Aunque consideran que la apertura de comercios es vital para echar a andar la maltrecha economía, varios alcaldes expresaron que, por el momento, sus municipios seguirán operando los servicios esenciales y manteniendo bajo la lupa la curva del COVID-19.

“El País no está listo todavía para reabrir totalmente. Nos lo demostraron este fin de semana, algunos no han internalizado que esto sea peligroso. Esto tiene que ir poco a poco y según la gente va asumiendo responsabilidad, se siguen abriendo otras cosas”, dijo la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario.

“Yo le digo a mi familia que el COVID no llega solo, el virus llega con nosotros. Tenemos que seguir tanteando como los ciudadanos lo están haciendo, como se están comportando”, indicó.

PUBLICIDAD

La alcaldesa explicó que el gobierno municipal de Loíza está trabajando de manera parcial, pero “prácticamente en todas las áreas porque la ciudadanía requiere servicios y hay que trabajar con la nueva normalidad”.

Dijo sin embargo, que enfatizan en el distanciamiento social y en evitar que las personas se aglomeren. “Nos preocupó que al flexibilizar la orden ejecutiva este fin de semana se llenaron las playas y nosotros, no tenemos balneario, nuestras playas son abiertas. Si se permite a las personas ir a la playa a ejercitarse debe ser a un balneario con acceso controlado del tiempo y el número de personas para que no haya grupos. Tiene que haber controles porque si no hay controles, nos vamos a descontrolar”, expuso la alcaldesa.

“Ella (la gobernadora) de buena fe puso unas pautas, pero hay gente que todavía no ha entendido la gravedad de esto, que la gente se muere”, agregó Nazario.

Indicó que en Piñones, los negocios se mantienen abiertos por servicarro y despachando órdenes encargadas por teléfono. “Nos tomó como seis semanas, pero las últimas veces lo han hecho perfectamente con la ayuda de la Policía”, detalló.

El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez destacó por su parte, que para evitar la propagación de coronavirus la responsabilidad mayor recae en la ciudadanía. “No es cuestión de que el País esté listo o el gobierno esté listo, es cuestión de que cada ciudadano ponga de su parte. Podemos estar encerrados 20 años, y si no tenemos control, vamos a tener el mismo problema”, sostuvo Jiménez.

PUBLICIDAD

“Necesito dar un servicio, muchos empleados están trabajando remoto, pero estamos dando servicios en las diferentes dependencias. En las emergencias es cuando más el servidor público se necesita”, dijo para agregar que tiene que haber modificaciones, “pero tiene que haber reapertura”.

“La actividad económica tiene que comenzar porque si no tenemos actividad económica, no hay empleos. Ahora tenemos unas ayudas federales, pero eso se termina y el gobierno necesita que se generen ingresos. Tenemos que hacer ese balance, pero en esta ecuación, las personas son importantes. Ayer di una vuelta por la ciudad y había un montón de gente sin mascarilla y ¿qué que vamos a hacer, arrestarlos a todos?. Todo el mundo que ponga de su parte”, expresó.

Pero, otro alcalde, Josian Santiago, de Comerío dijo que consideraba reabrir la alcaldía para la primera semana de junio, pero aseguró que lo está reevaluando para tomar en cuenta las recomendaciones del task force médico.

“Vamos a mantener las operaciones limitadas como al presente y vamos a esperar que haya más información. Estamos evaluando posponer la apertura total hasta que el task force indique que ya las condiciones son más seguras”, manifestó Santiago. “Creo que nos corresponde escuchar mejor el consejo médico que el de la gobernadora que puede estar influenciada por lo económico”, añadió el alcalde comerieño.