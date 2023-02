La excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro anunció su salida como Directora Ejecutiva y Líder de Política Pública del Centro de Innovación Estratégica de Foundation for Puerto Rico.

“El viernes, 17 de febrero, será mi último día de trabajo en Foundation for PR. Aunque no es fácil despedirme de un espacio que me permitió desarrollar iniciativas cruciales para el país y liderar la siembra de una nueva cepa de líderes; me voy con la satisfacción del impacto logrado y con la alegría de ver el semillero germinado”, publicó junto a un vídeo en la red social Facebook.

PUBLICIDAD

Enfatizó que no se va con tristeza, sino más bien agradecida con el grupo de trabajo de Foundation for Puerto Rico.

Fue en febrero del 2021 cuando Lúgaro anunció que iniciaba labores en la fundación.

Foundation for Puerto Rico se fundó en el 2011 para “crear oportunidades que impulsan el desarrollo social y económico en Puerto Rico, con un enfoque en la economía del visitante y transformando la Isla en un destino global”, según indica su página cibernética.

A principios de 2021, Lúgaro anunció su retiro de la política electoral luego de seis años. La también abogada aspiró por primera vez a unos comicios electorales en el 2016 como candidata independiente a la gobiernación y en el 2020 corrió a la misma candidatura, pero por el Movimiento Victoria Ciudadana.