El doctor Iván González Cancel y la periodista Luz Nereida Vélez fueron víctimas de la inteligencia artificial en el que sus imágenes fueron manipuladas en un vídeo que promueve un producto que no existe y cuyo fin es estafar a las personas.

González Cancel, por medio del programa radial de WKAQ-580, “Temprano en la mañana”, habló hace unos días sobre el particular y alertó a las personas a no caer en la estafa.

“Aprovecho las ondas radiales para decirle al pueblo de Puerto Rico que hay una campaña a través de Facebook para... una campaña totalmente fraudulenta que ya han utilizado, al doctor Fernando Cabanilla, al pasado presidente del Colegio de Médicos, al secretario de Salud inclusive, pero aparentemente con la persona que han tenido éxito en el fraude, es con este servidor donde se alega, primero, que yo estaba vendiendo unos productos relacionados a la impotencia, Segundo, que ahora vendo un producto que acabó con las enfermedades cardíacas”, comenzó alertando el galeno en entrevista con el periodista Rubén Sánchez.

Indicó que conoce de al menos dos casos de personas que supuestamente pagaron $69 por el supuesto producto que él promociona, sin embargo, el mismo no le llegó a los clientes porque el producto no existe.

“Lo han reportado varias veces, no ha pasado nada”, dijo.

El producto en cuestión, indicó el doctor, lo promocionan como que acaba con las enfermedades cardiovasculares y que ayudan a curar la impotencia.

“Yo no tengo nada que ver con ese asunto y te confieso que en un momento dado se me acercaba tanta gente y lo cogía a broma, yo le decía: ‘no me venga a pedir muestra que no tengo’. Pero en la oficina mía ya se reciben aproximadamente de cinco a seis llamadas diarias. ‘Mira, para los productos que está vendiendo el doctor, para una cita con el doctor para atender este problema...”, sostuvo.

Asimismo, denunció que usaron una imagen suya como si fuese sido arrestado.

“Es una campaña fraudulenta, mentira, y yo invito a la gente que lo reporte al FBI porque no se me ocurre otra cosa”, reiteró.

Mientras, la reportera Luz Nereida Vélez por medio de sus redes sociales también aclaró la situación sobre su imagen que fue utilizada de manera ilegal para cometer fraude por medio de un supuesto producto para la disfunción eréctil.

“Han tomado un pedazo de una entrevista y la clonaron, inclusive trataron de imitar mi voz, la cual no es, eso se nota claramente. Aquí lo importante es primero no comprar nada de lo que se ofrece, ni he visto ese producto, ni he trabajado en investigación alguna sobre el mismo, ni tampoco en ensayos clínicos que deben llevarse a cabo”, explicó la reportera en sus redes.