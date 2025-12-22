Mayor colaboración entre los equipos de policía estatal y municipal, auxiliados por tecnología de vigilancia, más alternativas deportivas, culturales y recreativas para la gente, y comunidades comprometidas e involucradas en la vigilancia de sus entornos, parecen ser algunas de las principales claves que ofrecen los alcaldes de la selecta lista de los ocho municipios que, a pocos días de cerrar el año, se encaminan a ser los pueblos que culminarían el 2025 sin registrar asesinatos.

A base de la fórmula universal para medir la tasa de asesinatos “per cápita”, en Puerto Rico se cometen 14 asesinatos por cada 100,000 habitantes, lo que muestra una disminución considerable si se compara con el año 2011, que alcanzó la cantidad de 37 por cada 100,00 habitantes. ( Primera Hora )

En el caso de Lares, su alcalde Fabián Arroyo Rodríguez apuntó a la práctica de resaltar los valores conservadores y buscar alternativas de ocio para la juventud a través del deporte, y alternativas de rehabilitación para personas que atraviesan dificultades, como las claves para que Lares repita como uno de los municipios que se encaminan a cerrar el año sin asesinatos.

Fabian Arroyo Rodriguez alcalde de Lares. ( Jorge A. Ramírez Portela )

“Lares es una ciudad bendecida, una ciudad muy conservadora. Nosotros tenemos un buen código de orden público. A las 2:00 de la mañana todo el mundo como tarde los fines de semana a dormir. Como alcalde soy bien agresivo en cuanto a actividades sociales que no me gustan, las paralizo. No permito mucho revolú, si veo algo que no me gusta lo informamos a la Policía y lo trabajamos rápido con la Policía. La policía municipal en la calle, pendiente a todas las situaciones que se dan... Tenemos cámaras municipales, instalamos unas 30 y pico de cámaras en diferentes puntos estratégicos. Cuando vemos grupitos los visitamos. Así que hemos hecho un trabajo bueno en equipo. Pero sobre todo la bendición de tener este pueblo unas 60, 60 y pico de iglesias donde la gente se congrega. De verdad, es una ciudad bendecida”, afirmó Arroyo.

8 Fotos Estos ocho pueblos son los únicos que, hasta ayer, 21 de diciembre, no habían presenciado este tipo de crímenes en sus calles.

Agregó que buscan ofrecer alternativas a los jóvenes, con “mucho deporte” y “actividades cristianas sociales”. De igual forma, “cuando vemos una persona necesitada le abrimos las puertas, no las cerramos” y “le buscamos alternativas sociales para rehabilitación”.

Mientras, el alcalde de Hormigueros, Pedro Juan García Figueroa, asegura que su municipio es uno de los que ha podido ver transcurrir el año sin registrar asesinatos gracias a que es un pueblo que vive “en paz total”, con una comunidad “que está en comunión consigo misma”.

Pedro García, alcalde de Hormigueros. ( Carlos Rivera Giusti )

“Hormigueros es un pueblo en paz. Eso es lo primero. Siempre he dicho que nuestro mayor logro es mantener una comunidad en paz total, una comunidad que está en comunión consigo misma, que se conoce, que tú los convocas y dicen presente en cada comunidad”, comentó.

Agregó que, más que alcalde, se percibe como “un ciudadano más”, que “se confunde con la comunidad y la comunidad con nosotros. Y hacemos una sola cosa, que es vivir en paz. En paz de todo tipo, paz política, paz interior”.

Resaltó además que Hormigueros es un pueblo “que asiste a la iglesia masivamente” y que se ocupa de su gente de la tercera edad, que constituye el 32% de su población’, ofreciéndole cuidados “extraordinarios”. Además, destacó que la juventud y las personas mayores del pueblo “tienen un gran menú, cultural, deportivo y de actividades de todo tipo”, que incluye “una escuela de bellas artes que atiende a los niños”, instalaciones deportivas, un cine teatro que se va a inaugurar en enero y un mercado urbano, “que la gente se autoconvoca desde miércoles a domingo con la familia a degustar comida de todo tipo, pero al aire libre”.

Por su parte, el alcalde de Maricao, Wilfredo Ruiz, resaltó la colaboración con la Policía estatal, así como el hecho de que sus comunidades se mantienen vigilantes para evitar que ocurran situaciones que puedan escalar.

Wilfredo ‘Juny’ Ruiz, alcalde de Maricao. ( Suministrada )

“Es la norma, gracias a Dios. Obviamente tenemos una buena comunicación con la Policía estatal, con la teniente coronel (Janice Rodríguez Collado, comandante del área policíaca) de Mayagüez. Y como Maricao es un pueblo pequeño, donde todos nos conocemos, yo diría que las comunidades también están alerta y cuando ven cualquier situación que nos pueda afectar o ven cualquier persona que no es de Maricao dando vueltas o rondas, llaman a la Policía o nos llaman y nosotros activamos a la Policía municipal y rapidito tomamos acción”, sostuvo el alcalde de Maricao, que también repite el año sin asesinatos.

Clave la colaboración

En Orocovis, el alcalde Jesús Edgardo Colón Berlingeri aseguró sentirse “bien complacido porque estamos en esa lista” y reconoció la labor de la Policía estatal y municipal, así como la cooperación ciudadana para tener ese logro.

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri. ( GFR Media )

“Agradecido uno de la Policía estatal y municipal. Los diferentes planes que se han hecho han funcionado, a pesar de la poca policía que tenemos, tanto en uno como en el otro. Pero la ciudadanía también ha cooperado mucho, afirmó.

“La incidencia de nosotros está bien bajita. Lo que nosotros mayormente tenemos son accidentes de carros, cosas que tienen que ver con vehículos, uno que otro escalamiento, pero también bien bajito. Estamos bastante bajo. Esto es algo recurrente (la poca presencia policíaca). En algún momento cuando yo empecé, en Orocovis llegaron a haber como 30 efectivos a nivel estatal. Ahora mismo hay 13. Y con eso manejamos las diferentes actividades. A nivel municipal tenemos cinco y siempre trabajan en conjunto. Todo lo hacemos con un plan de acción para cuando tenemos actividades en conjunto, es cuestión de coordinarlo bien. Hemos celebrado muchas actividades pero la incidencia ha sido mínima”, comentó.

10 Fotos En Puerto Rico se cometen 14 asesinatos por cada 100,000 habitantes

Por otro lado, indicó que “la ciudadanía está bien consciente. La ciudadanía sabe a dónde ir, qué hay que hacer, dónde meterse. Se portan muy bien, francamente. (Los casos) se resuelven”.

Apuntó al uso de la tecnología para ayudar en la vigilancia y seguridad, ante la merma de agentes a nivel estatal y municipal, y de los fondos para poder tenerlos.

“Hemos estado trabajando cámaras. Con la falta de personal, hemos ido a otras ciudades, otros sitios y de la manera como se está trabajando es utilizar más las cámaras y estamos en eso. Tenemos plazas disponibles de guardias y en la medida en que podamos llenarlas, vamos a estarlas llenando, pero le queremos añadir la vigilancia vía cámaras. Estamos tratando de identificar fondos federales para eso”, aseguró.

Mientras, en la isla municipio de Culebra, el alcalde Edilberto Romero Llovet también resaltó el trabajo de la Policía, así como la unidad y cooperación comunitaria, como claves para poder estar entre los municipios sin asesinatos.

Edilberto Romero, alcalde de Culebra. ( Ramn "Tonito" Zayas )

“Hay par de ideas. Primero, aquí todo el mundo se conoce, somos gente bien familiar, siempre está compartiendo toda la familia. Segundo, la Policía de Puerto Rico está haciendo su trabajo, dando su vigilancia y con lo que les corresponde y eso ayuda. Pero, más ha sido porque aquí todo el mundo es familia en Culebra y es bien tranquila la Isla y todo el mundo se ayuda. Eso ha sido una de las ventajas que ha tenido Culebra sobre los municipios”, afirmó.

“No es la primera vez. Tuvimos un paquetón de años sin asesinatos. Gracias a Dios, han pasado sus situaciones, pero asesinatos no lo hemos tenido”, comentó.

Señaló al narcotráfico como elemento principal detrás de la criminalidad y de muchos de los asesinatos que se registran a través de Puerto Rico, y subrayó la apuesta por más educación para combatirlo.

“Lo que está pasando en nuestra isla con el narcotráfico ha sido, el trasiego de drogas, es el problema más social que tenemos. Entiendo que muchas alternativas de todos los municipios es que tienen que tener que ir a las escuelas, dar charlas, sobre la peligrosidad del trasiego de drogas en nuestra isla y esas actividades que tienen que ver con la familia, el compartir, ese es el punto clave para poder tratar que nuestro Puerto Rico sea un Puerto Rico mucho mejor. Yo creo mucho en la familia, creo mucho en la orientación de nuestros niños en la escuela”, recomendó.

Importante la cooperación ciudadana

Por su parte, en Luquillo, el alcalde Jesús “Jerry” Gerardo Márquez Rodríguez, subrayó la cooperación ciudadana y el trabajo de la Policía estatal y municipal, así como el ofrecimiento de alternativas educativas, como claves para el logro de pasar el año sin registrar asesinatos.

alcalde de Luquillo Jesús Márquez Rodríguez ( Primera Hora )

“Comunicación, cooperación de la ciudadanía, ambas en primera línea. Luquillo antes no tenía policía municipal. Nosotros agregamos policía municipal, eso es reciente, y la comunicación entre ambos cuerpos, policía municipal y Policía estatal, pues ha ayudado”, afirmó.

Agregó que, por otro lado, “en Luquillo, gracias a Dios, también están surgiendo nuevas pequeñas empresas y entiendo que siempre eso debe también influir, que ayuda (a combatir) el ocio”.

“A veces (el ocio) es un origen de situaciones sociales y eso debe estar contribuyendo. Igual, nosotros en el pasado hemos estado inmersos en programas educativos donde le hemos dado a los jóvenes, que hoy en día son adultos, mayores herramientas para encontrar trabajo y educarse y tener mayor educación y, dentro de esos programas que se dan de ‘after schooling’, tutoría después (de la escuela). También sé que eso ha aportado su granito en bajar ese tipo de incidencias. Sí ha habido otras incidencias y queremos, de verdad, tener una sociedad con el mínimo humanamente de incidencia criminal. Eso, y las personas que nos visitan que, ven a Luquillo que es un lugar para disfrutar y convivir, y no para ese tipo de incidencia”, comentó.

Carlos López, alcalde de Rincón. ( Archivo )

Mientras, el alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla, resaltó la unidad de su pueblo y el trabajo policial, tanto estatal como municipal, como claves para evitar los asesinatos.

“Yo entiendo que son muchas cosas unidas siempre. Somos un pueblo muy unido, somos un pueblo donde nos protegemos unos a los otros. En su mayoría nos conocemos y todas esas cosas nos ayuda, nos ayuda muchísimo... Este año nosotros hemos hecho los movimientos, porque también hemos incorporado siete policías de seguridad, nuestra policía municipal que nos está ayudando muchísimo tanto en la vigilancia de las áreas municipales como en los diferentes retenes”, aseveró.

“Una de las cosas que nos ayuda a nosotros muchísimo es todo el proceso, no tan solo de la administración municipal, sino de muchos entes, las iglesias colaboran muchísimo, el ente de los grupos comunitarios, los grupos de prevención, los grupos de vigilancia, todos estamos unidos en esto para poder lograr, para que baje todo lo que es incidencia criminal en nuestra ciudad”, agregó.

Destacó que, en una reunión con todo el distrito de la Policía, “nos informan que también somos el pueblo de menos incidencia criminales en el área oeste y eso para nosotros nos llena de felicidad, de alegría”.

Por otro lado, subrayó el rol de la educación y las alternativas de actividades para la niñez y juventud.

“Tenemos que empezar desde abajo. La educación es fundamental. En las escuelas, nosotros hemos trabajado siempre mano a mano con las escuelas. A su vez, también, las escuelas municipales, nosotros tenemos la escuela de arte, la escuela de música, donde usamos como instrumentos las bellas artes, la música, el teatro, las artes plásticas para educar. Si nosotros educamos el niño, cuando lleguen a adulto esos muchachos van a ser mejores ciudadanos y se van a establecer”, sostuvo.

De manera similar, el alcalde de Añasco, Kabir Solares, resalta la colaboración entre la Policía estatal y municipal, así como la oferta de actividades pro familia, incluyendo deportes.

Kabir Solares , alcalde de Añasco ( Captura )

“Primero, siempre darle gracias a Dios por todo lo bueno que sucede en nuestro pueblo. Esto ha sido un esfuerzo ente la Policía estatal y la policía municipal y lo que es el gobierno de Añasco, que ha aumentado la seguridad. Hemos hecho una academia y hemos trabajado de la mano. Yo creo que trabajar de la mano con la Policía, tanto Policía estatal como municipal, nos ha dado más oportunidad de poder dar más seguridad al pueblo. Ahora tenemos una academia, donde se gradúan seis cadetes más, y así podemos seguir fortaleciendo el área de la seguridad de Añasco”, comentó.

Apuntó además al ofrecimiento de “muchas actividades pro familia” como clave para esquivar la criminalidad.

“Yo no puedo descartar lo que es la mano de Dios sobre los pueblos. Pero yo te diría que parte de nuestras estrategias ha sido crear muchas actividades pro familia, poder crear estas actividades donde niños y padres puedan compartir y puedan desarrollarse como un entorno familiar fortalecido. Mientras más familias fortalecidas, menos niños en la calle, menos personas que tienen que acudir… porque es que la calle te ofrece tantas cosas que son atractivas. Yo me crie en un residencial, yo vengo de un residencial público, toda mi vida, toda mi familia, y sabemos lo que es la droga, lo que es… porque lo vivimos… lo que son los asesinatos, lo que es intercambio de armas, lo que es el ambiente del bajo mundo. Yo creo que eso nos fortaleció para en esta ocasión poder enfocarnos más en lo que es fortalecer a la familia con actividades familiares. Nosotros fortalecemos la familia, fortalecemos ese lazo entre padre e hijo, madre e hijo, y logramos rescatar a muchos niños de la calle, incluyendo lo que es el deporte”, sostuvo.