Ante la tormenta invernal que se anticipa afectará a gran parte de los Estados Unidos, el operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), Aerostar Airport Holdings, anticipó este viernes posibles cancelaciones y retrasos en vuelos desde y hacia múltiples destinos de la nación norteamericana.

Por ello, se llamó a los pasajeros a mantenerse informado con sus líneas aéreas por posibles cambios de improvisto.

Provocaría vientos con fuerza huracanada y temperaturas de hasta -50 grados Fahrenheit.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el sistema invernal podría afectar a más de 90 millones de personas en cerca de 23 estados, lo que ha llevado a las autoridades climatológicas estadounidenses a emitir avisos y advertencias de tormenta invernal.

Se espera que el sistema de tormentas masivo incluya una tormenta de hielo paralizante en estados o ciudades como Texas, Oklahoma, Washington, D.C., Nueva York y Boston. Luego, habría un golpe final de aire glacial que podría hacer caer las sensaciones térmicas a —46 grados Celsius (—50 grados Fahrenheit) en partes de Minnesota y Dakota del Norte.

“Es fundamental que los pasajeros se mantengan en comunicación constante con sus aerolíneas y confirmen cualquier cambio en sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto, para evitar inconvenientes innecesarios”, indicó el presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández.

Se espera que la tormenta comience este viernes en Nuevo México y Texas, y luego avance hacia el este, trayendo nieve, hielo y frío extremo a gran parte de Estados Unidos.

Reiteró que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín continúa operando con normalidad y que su equipo se mantiene atento al desarrollo de las condiciones meteorológicas, en coordinación con aerolíneas y agencias federales para minimizar el impacto de estas situaciones en la experiencia de viaje de los pasajeros.

La empresa recordó, además, que los viajeros pueden acceder a información actualizada a través de los canales oficiales de sus aerolíneas y del aeropuerto.