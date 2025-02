Aguada. Durante los últimos 19 años, Ángel L. López Díaz se ha dedicado a la confección de pavas, el sombrero jíbaro nacional, perfeccionando esa práctica hasta convertirse en el principal maestro artesano de la Isla de este producto.

Aunque López Díaz, natural de Aguada (considerada la Capital de la Pava), ejerce su oficio como un pasatiempo, a lo largo de su trayectoria ha ofrecido talleres sobre la confección de este sombrero en múltiples ocasiones y ha sido protagonista de múltiples reseñas periodísticas, reportajes de televisión y hasta documentales.

La insospechada notoriedad que el humilde artesano ha ido ganando con el paso del tiempo lo llevó a que fuese contactado inesperadamente hace varias semanas por el equipo de una empresa de publicidad ligada al astro de la música urbana Bad Bunny para una actividad privada que resultó ser del artista.

Tras su comparecencia en la actividad que se celebró el 10 de enero en la discoteca La Respuesta en Santurce, don Ángel no ha parado de recibir sorpresa tras sorpresa, no solo por encontrarse con que fue convocado a un evento privado ligado al popular cantante, sino también porque unas 20 pavas que le fueron ordenadas en ese evento fueron utilizadas por el cantante y un grupo de músicos cuatro días después durante una intervención en el programa “The Tonight Show” (NBC), en el que Bad Bunny le llevó una parranda al anfitrión, Jimmy Fallon.

Todo comenzó con un mensaje de texto que recibió el 6 de enero, Día de Reyes, procurando un artesano de pavas. En aquel momento, don Ángel se hallaba sumido en la celebración festiva con su familia y pasó por alto el mensaje de texto. No fue hasta el día siguiente cuando recibió una llamada telefónica de seguimiento. Sin embargo, la información era mínima.

“A mí me invitaron para una actividad privada, pero yo no sabía para dónde iba. Una compañía de publicidad me contactó, que había una actividad privada y que estaban buscando un artesano de pavas, y como no había ninguno en Puerto Rico aparecí yo inscrito en Fomento y me contactaron”, recordó don Ángel, quien explicó que le indicaron que se llevara “algo para dar una demostración”. Añadió que nunca supo que se trataba de una actividad privada de Bad Bunny hasta que llegó al lugar.

El artesano también es el encargado de confeccionar las enormes pavas de la Casa Azul en Aguada. En la foto junto a Christian Acevedo, director oficina de Turismo de ese municipio. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Antes de entrar me dijeron que había una actividad de fulano de tal”, dijo el artesano, quien jamás en la vida sospechó que la actividad artesanal que tanto ama lo llevaría a tener una exposición como esa, en una de las principales cadenas televisivas de los Estados Unidos y de la mano de una figura considerada como el principal intérprete de música urbana del mundo en este momento.

Pero don Ángel no fue el único que se llevó una gran sorpresa, sino también su hija, Odalys López, de 24 años y quien ese día la invadió la curiosidad y decidió acompañar a su papá al evento.

“Mi papá no es como de salir mucho a diferentes eventos y eso. Casi siempre está local, en artesanías de acá, en Aguada, en el área oeste. Y como tal, mi papá lo maneja todo básicamente solo. La realidad es que como era un evento de San Juan, otra dinámica y eso, me surgió la curiosidad de ir”, narró entre risas la joven, quien añadió que pensaba que su papá iría a dar una demostración sobre el tejido de las pavas.

“Cuando llegamos, rápido las personas que nos recibieron nos dijeron un poco más de lo que era. Nos explicaron que era un evento de Bad Bunny, privado, y ahí fue que caímos en cuenta que ya había como que gente en el área. Realmente fue una sorpresa, porque no nos lo esperábamos. Fue emocionante, fue bien sorpresivo”, recordó la joven para quien esta fue la primera y única vez que ha podido asistir a una presentación del cantante.

Bad Bunny le entrega una de las pavas confeccionadas por el artesano aguadeño Ángel L. López a Jimmy Fallon, durante un segmento del programa The Tonight Show de la cadena NBC, el pasado 14 de enero. ( Captura )

Sin embargo, el singular evento no ha cambiado la cotidianidad del artesano, que a diario labora en una fábrica en Hormigueros y las tardes y días libres los dedica a su oficio artesanal. Aunque la demanda por los sombreros típicos se ha disparado luego que sus pavas aparecieran en televisión nacional, López no ha podido capitalizar sobre la oportunidad debido a que el oficio es uno bastante laborioso. Ha recibido cientos de llamadas de gente solicitándole pavas, algunos incluso en cantidades masivas, los que ha tenido que declinar debido a que tejer una sola pava puede tomar hasta un día completo de trabajo. Esto sin tomar en consideración el tiempo para conseguir la materia prima, las hojas del cogollo de la palma de yarey, el secado de éstas y luego cortar la fibra que se termina utilizando para la confección de las pavas.

López Díaz muestra las hojas de la palma de yarey, que es la que se utiliza para la confeccion de las pavas. ( Jorge A Ramirez Portela )

López continúa respondiendo pedidos de carácter personal o familiar, que mayormente llegan de personas que residen en los Estados Unidos o están de visita en la Isla y quieren llevarse algo que les recuerde su Isla. El artesano también trabaja la confección de pavas de gran tamaño con fines decorativos, como varias de sobre cuatro pies que decoran el vestíbulo de la hospedería La Casa Azul, en Aguada, lugar en el que se realizó la entrevista.

También participa en ferias de artesanía que se realizan en el área local como el Mercado de Artesanías del municipio de Aguada, que se celebra todos los sábados en la Cruz de Colón, del barrio Guaniquilla de ese pueblo. Mientras, de la mano de López, la Oficina de Turismo del municipio de Aguada se prepara para ofrecer en los próximos meses otro taller de confección de pavas, con la esperanza de que ese oficio que por muchos años fue practicado, principalmente por las mujeres de los barrios de Aguada, no desaparezca.