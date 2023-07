En medio de un alza en contagios de influenza y covid entre menores de edad, surge también la alerta de un aumento en casos de conjuntivitis en la población pediátrica de la isla.

Así lo confirmaron en entrevistas separadas especialistas consultados por Primera Hora, al afirmar que la enfermedad contagiosa se puede ver por razones virales o bacterianas, pero se agravan por el alto nivel de polvos y otros irritantes alérgicos que afectan la calidad del aire local. De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió este miércoles que la presencia del polvo del Sahara afectan las condiciones del tiempo, provocando cielos brumosos, razón por la que personas con padecimientos respiratorios deben tomar precauciones para evitar complicaciones de salud.

“Definitivamente, sí hay más casos de conjuntivitis de lo usual y lo estamos viendo en niños de todas las edades”, sostuvo el pediatra Gerardo Tosca, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría.

El médico explicó que la conjuntivitis -una enfermedad contagiosa- puede ser causada por un virus o por bacterias y entre los síntomas más comunes se incluye: enrojecimiento o inflamación de ojos, lagrimeo, picor, irritación y secreciones, entre otras.

Es importante llevar a los niños a su pediatra para que los síntomas no empeoren y puedan recibir un tratamiento adecuado.

“Además, hay que descartar otras condiciones porque la nueva cepa de covid está causa conjuntivitis y hemos visto ya varios casos”, determinó Tosca.

Actualmente, Puerto Rico se encuentra en un nivel alto de transmisión de COVID-19 y con una positividad de sobre 25%. El informe de vigilancia del Departamento de Salud indica que sobre 600 pacientes entre 0 a 19 años fueron diagnosticados con el virus la pasada semana. De estos, unos 240 fueron casos de reinfección. De otra parte, Primera Hora reportó hace unas semanas un alza inusual y sobre el umbral de alerta -durante el verano- en casos de influenza, especialmente, en la población pediátrica. Los datos recopilados indican que de 30,818 casos confirmados en la temporada 2022-2023 el 59.2% (18,242) son entre niños y jóvenes entre 0 a 19 años de edad.

El alza en contagios de conjuntivitis también fue confirmada por el pediatra y expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, quien agregó que la enfermedad de ojos se está percibiendo también en pacientes pediátricos con adenovirus.

“Dentro del aumento de enfermedades que estamos viendo, está el adenovirus que es bastante común y suele dar con condiciones respiratorias y síntomas gastrointestinales”, acotó.

Puntualizó que la mayoría de los pacientes se recupera sin complicaciones en un periodo entre cinco a siete días. Entre el tratamiento, se incluye las gotas recetadas.

“La recomendación a los padres, como en toda enfermedad contagiosa, es que si su hijo tiene conjuntivitis no lo envíe al cuido o al campamento y lo lleve al médico. No estoy diciendo que se encierren a los nenes y no disfruten del verano, pero si está enfermo no lo lleve y sea responsable para que no se contagien otros niños”, manifestó Ramos.

Las medidas universales de higiene son las de mejor prevención contra la conjuntivitis por lo que se exhorta a protegerse con el lavado constante de manos, evitar tocar o frotarse los ojos y evitar compartir artículos personales como maquillaje, toallas, ropa de cama y gafas.

También se sugiete evitar el uso de lentes de contacto entre los contagiados.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) la conjuntivitis viral puede ocurrir con los síntomas del resfriado, la influenza y otra infección respiratoria. Por lo general, comienza en un ojo y puede pasarse al otro en pocos días. Las secreciones suelen ser acuosas en lugar de espesas.

Mientras, la conjuntivitis bacteriana se asocia más comúnmente a secreciones (pus) que pueden hacer que los párpados se peguen y a veces ocurre con una infección de oído.

Para más información sobre la enfermedad pueden acceder a https://www.cdc.gov/CONJUNCTIVITIS/INDEX-SP.HTML