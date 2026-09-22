La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) informó a los conductores que, como parte de los trabajos que llevará a cabo la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), será necesario realizar un cierre total de la PR-1, en el área de La Muda, en Guaynabo, para permitir la instalación de vigas metálicas correspondientes al proyecto de mejoras a la intersección de las carreteras PR-1, PR-169 y PR-8834.

Los trabajos forman parte del proyecto de mejoras a la intersección PR-1, PR-169 y PR-8834, desde el Km. 20.6 al Km. 21.4 (La Muda), en Guaynabo.

El cierre está programado para comenzar el viernes, 25 de septiembre a las 8:00 p.m., y se extenderá hasta el lunes, 28 de septiembre a las 5:00 a.m. Durante este periodo será necesario cerrar varias vías para garantizar la seguridad de los trabajadores y conductores. Entre estas se encuentra la PR-169, que será cerrada mediante barreras en el área ubicada debajo del puente de la PR-20.

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Como parte del plan de manejo de tránsito, se establecieron los siguientes desvíos:

-Los vehículos con destino a Caguas, San Juan y la PR-8834 serán desviados hacia la Avenida Martínez Nadal, para continuar posteriormente hacia sus respectivos destinos.

-Los conductores que transiten por la PR-1 en dirección de San Juan hacia Caguas serán desviados por la rampa ubicada frente a la estación de gasolina Total, para tomar la Avenida Martínez Nadal y continuar hacia Caguas.

-Los vehículos que transiten de Caguas hacia San Juan serán desviados luego de pasar el puente de la Avenida Martínez Nadal, utilizando el puente secundario que conecta con la PR-8834. Continuarán frente a las facilidades de César Castillo para reincorporarse a su ruta hacia San Juan.

-Los vehículos que salgan de la PR-8834 con destino a San Juan podrán continuar su trayecto realizando un giro a la derecha.

-Los vehículos que salgan de la PR-8834 con destino a Caguas, o aquellos que intenten cruzar hacia la PR-169, serán desviados hacia San Juan. Estos deberán realizar un giro en U en la PR-1, a la altura de la estación de gasolina Gulf. Luego, continuarán por la PR-1 hacia Caguas, accediendo por la rampa ubicada en la estación Total hacia la PR-167 y posteriormente incorporándose a la Avenida Martínez Nadal en dirección a Caguas.

La agencia exhorta a los conductores a planificar sus rutas con anticipación, utilizar las vías alternas establecidas y conducir con precaución en las áreas donde se estarán realizando los trabajos.

Asimismo, se recomienda a los ciudadanos considerar tiempo adicional de viaje durante el periodo del cierre y estar atentos a las señales de tránsito y las instrucciones del personal que estará trabajando en el área.