Un grupo de amistades y familiares festejaron el cumpleaños del alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez Rivera. Este año la celebración fue muy emotiva ya que es el último cumpleaños que festejará como alcalde, luego de estar durante los últimos 32 años al frente de la poltrona municipal.

Meléndez Rivera cumplió 72 años, e hizo un pequeño recorrido por su historia desde que llegó a estar al frente de la alcaldía. “Han sido 32 años de mucho trabajo, de arduo sacrificio, cuando llegué como alcalde el municipio no tenía dinero, lo primero que hice fue subirme en un avión e ir a Washington en busca de fondos. El camino no ha sido fácil, pero siempre puse a Dios primero y cuando pones las cosas en manos Dios se puede con lo que sea. Dios me escuchó y hoy veo una diferencia bien grande entre el Fajardo que cogí y el Fajardo que hemos logrado”, manifestó el alcalde.

La noche estuvo matizada de mensajes especiales dirigidos al Primer Ejecutivo Municipal, siendo los más significativos y emocionales los de su hijo José Aníbal “Joey” Meléndez y su esposa Diana Méndez de Meléndez.

"Él siempre ha sido mi brazo fuerte, me ha dado a mis tres hijos que son mis grandes amores y ha trabajado incansablemente por Fajardo. Gracias Aníbal por todo los que has hecho en nuestra familia y todo lo que ha hecho por el pueblo de Fajardo”, manifestó la primera dama.