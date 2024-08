Coordinadora Moriviví exhorta a toda entidad sin fines de lucro o gubernamental, estatal o municipal a participar en la Competencia de Fondos del Programa Continuum of Care (CoC) subvencionados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD, por sus siglas en inglés), a la vez que invitó a unirse en una orientación de apoyo que llevará a cabo a fin de educar sobre la oportunidad de acceso a fondos para proyectos de servicios a la población de Personas Sin Hogar (PSH) .

“Queremos ofrecerles una orientación sobre los fondos y los procedimientos, a la vez que puedan aclarar sus dudas y preguntas que puedan tener sobre la competencia requerida por HUD. Por tal motivo, estaremos llevando a cabo una orientación virtual para nuevos proyectos el viernes, 16 de agosto de 2024, de 9:00 am a 12:00 pm”, señaló por escrito Keilyn Vale Lassalle, principal oficial de Moriviví.

La dirección para el registro de la orientación vía Zoom es la siguiente: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqfu6tqTwpGNOHAAhkAPoxGAYAmuGwkKP8

“Los fondos están disponibles para proyectos nuevos como para los proyectos de renovación de nuestro CoC. Reconocemos lo desafiante que puede ser mantener la prestación de servicios para esta población, por lo que le invitamos a que aprovechen esta oportunidad y participen en la competencia para recibir estos fondos”, agregó Vale Lassalle.

Los fondos federales de esta competencia están dirigidos para subvencionar servicios de vivienda permanente con servicios de apoyo a PSH, reubicación rápida en vivienda (RRH), y proyectos combinados de vivienda transitoria y reubicación rápida (PH-RRH).

El CoC -programa que está diseñado para la planificación de servicios y esfuerzos enfocados en la población sin hogar y acceso a fondos que ayuden a erradicar el sinhogarismo- utiliza procedimientos establecidos para la determinación de prioridad y selección de proyectos que serán incluidos para consideración de HUD.

“Gracias a estos fondos durante los pasados años hemos podido subsanar vacíos de servicios con enfoque de sub-poblaciones a servir con proyectos nuevos dedicados a violencia de género y jóvenes sin hogar. Sin embargo, aún quedan necesidades geográficas y sub-poblaciones por allegar como no-albergados con necesidades severas de servicios y personas sin hogar o riesgo inminente de difícil ubicación”, sostuvo Vale Lassalle.

De otra parte, explicó que es importante que las entidades interesadas en solicitar fondos cumplan con lo dispuesto en el Notice of Funding Opportunity (NOFO) for Fiscal Year (FY) 2024 and (FY) 2025 Continuum of Care Competition and Noncompetitive Award of Youth Homeless Demonstration Program Renewal and Replacement Grants FR-6800-N-25″. Para revisar la información del NOFO, puede acceder al siguiente enlace: https://www.hud.gov/sites/dfiles/CFO/documents/Foa_Content_of_FR-6800-N-25.pdf

Asimismo, expresó que deben enviar una carta de intención a Coordinadora Moriviví, Inc. en o antes del 30 de agosto de 2024, especificando el tipo de proyecto que desea proponer, localización del proyecto y presupuesto solicitado.

La comunicación debe ser enviada por correo electrónico a propuestacoc@morivivipr.org con copia a info@morivivipr.org o vía correo certificado a la siguiente dirección: Keilyn M. Vale Lassalle, Coordinadora Moriviví, Inc. PO Box 361329, San Juan, Puerto Rico 00936-1329.