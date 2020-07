La Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado ( UECFSE ) exigió a la administración de la entidad la activación inmediata del protocolo establecido para el manejo de casos positivos en instalaciones de gobierno. Así lo denunció Lizbeth Mercado Cordero, presidenta de la Unión quien esta semana ha asumido la función de paralizar las operaciones de cuatro de las nueve oficinas regionales de la Corporación ante casos surgidos en las oficinas de Carolina, Aguadilla, Minillas y Mayagüez.

“En los pasados días la Unión ha sido informada que al menos cuatro empleados de la Corporación han dado positivo al virus COVID-19, sin que los directores regionales o la administración central hayan activado de inmediato el protocolo requerido para tales situaciones. El protocolo obliga a remover a la persona de su área de trabajo para observar un periodo de aislamiento desde su hogar por catorce días al tiempo que se hace un rastreo para identificar a las personas con las cuales ha interactuado el contagiado”, expresó por la líder sindical.

Por ello, al presente permanecen cerradas las oficinas de Carolina, Mayagüez y Minillas, aunque la de Mayagüez fue la única de las identificadas con situaciones que tomó acción rápida respecto al protocolo requerido por el gobierno central. En el caso de la oficina de Aguadilla aunque la misma reabrió , la notificación de cierre a los empleados no se realizó hasta las 4:30 p.m. del día anterior sin informar el motivo por el cual los empleados no tendrían que presentarse al día siguiente, lo cual indica que no siguieron el protocolo.

“Tan pronto supimos de los casos , nuestros vocales se comunicaron con los directores regionales al tiempo que esta servidora se comunicó con el Administrador Interino Juan Carlos Benítez. No obstante, ante la falta de acción rápida optamos por tomar control de las situaciones razón por la cual instruimos a los empleados a retirarse a sus hogares hasta tanto se propiciaran las condiciones de salubridad requeridas para laborar”, amplió la presidenta de la Unión.

Según algunos empleados han informado a la Unión , algunos directores regionales se han resistido a implantar el protocolo acorde y en su defecto los han amenazado con descontarles de sus salarios el tiempo no trabajado presencialmente.

“Exhortamos a la gobernadora Wanda Vázquez Garced , quien hoy se dirigirá al país para presentar lo que se espera sean nuevas instrucciones ante el descontrol del COVID – 19, que imparta instrucciones claras a todos los jefes de agencias y directores para atender con prontitud, responsabilidad y sentido de urgencia, los casos positivos que están surgiendo, ello en aras de salvaguardar la salud de los empleados públicos y los ciudadanos que acuden a las oficinas de gobierno para recibir servicios. Es inadmisible la acción tardía de los llamados a hacer valer las normas en las agencias, cónsonas con las órdenes ejecutivas suscritas por la gobernadora”, concluyó Mercado.