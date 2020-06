Sin pronunciar el nombre pues dijo que se trata de “un personaje innombrable”, la presidenta y aspirante al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, repudió esta noche los ataques racistas que le hizo el titiritero Kobbo Santarrosa a través de la muñeca La Comay en su programa que se transmite por Mega TV.

“Dije innombrable porque sé que decir su nombre es darle humanidad y pauta a quienes se lucran de la misma”, expresó la ex presidenta del Colegio de Abogados en un mensaje en vivo a través de la red social Facebook.

“Vi el video completo para quienes pretenden excusar el insulto adornado con la adulación, como si fuera un ataque pasivo agresivo usando mi nombre para atacar a las mujeres negras, a todas las mujeres y a las personas negras en general”, sostuvo Rivera Lassén, al tiempo que agradeció los mensajes de apoyo y solidaridad que ha recibido tanto en Puerto Rico como de personas del exterior.

“Eso me ha conmovido profundamente, pero no quiero que me vean como víctima porque yo no voy a hablar de mí. Llevo muchos años en la vida pública y no me tengo que esconder ni disfrazarme para hablar, aprecio tener mi pensamiento y mi voz libres para decir lo que pienso y defender lo que creo”, subrayó la destacada líder feminista e integrante de la comunidad LGBTTQ+.

La abogada indicó que en estos días miles de personas se han lanzado a la calle en Estados Unidos y otras partes del mundo para protestar contra la muerte de George Floyd. “Acá también en Puerto Rico la gente ha protestado por esos sucesos y por el racismo que se da en nuestras islas y que se trata de negar”, aseguró para agregar que este mes también se conmemora el orgullo de la comunidad LGBTTQ+.

“Esos son temas que hay que hablarlos con mucha seriedad. Las comunicaciones del espectáculos que promueven el chisme, la burla y la crítica negativa no discuten estos temas con la seriedad necesaria. He visto como temas difíciles como son la violencia en la relación de pareja, el racismo, el machismo, la xenofobia y la política partidista se mezclan como si fuera una ensalada y lo sirven sin explicar que esos ingredientes hay que verlos de forma independiente primero y saberlos mezclar con información adecuada y conocimiento, de lo ontrario a usted le sirven veneno y usted escupirá odio”, expresó la letrada.

“El discurso del odio sirve al odio, promueve los ataques y fanatismo ciego que repite insultos prefabricados en las redes sociales y los cometarios en la prensa. Ese el alimento del odio que no permite discutir desde la razón nuestras diferencias y respetar nuestra diversidad. Eso se pasa de una generación a otra, en nuestras familias, pero eso hay que romperlo, hay que romper el ciclo del odio y de la exclusión”, destacó la aspirante a senadora por acumulación.

Sostuvo que el racismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia se manifiestan de maneras muy complejas, a veces son evidentes y a veces no. “Son manifestaciones de exclusión que están en la manera en que el sistema social, económico y político funciona. Mucha gente ve tan normal el discrimen que no lo perciben, pero posiblemente abrirán la boca para condenarlo en otras personas”, dijo Rivera Lassen.

“Yo creo en la fuerza de la diversidad, en vernos con respeto en lo que somos diferentes y lo que desde ahí lo que aportamos en la construcción de un País inclusivo que nos incluya a todas, a todos y a todes”, añadió.

Recordó que lanzó su candidatura al Senado desde Piñones porque esa es la tierra histórica y ancestral de cimarrones y cimarronas en Puerto Rico, una tierra de quienes afirmaron sus derechos como afrodescendientes.

“Yo reclamo el orgullo de la libertad cimarrona y les invito a detenerse en la carrera del odio. Hay que pensar el País, hay que pensar en el País”, afirmó la abogada.

“Soy hija de Ana Irma Lassén Figueroa y Eladio Rivera Quiñones, quienes ya no están. Yo soy de Santurce y ella y él eran de Loíza”, dijo para agregar que es cangrejera de nacimiento y loiceña por parte de sus padres.

Organizaciones feministas, de derechos humanos y de la comunidad LGBTTQ+ censuraron a Santarrosa y le han solicitado a la MEGA TV que cancele el programa de chismes, que hace unos años, fue cancelado por WAPA Televisión.