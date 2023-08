El animador Alex DJ reaccionó anoche al arresto de uno de los participantes del Puerto Rico Gana, quien luego de compartir su historia de que presuntamente vivía en su carro y no tenía trabajo, fue arrestado por hurto.

“De mi parte, yo lo perdono. Yo no sé realmente, pero todo lo hacemos de corazón lo hacemos real”, expresó antes del comienzo del programa.

José Velázquez Rivera, quien se presentó en el programa el domingo, recibió ayuda económica del programa y de la teleaudiencia por presuntamente ser una persona sin hogar y sin trabajo. Por su parte, la producción le otorgó $500, mientras que ciudadanos contribuyeron con sus donativos económicos mediante ATH Móvil. Hasta un alcalde le hizo una oferta de empleo y vivienda.

“En ese momento, no tengo información, no tengo nada realmente. Estoy haciendo un juego y él me dice que está viviendo en el carro y yo creo que mi único error, o no es error realmente, es ser un animador con un corazón noble”, resaltó Alex DJ.

“El caballero está llorando, yo lloré con él, lo ayudé le regalamos 500 dólares”, agregó.

El carro donde pernoctaba Velázquez Rivera le pertenecía a una compañía de alquiler de autos, dijo la Policía. Por cuanto Velázquez Rivera no había emitido los pagos para continuar su uso, la Policía lo arrestó el lunes. También, se había apropiado de $600 que le pertenecían a una mujer.

“Yo le deseo a él y las personas que están involucradas en esto que ojalá y que todo salga bien. Yo, de mi parte, …lo único que puede haber pasado aquí es que el animador tiene un corazón noble y cuando vio la situación que el muchacho estaba viviendo en un carro mi llegó al corazón y yo soy así y así he sido desde chiquito, desde crianza. Que sea verdad o no, …la Justicia que chequee”, puntualizó.

“Esto que pasó ayer no me va a quitar las ganas de seguir ayudando al pueblo. Yo soy el animador del pueblo y lo voy a seguir siendo en el nombre de papá Dios. Así que, vamos a hacerlo y ahora con más ganas de ayudar al pueblo”, afirmó.