Como parte de los esfuerzos para promover la restauración ambiental y fortalecer la resiliencia costera de Puerto Rico, el Municipio de Añasco se une al programa Rescate Costero, una iniciativa liderada por FirstBank.

La actividad, que se llevará a cabo el sábado 15 de agosto, en el Balneario Municipal Tres Hermanos, forma parte del tercer y último año de ejecución de Rescate Costero, que busca continuar fortaleciendo las barreras naturales que ayudan a proteger las costas de los efectos de la erosión y los eventos atmosféricos.

“La costa de Añasco forma parte de nuestros recursos naturales más valiosos y su protección es una responsabilidad compartida. En el 2021, decidimos recuperar este espacio que estaba abandonado desde el huracán Maria, que dejó estragos en nuestro balneario”, expresó el alcalde Kabir Solares García.

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“Esta iniciativa representa otra oportunidad para fortalecer el balneario y nuestros ecosistemas costeros, promoviendo la participación ciudadana y continuando el desarrollo de soluciones sostenibles que beneficien a nuestras comunidades, en especial la del barrio Playa”, añadió Solares García.

Para el ecólogo Alexis Molinares, estas iniciativas ayudan a fortalecer los ecosistemas costeros.

“El deterioro de ecosistemas como dunas, manglares y otras áreas costeras reduce la capacidad natural de nuestras costas para resistir el impacto de marejadas, tormentas y eventos extremos. La restauración ecológica y la siembra de especies nativas son herramientas importantes para fortalecer estos sistemas y aumentar la resiliencia de las comunidades que dependen de ellos”, explicó Molinares, asesor de Rescate Costero.

Rescate Costero forma parte del programa corporativo Uno con el Ambiente, mediante el que la institución financiera ha impulsado iniciativas de conservación ambiental por más de una década. El programa promueve la siembra de especies nativas adaptadas al litoral para fortalecer los ecosistemas costeros vulnerables.

Desde el 2023, la iniciativa ha logrado la siembra de 21,648 árboles nativos, impactando más de 37,743 pies lineales de costa en 22 playas distribuidas en 16 municipios.