Tras 67 años de servicio, el colegio privado Antilles Military Academy anunció este viernes el “cierre total y definitivo de sus operaciones académicas y operacionales”.

Los factores que estipularon en las declaraciones escritas que emitió el colegio, a través de su representante legal, Erika D. Márquez Echevarría, exponen que la situación financiera y la baja en matrícula llevaron a tomar la determinación.

Estipularon que “la determinación fue adoptada tras completar un riguroso y exhaustivo análisis de la viabilidad fiscal de la institución. Factores neurálgicos como la marcada realidad demográfica y el descenso poblacional que atraviesa el país, las proyecciones decrecientes de matrícula para el próximo curso escolar y el incremento sostenido en los costos operacionales actuales configuraron un escenario financiero insostenible”.

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La administración aceptó que realizó gestiones activas de reclutamiento y retención de matrícula “hasta el último momento, con la firme esperanza de que el flujo de admisiones regulares se viera fortalecido con el ingreso de participantes de su tradicional campamento de verano”.

Sin embargo, se informó que no se logró cumplir las metas fiscales impuestas.

“Tomar la decisión de cerrar nuestras puertas luego de casi siete décadas de historia es un paso sumamente doloroso, pero que asumimos con el más alto sentido de responsabilidad institucional y honestidad hacia nuestra comunidad. No contamos con los recursos económicos necesarios para sostener los rigurosos estándares operacionales y académicos que siempre han distinguido a nuestra institución”, expresó el presidente de Antilles Military Academy, Pedro L. Negrón.

Se informó que, para minimizar el impacto a la comunidad a la que le sirven, llegaron a acuerdos con el Colegio American y el Colegio Adianez, en Guaynabo, para que acoja la matrícula.

“Mediante estos compromisos formales, las instituciones receptoras considerarán la admisión de los alumnos procedentes de Antilles Military Academy y honrarán las mismas tarifas y costos de matrícula y anualidades vigentes, evitando así una carga económica adicional para los hogares afectados”, se indicó en el parte de prensa.

No se informó qué se acordó con los maestros ni el personal del colegio, que ahora quedaría desempleado.