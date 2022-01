La gran mayoría de los restaurantes han cumplido con las nuevas imposiciones de las órdenes ejecutivas para intentar frenar la propagación del COVID-19, aseguró a Primera Hora el director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández.

“Me ha sorprendido que el cumplimiento es alto. He visto la gente con la información al frente, sus pegatinas donde establece el 50% (de aforo), donde se están pidiendo las pruebas de vacunación. Estoy bien sorprendido en la ejecución de los negocios. No todo es incumplimiento. He visto cumplimiento en términos generales”, comentó al indicar que las prácticas se reflejan tanto en las cadenas como en los pequeños y medianos comercios.

“En este transcurso, hemos impactado miles de negocios, porque también tengo que decir lo correcto. No nos podemos enfocar que la gran mayoría de los negocios están en incumplimiento. Hay muchos comercios (y) patronos que están en cumplimiento y, en ocasiones, exceden el cumplimiento. Así que, estamos muy agradecidos por esas personas que sí están cumpliendo en este proceso”, agregó al asegurar que es la minoría que no cumple, aunque no pudo precisar porcentaje de esta minoría.

Es por esto que ambas órdenes ejecutivas recientes, tanto la 2021-085 y la 2021-086 que entraron en vigor el 30 de diciembre de 2020 y el 4 de enero- respectivamente-, han visto poca resistencia de los propietarios.

Las medidas de la orden ejecutiva 2021-085 incluyen la limitación de aforo a un 50% de la capacidad de restaurantes en modalidad cerrada y el 75% en aquellos que operen al aire libre. Esta orden también regula actividades multitudinarias.

Asimismo, la orden establece el requerimiento de prueba de vacunación contra el coronavirus y prueba negativa de al menos 48 horas o evidencia de recuperación para acudir a actividades multitudinarias de más de 500 personas, al igual que prueba de vacunación o prueba negativa de al menos 48 horas para entrar a un establecimiento que expenda comida.

Los operativos más recientes incluyeron actividades recientes en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, Hotel Sheraton y el Hotel Aloft, este último en el que se expidieron dos boletos a turistas, hispanohablantes, quienes no hacían uso de la mascarilla nasobucal.

“El hotel (Aloft) los orienta y nos consta, porque frecuentemente visitamos diferentes hospederías y este en particular lo hemos visitado. Así que, estas personas fueron orientadas y continuaron con la práctica de no usar la mascarilla y se le expidió dos boletos a esta pareja, un boleto a cada uno”, relató.

En cuanto a restaurantes, recientemente se expidió un boleto a una pizzería en Corozal, ya que no se le pidió la prueba de vacunación a clientes que estaban comiendo en el lugar a pesar de que “estaban vacunados, incluso con el ‘booster’”. Además, uno de los cocineros de la pizzería fue multado por no utilizar la mascarilla.

“Es una responsabilidad de todos el uso de la mascarilla en lugares cerrados y más en un lugar donde van a trabajar con la administración de alimentos”, resaltó.

Mientras, la orden 2021-086 exige que los negocios tendrán que cesar de atender público a partir de las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., salvo restaurantes los servicios de comida en restaurantes, incluyendo los de comida rápida mediante entrega o recogido. Asimismo, se implementó la Ley Seca, por lo que no se podrá vender bebidas alcohólicas en establecimientos que permanezcan abiertos después de las 12:00 a.m. como farmacias, gasolineras, hoteles, paradores, supermercados y colmados, entre otros. Tampoco se pueden consumir en lugares públicos hasta las 5:00 a.m.

Todas las multas recientes han sido administrativas, especificó Hernández, salvo una que es penal.

El director adelantó que su equipo está en el proceso para radicar cargos criminales contra una infracción a la orden ejecutiva, pero no especificó de qué se trata por estar en etapa investigativo.

“Hemos radicado muchos casos. Pero, en este momento estamos trabajando un asunto apremiante que ustedes se van a enterar”, previó.

Para informar confidencialmente sobre negocios que violen la Orden Ejecutiva, puede escribir al correo electrónico investigaciones@salud.pr.gov.

Turistas cumplen

Desde la introducción de las distintas órdenes ejecutivas que han regido la llegada de turistas a Puerto Rico, más de cinco han dormido en la cárcel por no cumplir con las exigencias impuestas para evitar la propagación del coronavirus.

Las infracciones incluyen violación a la cuarentena o incumplimiento en someter la documentación de pruebas negativas de detección del COVID-19.

Hernández especificó que este número es un pequeño, en comparación con los miles de turistas que han aterrizado en la Isla “desde la época pandémica”.

“Eso no es lo que queremos. Queremos que la gente cumpla, que venga a Puerto Rico a disfrutar, pero con todas las medidas salubristas que nosotros tenemos que tienen que cumplirse, pero si no cumplen, tiene la responsabilidad de trabajar para que se cumplan las directrices. Es una pena que uno de estos turistas llegue a Puerto Rico y tenga que ser procesado y termine en una de nuestras prisiones por no cumplir”, comentó.

Por otro lado, reiteró que se ha percatado de “mucho turista que, muy responsablemente, hace la gestión” para pagar multas por incumplir a las órdenes ejecutivas.