Alexis Joel Hernández le hizo una promesa a la vida hace siete años: celebrarla.

Este pacto nació cuando estaba en el umbral de la muerte, pues una explosión en su apartamento el 19 de enero de 2019, mientras vivía en México como estudiante de medicina, lo dejó con quemaduras en el 71% de su cuerpo.

Pero a siete años de la fatídica fecha que pudo haberle cobrado la vida, ahora vive para contarlo.

“Cumpliendo una vez más con la promesa de celebrar la vida”, celebró en una publicación de Facebook.

“Cada (vez) que se acerca la fecha es inevitable revivir aquellos duros momentos. El dolor te marca, te hace vivir intensamente y si aguantas te transforma”, lamentó el joven de 30 años.

El camuyano estaba matriculado en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El accidente, que ocurrió poco más de un mes después de que cumplió 24 años, aplazó sus planes, llenando su agenda de decenas de intervenciones quirúrgicas.

A tres años del accidente, retomó sus estudios, anunciando en las redes sociales que continuaría su preparación académica en la Escuela de Medicina San Juan Bautista de Caguas.

“Hoy le agradezco a Dios por darme una fe más grande que mi sufrimiento. Hoy celebro porque lo que pudo ser un final, se transformó en un comienzo. Gracias a mi familia, seres más queridos y a todos los que me han acompañado durante estos momentos”, dijo.