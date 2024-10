¿Un dragón de Komodo en Fajardo?

La teoría de que uno de estos animales fue visto en aguas de Fajardo se ha regado por las redes sociales desde ayer, jueves. Sin embargo, el comisionado del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Edwin Rodríguez, descartó hoy que el reptil visto en un video sea en efecto un dragón de Komodo.

Luego de recibir algunas llamadas en el organismo de seguridad ambiental y tras consultar con Ángel Atienza, de la Unidad de Vida Silvestre, se identificó preliminarmente al animal como un lagarto monitor asiático (Varanus). Este es un reptil que, aunque pueda parecerse al dragón de Komodo, no tiene la peligrosidad ni el tamaño de este.

“Lo que apareció en el vídeo no es un dragón de Komodo. Este reptil es un lagarto monitor asiático, que aunque puede crecer hasta los 5 pies, no es agresivo con las personas y no representa el mismo peligro. Es posible que se le haya escapado a una persona en esa zona, una situación que lamentablemente no es nueva debido al tráfico ilegal de especies”, puntualizó Rodríguez en comunicado de prensa.

El lagarto monitor es un depredador de animales pequeños, como ratas, y aunque puede vivir tanto en el suelo como subir a los árboles, no debe ser considerado una amenaza para las personas, siempre que no se sienta amenazado o intente ser capturado.

“Es importante que la gente no intente atrapar a estos animales. Tienen garras y podrían defenderse si se sienten amenazados, pero no son peligrosos para las personas. Este tipo de lagarto es común en Puerto Rico debido al tráfico irresponsable de especies, pero no debemos confundirlo con un dragón de Komodo, que es casi imposible encontrarlos fuera de su hábitat natural en Indonesia”, subrayó Atienza.

Agentes del Cuerpo de Vigilantes verificaron el área y, hasta el momento, no han avistado al animal. Durante los próximos días estarán dando rondas y entrevistando a vecinos del área para asegurar de que no haya peligro.

Rodríguez y Atienza exhortaron a la ciudadanía a no interactuar con estos animales y a notificar a las autoridades si lo ven llamando al 787-999-2200 extensión 2911.

¿Qué es un dragón de Komodo?

Según National Geographic, el dragón de Komodo es el lagarto más pesado del planeta. Puede medir hasta 10 pies de largo y llegar a pesar más de 300 libras.

Lo describen como de cabeza larga y plana con hocicos redondos, piel escamosa, piernas arquedas y de cola enorme y musculosa.

National Geographic indica que esta especie es nativa de las Islas Lesser Sunda de Indonesia desde hace millones de años.

Explican también que este reptil “tiene glándulas de veneno cargadas de toxinas que reducen la presión arterial, causan sangrado masivo, evitan la coagulación e inducen shock.”.