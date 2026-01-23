Anticipan cancelaciones de vuelos y retrasos por tormenta de hielo en Estados Unidos
Aerostar solicitó a los pasajeros a mantenerse informados con sus líneas aéreas.
PUBLICIDAD
Ante la tormenta invernal que se anticipa afectará a gran parte de los Estados Unidos, el operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), Aerostar Airport Holdings, anticipó este viernes posibles cancelaciones y retrasos en vuelos desde y hacia múltiples destinos de la nación norteamericana.
Por ello, se llamó a los pasajeros a mantenerse informado con sus líneas aéreas por posibles cambios de improvisto.
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el sistema invernal podría afectar a más de 90 millones de personas en cerca de 23 estados, lo que ha llevado a las autoridades climatológicas estadounidenses a emitir avisos y advertencias de tormenta invernal.
Relacionadas
Se espera que el sistema de tormentas masivo incluya una tormenta de hielo paralizante en estados o ciudades como Texas, Oklahoma, Washington, D.C., Nueva York y Boston. Luego, habría un golpe final de aire glacial que podría hacer caer las sensaciones térmicas a —46 grados Celsius (—50 grados Fahrenheit) en partes de Minnesota y Dakota del Norte.
“Es fundamental que los pasajeros se mantengan en comunicación constante con sus aerolíneas y confirmen cualquier cambio en sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto, para evitar inconvenientes innecesarios”, indicó el presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández.
Reiteró que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín continúa operando con normalidad y que su equipo se mantiene atento al desarrollo de las condiciones meteorológicas, en coordinación con aerolíneas y agencias federales para minimizar el impacto de estas situaciones en la experiencia de viaje de los pasajeros.
La empresa recordó, además, que los viajeros pueden acceder a información actualizada a través de los canales oficiales de sus aerolíneas y del aeropuerto.