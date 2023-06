Cuando Andreyshka Sofía López Cabrera nació, su madre tenía 17 años y no sabía que se enfrentaría a grandes retos, ya que su bebé llegó al mundo con un sinnúmero de condiciones que cambiarían su vida para siempre.

Leyinsca Cabrera recibió sorprendida el diagnóstico de su primogénita, quien nació con artogriposis múltiple, que es un grupo de trastornos congénitos poco comunes que se caracterizan por múltiples contracturas de las articulaciones. Es decir, que se fijan de forma permanente en una posición, ya sean dobladas o rectas, lo que puede afectar la función y el rango de movimiento de la articulación y llevar al desgaste de los músculos por la falta de movimiento.

Ese primer golpe fue fuerte para quien en aquel entonces aún no llegaba a la mayoría de edad, pero las pruebas siguieron aumentando, y después de ese diagnóstico vinieron otros más.

“A los dos meses la diagnosticaron con microcefalia, epilepsia, parálisis cerebral, retardación global del desarrollo y el síndrome de Dandy Walker, que es una condición de anomalías cerebrales, en el que el cerebelo, la parte del cerebro responsable de la coordinación de movimientos, está malformada”, explicó la madre.

Sin embargo, el golpe más fuerte vino al año de vida de Andreyshka.

“Cuando me quedé en shock fue al año cuando me dijeron que ella no iba a poder caminar. Ahí me di cuenta de muchas cosas”, dijo Cabrera, quien tuvo que enfrentar sola el reto de cuidar de su hija.

“Yo soy sola, el padre nunca se ha hecho cargo de ella y yo me emancipé para poder cuidar de ella y asistir a sus citas porque mi mamá me ayudaba, pero tenía que trabajar”, recordó la joven madre.

Andreyshka hoy día tiene 13 años y se aproxima a cursar su octavo grado en la Escuela Ludovico Costoso en Bayamón, pero su físico es similar al de una bebé de 6 a 9 meses, y se alimenta por medio de una máquina de alimentación. Sin embargo, su madre y sus médicos dicen que está estable.

“Dentro de sus condiciones está bien, hace dos años que no me la hospitalizan. Incluso, hace poco fui a sala de emergencias porque presentaba diarreas y me preocupó que no podría darle leche, que es su único alimento. Allí, la pediatra Dra. María Mercedes Sánchez Longón se sorprendió por cómo cuido de la nena y que su gastro está perfecta, me dijo que era toda una enfermera”, sostuvo Cabrera, quien también es madre de otro niño de 6 años, Alexis Y. Pinto Cabrera, quien padece de autismo.

Necesita ayuda

Precisamente la doctora Sánchez pidió autorización a Cabrera para publicar en sus redes el caso que llamó “El milagro de vida más hermoso que he conocido”, con el propósito de que sus colegas y amistades pudieran ayudar a esta familia en sus necesidades.

Y es que esta joven madre atraviesa unos retos difíciles, ya que no cuenta con un vehículo para poder movilizar a sus hijos, quienes necesitan diversas terapias y llegar a sus respectivas escuelas. Además, Cabrera se dedicaba al servicio de Uber, mientras sus dos hijos asisten a la escuela, pero a raíz de esto no puede trabajar. Esto le ha afectado emocionalmente y afirma que está buscando la manera de salir adelante.

“Este año por primera vez tuve que ir a psicólogo porque estaba bien cargada, nunca había tenido que ir, pero con esta situación del carro me vi ajorada con tantas cosas. No puedo trabajar, yo soy la que cuido de la nena y no puedo moverme. Hubo días en este semestre que no pudieron ir a la escuela”.

“Hace poco mandé a arreglar un carro y no fue lo que esperaba. Estoy moviéndome para poder encontrar vehículo, estoy haciendo rifas y abrí mi negocio de personajes para promocionarme e ir a actividades”, señaló Cabrera, quien para el 2020 había comenzado con su idea de negocio y cuenta con disfraces de los personajes: Coco Melón, Minnie Mouse y Chase de Paw Patrol.

A pesar de que a veces recibe ayuda de su pareja actual y de sus padres, la joven madre aspira poder contar con su propio vehículo porque “no me gusta molestar a nadie”, por lo que está haciendo hasta lo imposible para llegar a su meta de recaudar dinero. “Lo que necesito es un vehículo, no me importa que sea viejito o que no tenga rampa porque guardo la silla de la nena en el baúl. Después que nos ayude a llegar a todos lados. Estoy haciendo todo lo que puedo para poder tener mi auto”, dijo Cabrera.

Además de eso, Andreyshka necesita un aire acondicionado por recomendación médica y su madre no cuenta con los recursos para adquirirlo.

“Ahora mismo con estos calores, ella requiere estar en aire acondicionado, por recomendación de su doctora. Donde vivo es por Plan 8 y la dueña solo permite aire inverter”, indicó la progenitora, quien también señaló que su hija utiliza pañales size 3 o 4 (marca LUVS), toallas húmedas, además de ropa tamaño 6 a 9 meses y medias 0 a 3 meses. Quienes deseen brindar alguna aportación económica, pueden hacerlo por medio de Ath Móvil a nombre de Leyinsca Cabrera al 787-373-0350 o por medio de Paypal: leyinsca.luan@gmail.com. También quienes deseen cooperar con sus rifas y contratarla para actividades pueden hacerlo por medio del mismo número telefónico.