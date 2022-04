En cenizas quedaron todas las pertenencias que Ada Arce López acumuló durante “toda una vida” en su casita del barrio Caimital Alto de Aguadilla, cuando la vela que encendió la noche del apagón general generó un fuego que le dejó con algunas quemaduras y sin residencia.

La mujer, de 73 años, lo perdió todo por las llamas y el agua que rociaron los bomberos para apagar el incendio que se desató en la mañana del jueves, 7 de abril, a pocas horas de que el país completo quedara a oscuras a causa de una avería en el patio de la generatriz Costa Sur.

Ahora, refugiada en casa de su cuñada en Aguadilla, Arce López contó que “el día después que se fue la luz de Luma, estaba usando una vela para pasar la noche. En la mañana, abrí la ventana y no me di cuenta que estaba prendida todavía y entonces, se movió la cortina y cogió fuego por la vela. Al yo darme cuenta, la tiro a la derecha que estaba la cama y estaban los suéter y cosas con poliéster y ahí empezó el fuego. Yo traté de apagarlo, pero no tenía agua suficiente. Entonces, salí y llegó la gente a ayudar y eso. Llegó la policía y los bomberos”.

Las llamas, sin embargo, provocaron daño a la residencia de cemento en que se crió desde pequeña.

“Fue pérdida total…. No te sé decir ni qué pensé. Uno ni piensa. Uno debe tener ciertos cuidados y a veces no los tiene, pues…”, dijo la mujer a Primera Hora.

Debido al fuego, las puertas de la residencia, ventanas, todos los muebles y su ropa se dañaron. Por ello, contó que con la ayuda de sus conocidos, “abrimos una cuentita”. Por ello, recabala ayuda del pueblo para lograr habilitar la casa en que por años ha vivido.

“Por el momento estoy con un familiar. Pero, pues, tú sabes. Cada cual tiene sus cosas y uno interrumpe”, soltó.

Contó que una ayuda de “buenos samaritanos” para ella “lo es todo. La buena voluntad de la gente es todo, cualquier ayuda pequeña es importante”.

Si desea aportar, puede enviar el dinero a la cuenta de ATH Móvil 787-642-3150. También puede comunicarse con ese número telefónico para cualquier otra ayuda.