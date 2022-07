Como parte de la celebración del Festival Capital, a realizarse del próximo viernes 22 al lunes 25 de julio, la administración municipal de San Juan anunció la activación de un abarcador plan de transportación, seguridad y emergencias para garantizar el máximo disfrute por parte de los residentes de la Ciudad Capital, así como de los miles de asistentes que se estiman participarán del histórico evento con el cual se cierra, con broche de oro, la celebración de los 500 años de fundación de la isleta de San Juan Bautista.

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, exhortó a todos los puertorriqueños a que apoyen el Festival Capital y que utilicen el transporte colectivo para disfrutar al máximo.

PUBLICIDAD

“El Festival Capital es un magno evento donde San Juan y Puerto Rico se lucen ante el mundo. Exhortamos a toda la ciudadanía que estará participando de nuestras actividades del Festival Capital, que utilicen los métodos de transportación colectiva que el Municipio de San Juan ha gestionado y ha puesto a su disposición para así evitar congestionamiento del tráfico y garantizar el máximo disfrute. Es un evento cultural, deportivo, gastronómico y cultural que beneficia a todos los sectores y nos une como familia y como pueblo”, expresó Romero Lugo al compartir que a través de las redes sociales del municipio se compartirán actualizaciones del tránsito y disponibilidad de estacionamiento en tiempo real.

Como parte de la organización del Festival, el Municipio de San Juan contará con transporte colectivo el cual operará de 12:00 p.m. a 1:00 a.m. Los 2 puntos de partida en los cuales los asistentes podrán estacionar sus vehículos y utilizar el sistema de transporte colectivo son el Estadio Hiram Bithorn y la estación del Tren Urbano del Sagrado Corazón. Ambos puntos de abordaje llevarán a los pasajeros hasta el Departamento de Hacienda.

Los interesados en utilizar este transporte podrán comprar su banda de abordaje en la boletería del Estadio Hiram Bithorn o en la estación del Tren Urbano del Sagrado Corazón el mismo día en que asistan al Festival Capital. La banda de abordaje tiene un costo de $5 en efectivo y esta le permitirá transporte de ida, así como de regreso al evento. El último viaje en autobús para llegar al Viejo San Juan desde ambos puntos saldrá a las 9:00 de la noche.

PUBLICIDAD

De salida, los asistentes deberán abordar el sistema de transporte en Bahía Urbana, desde donde serán transportados de regreso al Estadio Hiram Bithorn o a la estación del Tren Urbano del Sagrado Corazón

En tanto, se informó que para los residentes del Viejo San Juan que cuenten con el sello autorizado, en caso de que se atapone la entrada a la isleta, podrán utilizar el carril exclusivo de la AMA.

Estacionamientos disponibles en y fuera de la isleta de San Juan

No obstante, Romero Lugo aclaró que los estacionamientos que operan en la ciudad amurallada estarán disponibles los cuatros días de la celebración del Festival Capital, para aquellos que deseen llegar de manera directa a la ciudad amurallada. En el caso de los estacionamientos administrados por el municipio, La Puntilla, Covadonga y Salvation Army, operarán en horario de 8:00 a.m. hasta la 1:00 a.m, con su tarifa regular de $5 a ser pagados en efectivo.

El público podrá utilizar, también, el estacionamiento del Departamento de Hacienda, el cual cuenta con 300 espacios, es libre de costo y estará disponible en horario de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. Otra alternativa libre de costo para los asistentes son los estacionamientos en los muelles 11-14. Su horario de operación es de 8:00 a.m a 1:00 a.m. Mientras tanto, los estacionamientos de Paseo Portuario, Doña Fela, La Cochera y Plaza del Quinto Centenario, también conocido como Tótem, operarán en horario y con tarifas regulares.

Alternativas de estacionamiento fuera del Viejo San Juan

Para aquellos conductores que prefieran alternativas fuera de la isleta del Viejo San Juan, tienen como opción el estacionamiento soterrado de la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras. Este operará en horario extendido de 12:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. con un costo $3. En esta opción, el público podrá tomar el tren urbano en la estación de Río Piedras y llegar directo al punto de trasbordo de la estación de Sagrado Corazón.

PUBLICIDAD

Para mayor eficiencia en el servicio de transporte colectivo del evento, la administración municipal gestionó con la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) el permiso de uso exclusivo del carril de la AMA. Los asistentes que deseen utilizar los servicios regulares de transporte colectivo como la AMA y el Tren Urbano podrán hacerlo en un horario extendido hasta las 12:00 a.m., estos estarán cobrando su tarifa regular. Las líneas de servicio 21, T-3, T-5 entre otras operarán en horario extendido hasta las 11:00 p.m. con dirección hacia la estación del Sagrado Corazón con su tarifa regular.

De otra parte, quien desee llegar al Festival utilizando bicicleta, se informó que la Ciclovía está recién acondicionada y disponible para aquellos que prefieran usar este método de transporte. La aplicación de UBER permanecerá en función y dependerá de la rotación del tránsito para el acceso de llegada o recogido según establecidos por la Policía Municipal.

Transportación marítima

Como parte de las alternativas de transporte marítimo gestionadas por el Municipio de San Juan, los asistentes podrán llegar al Viejo San Juan a través de la Autoridad de Transporte Marítimo en Cataño. Para esto, HMS Ferries tendrá disponibles 3 lanchas adicionales a las que operan la ruta en horario regular. Estas harán viajes de Cataño a San Juan y viceversa, con su tarifa regular en un horario extendido. Además, el servicio de AcuaExpreso contará con una lancha adicional a la que regularmente opera la ruta de Cataño a San Juan. También estará operando en horario extendido.

Durante los cuatro días de celebración agentes del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), ofrecerán servicio, validando que todo uso de transportación se utilice de manera eficiente y conforme a la ley.