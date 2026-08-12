En un esfuerzo de promover la salud en la isla municipio de Vieques, médicos de diversas especialidades, incluyendo pediatras, oftalmólogos, otorrinolaringólogos y urólogos, participarán de una feria de salud que se realizará este viernes y sábado.

Esta será la cuarta ocasión que la organización Direct Relief y una coalición de salud multisectorial visitarán Vieques para llevar servicios médicos especializados e integrales que no están disponibles en el municipio.

Entre las organizaciones que participarán se encuentran HealthproMed, La Fondita de Jesús, Vieques en Rescate, la Ponce Medical School Foundation (PMSF), así como el médico y cantautor, doctor Pedro Juan Vázquez (PJ Sin Suela).

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Según se informó en comunicado de prensa, esta iniciativa representa un modelo de colaboración entre organizaciones aliadas a Direct Relief para ampliar el alcance de los servicios médicos brindados a los viequenses.

“Nuestra misión en Direct Relief es garantizar que la ubicación geográfica nunca sea un obstáculo para recibir atención médica oportuna y de calidad. Reconocemos los retos que enfrentan las familias en Vieques, desde traslados largos, gastos económicos considerables y grandes barreras logísticas. Con esta feria de salud, reafirmamos nuestro compromiso de romper esas brechas trayendo la atención especializada directamente a su comunidad”, expresó Ivonne Rodríguez Wiewall, asesora ejecutiva de Direct Relief en Puerto Rico.

Como parte de las iniciativas de la feria, el viernes, 14 de agosto, personal médico de la Fondita de Jesús y PJ Sin Suela realizarán visitas domiciliarias dirigidas a pacientes encamados que no pueden desplazarse. Este esfuerzo asegura que los ciudadanos más vulnerables reciban atención especializada directamente en la comodidad de sus hogares.

El sábado, 15 de agosto se realizará la gran feria de servicios gratuitos, durante la cual los viequenses podrán acceder a una amplia variedad de clínicas y servicios especializados provistos por PMSF. Habrá servicios de Oftalmología, Otorrinolaringología, Salud Menstrual, Pediatría, Dentista, Medicina de Familia, Salud Mental, Urología, Cirugía y Medicina interna.

Además, HealthproMed ofrecerá servicios de salud general incluyendo exámenes físicos y dentales, vacunación para requisitos escolares del Departamento de Educación, salud mental, consejería en uso y abuso de sustancias, pruebas de VIH, y servicios de optometría.

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Mientras que La Fondita de Jesús ofrecerá evaluaciones médicas en unidad móvil, servicios de enfermería, kits OTC (sin receta), orientación para prevención de adicciones, salud mental, y apoyo de trabajo social sobre alternativas de vivienda para personas sin hogar.

Los ciudadanos también recibirán kits de higiene oral.

Por su parte, Direct Relief entregará equipos médicos esenciales, como sillas de baño, barandas de seguridad, glucómetros, bastones, andadores y monitores de presión arterial, entre otros, así como cajas de alimentos, luces solares y kits de higiene.

Estos equipos, con un valor aproximado de $9,000, serán entregados durante las visitas a los hogares y responden a las necesidades específicas identificadas previamente para cada familia.

Rodríguez Wiewall concluyó que “todo lo que Direct Relief logra en Puerto Rico es posible gracias a las donaciones de individuos, empresas y entidades comprometidas con el bienestar de la isla. Cada contribución, independientemente de su tamaño, ayuda a mantener y expandir estos programas esenciales que mejoran la calidad de vida de miles de puertorriqueños”.