rodríguez Capó indicó que como parte de la iniciativa buscan recaudar fondos para, entre otras cosas, establecer un grupo de apoyo para paciente de cáncer cervical, el cual se reunirá de manera virtual dos veces al mes con la psicóloga Sandra López. Además, crearán un fondo para cubrir la vacunación de la población mayor de 19 años que no tiene plan médico.

La actividad principal con la que recaudarán fondos es la carrera 5K Corre o Camina por Ellas, que se realizará el domingo, 5 de marzo, a las 7:00 a.m., saliendo desde el Cuartel de Ballajá, en el Viejo San Juan. La inscripción será de $35.

Ese día, dijo Rodriguez Capó, se realizarán clínicas de salud, clínicas de vacunación, un evento de yoga, así como charlas educativas frente a la Escuela de Artes Plásticas en el Viejo San Juan.

Al invitar a las personas a participar de la carrera, Villarejo destacó que será “una gran oportunidad para podernos relajar dentro de este espacio tan cargado e incómodo. Vamos a tener una mañana llena de experiencias relacionadas a ser más consientes”.

La organización también realiza venta de pegatinas, camisas y otros artículos en diferentes establecimientos.