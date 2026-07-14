La línea aérea Frontier ofrecerá tres rutas diarias desde las ciudades de Dallas, Texas, Houston, Texas, y Cleveland, Ohio, hacia el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín durante las fiestas de fin de año, anunciaron hoy la gobernadora Jenniffer González Colón y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel.

Los vuelos desde el Aeropuerto Internacional George Bush (IAH) y el Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins (CLE) estarán disponibles del 17 de diciembre de 2026 y el 4 de enero de 2027 mientras que el vuelo proveniente del Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth (DFW) operará del 20 de noviembre de 2026 al 4 de enero de 2027.

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“Esta es una excelente noticia para Puerto Rico y una muestra de la confianza que continúa generando nuestra Isla como destino turístico y de inversión. Cada nueva ruta representa más oportunidades para nuestra gente, al promover mayor actividad comercial, respaldar la creación de empleos y fortalecer nuestra competitividad. Seguiremos trabajando junto a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Aerostar y nuestros socios de la industria para continuar fortaleciendo la conectividad aérea de la Isla, ampliar las opciones de viaje y mejorar las tarifas para quienes viajan hacia y desde Puerto Rico”, expresó la gobernadora mediante declaraciones escritas.

Para las operaciones Frontier utilizará aviones A320Neo, con capacidad para 186 pasajeros. Las rutas añadirán 15,624 asientos al inventario disponible y aportarán alrededor de $10.4 millones a la economía local.

“La alianza de Puerto Rico con Frontier Airlines continúa impulsando el acceso aéreo desde importantes mercados nacionales, lo que convierte a Puerto Rico un destino aún más atractivo y asequible para el mercado estadounidense. Asimismo, el aumento en vuelos durante la temporada alta potencia la llegada de más visitantes a la Isla y estimula el desarrollo de la industria turística, uno de los sectores económicos prioritarios del plan de desarrollo económico trazado por la gobernadora Jenniffer González Colón para fomentar la inversión y la creación de empleos en Puerto Rico”, indicó Robles Cancel.

La directora ejecutiva también recalcó la relevancia de estas rutas durante la temporada alta, ya que proveen una excelente alternativa para que la gran cantidad de puertorriqueños que residen en Texas y Ohio puedan planificar unas vacaciones para pasar unos días con sus familiares en la Isla.