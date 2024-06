Ante la marcada tendencia de aumentos en casos de violencia sexual que involucran familiares y personas cercanas a las víctimas, y el hecho de que ocurren incluso con más frecuencia en el periodo de las vacaciones de verano, el Centro Salud Justicia de Puerto Rico (CSJPR) y la cadena de Supermercados Selectos lanzaron este martes una campaña dirigida a crear consciencia sobre la importancia de estar alertas para prevenir y actuar sobre esos acercamientos indeseados.

La campaña “Contra la violencia sexual: Textea o llama en confianza”, incluye mensajes en redes sociales y a través de las góndolas de siete supermercados de la cadena Selectos, y enfatiza en el hecho de que ese tipo de incidentes puede ocurrir en cualquier lugar, incluyendo el hogar.

De hecho, aproximadamente el 80% de los casos reportados a CSJPR provienen de un familiar o conocido de la víctima.

Según expresó durante el lanzamiento de la campaña la doctora Linda Laras, directora ejecutiva del CSJPR, lamentablemente, en el periodo de vacaciones, que es cuando se supone que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estén disfrutando, es el periodo en el que ocurren muchas de estas situaciones que, a menudo, se reportan una vez comienza el curso escolar.

“La violencia sexual tiene muchas manifestaciones. En ocasiones, a las víctimas se le hace muy difícil identificarlas. Hoy deseamos llamar la atención sobre un patrón que hemos venido observando durante los pasados ocho años, y que notamos va en aumento. Se trata de servicios que se solicitan en nuestra organización durante la segunda mitad del año, por actos cometidos durante el verano, o preverano, relacionados a delitos de violencia sexual, sobre todo casos que son perpetrados por familiares, allegados o conocidos de las víctimas”, afirmó la especialista.

La doctora exhortó a madres, padres y otras personas a cargo de menores a “tener una comunicación abierta y directa con sus hijos para detectar cualquier situación sospechosa”. Asimismo, llamó a los jóvenes a, “de igual manera, tener mucha precaución con lugares y círculos que frecuentan”.

Además de las redes sociales, la campaña es impulsada desde las góndolas de Supermecados Selectos. ( Luis Alberto Lopez )

Por su parte, la directora ejecutiva de Selectos, Mayreg Rodríguez, agradeció la oportunidad de poder participar de la campaña por segundo año consecutivo, para poder llevar ese “mensaje crucial sobre esta problemática que puede impactar a cualquier familia”.

“Es un privilegio para mí estar aquí por segundo año consecutivo apoyando al Centro Salud Justicia. Hoy Selectos dio un paso, queremos que también todos ustedes lo den, y es defender a nuestros niños, a nuestros jóvenes del abuso sexual. Y que oportunidad nos da el tener 39 supermercados alrededor de toda la Isla, que podamos utilizar nuestras góndolas para llevar un mensaje tan importante. Este es nuestro segundo año, y ha sido grandioso también para nuestros empleados ser parte de esto”, afirmó Rodríguez, destacando que el pasado año la campaña logró más de 25,000 descargas.

La campaña incluye en sus mensajes un código qr a través del cual se puede bajar la microaplicación del CSJPR para recibir asistencia. Dicha aplicación también se puede descargar en la dirección electrónica www.saludjusticia.com.

De igual forma, la campaña promueve el uso de la Línea de Orientación y Ayuda (LOA) 787-337-3737, a la que se puede llamar o textear en cualquier hora, los siete días de la semana, ante cualquier sospecha de violencia sexual.

La campaña, que cuenta con la participación de las madres y periodistas Aixa Vázquez y Milly Méndez como portavoces, se extenderá hasta agosto próximo y también será difundida a través de las páginas en redes sociales del CSJPR, en Facebook e Instagram.

Cifras alarmantes: “Esto no discrimina”

Como parte de la presentación de la campaña, la doctora Laras repasó estadísticas de violencia sexual del CSJPR, que muestran que los padrastros y padres biológicos encabezan, por mucho, la lista de ofensores.

Detalló que, de los más de mil casos atendidos por esa entidad sin fines de lucro desde su apertura hace ocho años, “vemos que casi un 18% de los casos fueron cometidos por padrastros, 12% por padres biológicos, y los otros tres primeros lugares relacionados son abuelos, tíos, primos, e incluso hemos llegado a ver también maestros, policías, profesionales de las agencias. Esto no discrimina”.

Insistió en que “la tendencia de que los veranos son de mayor riesgo para nuestra niñez y adolescencia, continúa en aumento”. En los pasados dos años, agregó, se puede notar “un aumento de 7% en la búsqueda de ayuda y orientación” luego del receso académico de esta época.

“El verano es un momento donde las personas menores de edad más tiempo están junto a esos allegados, a esos familiares. Y posterior a eso, cuando regresan a su ambiente escolar hablan sobre sus experiencias, y posterior a eso es que empiezan a haber divulgación”, añadió.

Comentó que se trata de un problema que afecta “no solo a las víctimas, sino también a la familia, comunidades y sociedad”, y agregó que, “de igual manera, quiere decir que las organizaciones que dan servicios tienen que hacer un mayor esfuerzo para atender estas víctimas, porque tenemos que recordar que, cuando la persona ofensora es una persona allegada a la víctima, quiebra el concepto de confianza que puede tener la víctima en su alrededor, en su hogar, en su familia y en su escuela”.

La doctora consideró “especialmente preocupante” el hecho de que “el 80% de estos delitos que nos han reportado hayan sido cometidos por personas conocidas”.

Se refirió en particular a las cifras de casos atendidos por el CSJPR en los años más recientes y detalló que “en el 2022 el 27% de los ofensores señalados en nuestro programa, fue padrastro, mientras que el 16% lo fue padre biológico. En el 2023, los padrastros fueron el 30%, y los padres biológicos el 22%”.

“Esto quiere decir que en los padrastros hubo un aumento de 3 puntos. Pero lo más que nos preocupa es que de los padres biológicos hubo un aumento de 6 puntos. Esto tenemos que atenderlo y analizarlo”, afirmó.

La doctora resaltó la importancia de la educación y el diálogo para evitar que menores u otras personas vulnerables, como aquellas con alguna diversidad funcional, sean víctimas de ofensores sexuales.

“Tenemos que recordar que cualquiera puede ser víctima, y que no hay un perfil exacto que nos diga quién puede ser una persona ofensora. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que estar alertas, tenemos que educar a nuestros a nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas. La importancia de la comunicación, escucharles, atender cualquier cambio de conducta que pudiera alertarnos que algo está pasando”, insistió la doctora, extendiendo ese llamado de alerta a otras personas a las que los menores de edad se acercan, tales como maestras, asistentes, instructores, coaches y personas que trabajan con deportes, entre otros.

Recordó además que las personas ofensoras suelen ser manipuladoras y buscan menores vulnerables, que no están recibiendo la atención adecuada, “que están abiertos a cualquier cariño que se le dé, que los custodios a lo mejor están trabajando dos y tres trabajos, que están expuestos a que alguien le dé algo que les guste, que puede ser hasta un dulce, un juego, algo que necesitan”.

“Y si nosotros no escuchamos a nuestros niños, no le preguntamos qué hiciste hoy, con quién jugaste, con quién comiste, te sentías bien con esa persona, si no le hacemos preguntas así, ellos no van a saber qué deben de compartir con nosotros cuando sientan una situación que les incomoda, porque ellos no son expertos en violencia, ellos no pueden identificar lo que es el abuso sexual”, indicó.

Insistió en que, incluso si lo que tienen es alguna sospecha, se comuniquen para consultar, pues es importante actuar, pues “la prevención y la intervención temprana, hacen la diferencia”. Recordó que el Centro ofrece servicios de cernimiento de necesidades, entrevistas forenses, exámenes médicos forenses, y otros servicios que las víctimas de violencia sexual puedan necesitar, incluyendo acompañarlos durante “todo el proceso de ir a tribunales”.

La doctora resaltó que, aunque desafortunadamente no reciba la misma atención que se le da a otros males que afectan a la sociedad como, por ejemplo, el cáncer de seno, la violencia sexual es algo que afecta mucho más de lo que la mayoría cree, en particular a las niñas y mujeres, a cualquier edad, que “siempre son mucho más predominantes en los números” de víctimas. “Esto es más común que el asma, es más común que el cáncer de seno. Una de cada cuatro mujeres ha tenido una experiencia de violencia sexual. Pero tienen que ocurrir eventos horribles para que estemos alerta en los medios sobre esto”.