Debido a que se proyecta una falta de generación de energía hasta posiblemente el próximo lunes, la empresa LUMA Energy tendría que ejecutar relevos de carga durante las horas pico de mayor demanda.

El portavoz de la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía, Hugo Sorrentini, informó a Primera Hora que “el escenario sigue siendo el mismo que estamos viendo desde el jueves. Eso previene el que se pueda despachar energía suficiente para todos los clientes”.

Precisó que los apagones selectivos serían entre las 6:30 p.m. a 9:30 p.m., que es el horario de mayor demanda de energía.

PUBLICIDAD

La información la proveyó luego de que el Zar de Energía, Josúe Colón, informara a través de las redes sociales que la unidad de Costa Sur afectada en el evento del pasado jueves demorará en ser reparada al menos por dos semanas. Por ello, ordenó que se completen otros trabajos en otras unidades en o antes del lunes y se inyecten al sistema de generación unos 700 megavatios (mv) adicionales de energía que eviten los relevos de carga.

@ZardeEnergia, Ing. Josué Colón Ortiz, Informa:



El personal técnico de Genera Puerto Rico informó durante el día de hoy que, como resultado de la salida súbita que tuvo la Unidad #6 de Costa Sur el pasado jueves en la noche, luego de las operaciones de la línea de 230kv 50400 y… pic.twitter.com/KF14PcxZu1 — Zar de Energía (@ZardeEnergia) July 18, 2026

“El personal técnico de Genera Puerto Rico informó durante el día de hoy que, como resultado de la salida súbita que tuvo la Unidad #6 de Costa Sur el pasado jueves en la noche, luego de las operaciones de la línea de 230kv 50400 y los disturbios ocurridos en el Centro de Transmisión 230kv de Costa Sur, confrontó problemas durante el proceso de arranque y la sincronización de esa Unidad en el día de ayer. Además, la misma tuvo daños en el sistema de soporte de varias líneas principales de vapor, lo que requerirá reparaciones adicionales y mantendrá esa unidad fuera de servicio por las próximas dos semanas. Ante esta situación, impartimos instrucciones específicas al personal directivo del operador Genera para que adelante los trabajos y reparaciones en curso en las unidades Costa Sur #5 - 400mw, Palo Seco #4 - 200mw y San Juan #7 - 100mw Total: 700mw. De manera que estas unidades entren en servicio en o antes del próximo lunes 20 de julio”, precisó

De paso, Colón señaló a LUMA Energy como responsable de la situación que se atraviesa por la salida de la unidad #6 de Costa Sur.

PUBLICIDAD

“Estaremos cursando una comunicación al operador privado de la red LUMA Energy, LLC., para que identifique y corrija la causa que ocasionó el disturbio ocurrido en el sistema eléctrico el pasado jueves, que trajo como resultado las condiciones operacionales actuales. Compartimos las gráficas con el estatus del sistema de energía de Puerto Rico”, precisó.

Sorrentini rechazó, de inmediato, la implicación de LUMA Energy en el asunto.

“Tal como nosotros hemos indicado en los pasados días, no hubo ningún daño, ninguna explosión en el patio de interruptores en la central Costa Sur, que hubiera afectado la unidad 6. Completamos todas las inspecciones debidas y no encontramos evidencia de daños en nuestro sistema que provocara la salida de la unidad 6″, sostuvo.

Agregó que “continuamos en la mejor disposición de colaborar con Genera para identificar, si algo de su lado que pudo haber causado la salida abrupta de esa unidad. Sin embargo, no hay evidencia de que se haya provocado en el sistema de transmisión y distribución”.

El funcionario de LUMA alegó que la única irregularidad detectada fue de “un operador de Genera” que, sin autorización, supuestamente “cerró el interruptor de una línea de transmisión que pudo haber ocasionado incidentes de seguridad, incluyendo fatalidades si personal de Luma hubiese estado trabajando en la línea”.

Informó que les resta revisar los protocolos con Genera para conocer la razón por la que el operador cerró la línea de transmisión y que ese incidente no vuelva a ocurrir.