View this post on Instagram

(Desliza⬅️)🇵🇷Nuestra isla se está limpiando y estás imágenes lo demuestran. Efectos positivos de la cuarentena en el medio ambiente😊. 👉Manatíes en el Condado, San Juan. 👉Delfines en La Parguera, Lajas. 👉Peces en Cayo Aurora, Guanica. / 👉Playa Buyé, Cabo Rojo. #ruteandomiisla 🌴