El secretario de Salud, Carlos Mellado López, le recordó a la ciudadanía a estar atentos ante posibles contagios de influenza, pues figura como la octava causa de muerte en Puerto Rico, indicó.

“La población está perdiendo de perspectiva que también tenemos la influenza y fue la octava causa de muerte en Puerto Rico”, sostuvo en conferencia de prensa.

De acuerdo al más reciente informe del Sistema de Vigilancia- que recopila datos de la influenza en Puerto Rico hasta el 22 de octubre- ocho personas fallecieron durante la temporada 2021 – 2022 (entre el 4 de julio de 2021 al 2 de julio de 2022) 6,493 que se contagiaron.

Pese a que la actual temporada comenzó el 3 de julio, ya se han contagiado 3,868 personas. De estas, los infantes hasta los 4 años lideran las estadísticas, pues cerca de 850 se han enfermado con esta infección respiratoria. Además, 277 personas han sido hospitalizadas. Sin embargo, solamente 58 personas se inocularon contra la influenza.

En la pasada temporada, así como la actual, la región de salud con la tasa más alta es Ponce, que incluye a los municipios de Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Adjuntas, Jayuya, Villalba, Juana Díaz, Coamo, Santa Isabel, Salinas, Guayama, Arroyo y Patillas.

“Son cosas que van a venir todos los años y tenemos que estar preparadas”, alertó el titular al también advertir del contagio a micoplasma y dengue.

Por otra parte, Mellado López igualmente reiteró su llamado a la inmunización contra el COVID-19 y, de no contar con la vacunación, instó al uso de la mascarilla nasobucal.

“Yo creo que llevamos bastante tiempo en esto y los puertorriqueños saben cómo cuidarse. Tenemos todas las herramientas suficientes. Tenemos una gran población vacunada. Lo que hay (que hacer) es seguir fomentando la vacunación. ¿Cuándo va a acabar la vacunación? Nunca. Todos los años va que tener que hacerlo y eso es así. Esa es la nueva realidad que vive, no Puerto Rico, el mundo. Y, basado en eso, nosotros seguimos la ciencia”, comentó.

Ante el nuevo sublinaje BQ.1 de la variante Ómicron de coronavirus que se detectó en Puerto Rico, Mellado López aseguró que el Departamento de Salud está alerta y que, aunque la tasa de positividad ha incrementado, las mortalidades y hospitalizaciones se mantienen bajas.

Hasta esta tarde, se reportaron 165 nuevos casos confirmados de contagio al coronavirus y la tasa de positividad se ubica en 13.72%. Mientras, un total de 149 personas están hospitalizadas y 14 están recluidas en cuidados intensivos.

“Ahora mismo, la mortalidad que tenemos son personas que, lamentablemente, no se han vacunado: mayores de 65 años con enfermedades comórbidas y no completaron el ciclo completo o, sencillamente, no se vacunaron”, lamentó.

Regresará al Congreso

Mellado López adelantó que regresará al Congreso de los Estados Unidos a principios de diciembre, viaje que se hará después de las elecciones de medio término en el país norteamericano. Su visita a la capital federal se enfocará en continuar su lucha por el “trato igualitario” para Puerto Rico en temas de salud y la necesidad de que se aumente la aportación federal (FMAP) en el programa de Medicaid, incluyendo las necesidades de los beneficiarios Platino que son elegibles a Medicaid y Medicare.

“Siempre es importante que esos congresistas se comprometan, dado a que tenemos al 43% de nuestra población que depende del programa de Medicaid. Por lo tanto, es importante para nosotros y, si añadimos a los Platinos, llegamos al 47%, y si añadimos Medicare son como 67%. Prácticamente, a la mayoría de los puertorriqueños viven o del Medicaid o del Medicare”, recalcó.

“Nosotros todavía, al día de hoy, no tenemos una definición específica congresional de cuántos son los fondos. Sí tenemos una definición de parte del secretario de Salud federal. Pero, la interpretación (del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos), ese ‘cap’, ese tope, son $3,200 millones que estamos ahí trabajando”, añadió.