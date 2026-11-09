En tiempos en que el costo de la energía eléctrica está tan caro, ¿qué convendrá más? ¿Apago o dejo el aire acondicionado todo el día prendido? ¿A qué temperatura?

Estas son algunas de las preguntas que más se hacen los boricuas, sin encontrar una explicación razonable, pues, se debaten entre pagar una alta tarifa o sofocarse con el calor caribeño.

Primera Hora consultó con dos expertas en el tema: la presidenta del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico (Ctrapr), Lissette Cintrón Sánchez, y la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico (Cpepr), Frances Berríos Meléndez.

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Ambas destacaron que la mejor manera de ahorrar dinero en la factura de energía eléctrica, emitida por la empresa LUMA Energy, es no hacer uso de la electricidad, principalmente, cuando el aire acondicionado es uno de los enseres que más consumo demanda.

Cintrón Sánchez destacó que un análisis del Negociado de Energía apuntó a que el uso del aire acondicionado representa del 36% a 45% del consumo de energía en la mayoría de las residencias, aunque hay algunas con aires centrales que pueden llegar a consumir hasta el 50% de la carga mensual.

Para los comercios, dijo que representan del 48% al 55% del monto de su factura mensual.

Estos porcentajes, dijo la líder de los técnicos de aire acondicionado, denotan que los boricuas mantienen el aire acondicionado como su aliado y como el principal consumidor de energía en sus facturas de electricidad.

Pero, cuando se les preguntó cuándo conviene apagar o dejar el aire prendido todo el día, las expertas dejaron en manos de los consumidores encontrar una respuesta.

Exaltaron que depende del estilo de vida de cada persona.

Berríos Meléndez destacó que sería más recomendable dejar todo el día prendido cuando se tiene una persona encamada en el hogar. De lo contrario, expuso que, para economizar en la factura, es recomendable utilizar el aire a la hora de dormir y apagarlo durante el resto del día.

Mientras, Cintrón Sánchez explicó que la decisión de cómo manejar el aire acondicionado depende de si la persona va a pasar o no el día en su residencia, así como si estará con un prende y apaga cada vez que llegue o salga de su hogar.

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“Si usted se va de su casa, puede decidir apagar, porque son 12 horas menos de consumo. Pues, como te digo, apagada es mejor que prendida”, sostuvo la experta.

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Pero, a modo de ejemplo, mencionó que una persona que sale en la mañana y apaga su aire, luego regresa al mediodía y lo vuelve a prender, para apagarlo una hora después cuando salga a hacer otra diligencia para terminar prendiéndolo en la tarde gastará más energía eléctrica que aquella que lo dejó encendido.

“Si tú dejas el sistema de aire acondicionado prendido todo el tiempo, pues, ahorras más que apagarlo y prenderlo varias veces al día”, precisó.

El problema de apagar y prender responde a que cuando se activa el uso del aire acondicionado arranca en un modo de uso mayor de energía para “sacar el calor y humedad”, dijo.

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“Cuando prende la unidad, tiene que pasar ese doble esfuerzo de volver a pasar para afuera (el calor). Por eso, hay un alto consumo ahí”, detalló la presidenta de los técnicos de aire acondicionado.

Comentó que ese proceso de enfriamiento puede demorar cerca de una hora, para luego la unidad iniciar el proceso de disminuir su esfuerzo y el gasto de energía, si la unidad es de tecnología inverter.

Tras establecer que no vale la pena prender y apagar el aire en varias ocasiones al día, Cintrón Sánchez emitió otras recomendaciones para lograr disminuir la factura de la luz.

Estableció que la temperatura correcta es dejar la unidad a 72 grados Fahrenheit durante la noche o el horario de dormir. El resto del día, la temperatura recomendable es 76 grados.

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“Si estás en tu casa, 61 grados es demasiado frío y, entonces, la máquina consume más. Si lo que queremos es ahorrar energía, tenemos que controlar la temperatura”, puntualizó.

El mantenimiento preventivo del aire acondicionado por un técnico certificado y colegiado también es requisito para evitar un consumo mayor de energía.

“La unidad va a consumir más, porque se tiene que esforzar más, porque está sucia, o sea, porque no está en condición. Y eso es bien importante para que la gente pueda ahorrar energía”, indicó Cintrón Sánchez.

La decisión de dejar encendido o apagar el aire acondicionado depende de si la persona va a pasar o no el día en su residencia.

Otra recomendación que destacó es que la unidad tenga la cantidad correcta de BTU (Unidad Térmica Británica) recomendable para el espacio. Señaló que una unidad más grande o más pequeña que la recomendada puede ocasionar mayor gasto de energía. Explicó que un técnico en aire acondicionado podrá ayudarle a identificar la unidad correcta a adquirir.

¿Cuánto cuesta?

Antes de determinar si deja prendido o apaga su aire acondicionado, sepa algunos costos promedio de lo que representa tener una unidad común encendida en una vivienda.

La presidenta del grupo de electricistas reveló que, si tiene un aire inverter de 12,000 BTU, usualmente instalado en los cuartos, el gasto mensual de ese aire, si se deja encendido las 24 horas del día, es de $134.09. Es que el consumo promedio sería 396 kilovatios hora de energía en todo el mes. Esta cifra debe multiplicarla por el precio actual de la energía, que está a .3386 centavos, para que le dé el total a pagar.

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Ejemplo del consumo de energía de los aires acondicionados. ( Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico )

En cambio, si ese mismo aire de 12,000 BTU se utiliza solo por ocho horas, se estima que se utilizarán 230.4 kilovatios hora al mes. El pago mensual por consumo de energía sería de $78.01.

Ejemplo del consumo de energía de los aires acondicionados. ( Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico )

Si lo que tiene es una unidad de 12,000 BTU de 11 amperes, pero en un aire conocido como “de ventana”, y lo deja encendido por ocho horas, su pago en la factura mensual sería de $88.58.

Ejemplo del consumo de energía de los aires acondicionados. ( Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico )

Estas mediciones fueron realizadas en equipos que mantuvieron una temperatura de entre 70 a 72 grados.

Equipos eficientes

De paso, Berríos Meléndez recalcó la importancia de que los clientes creen conciencia y empiecen a reemplazar sus equipos eléctricos por unos más eficientes, sobre todo cuando lo que se busca es ahorrar energía. En el caso de los aires, se recomienda la tecnología inverter.

“Es la realidad. No podemos continuar con las viejeras, y cuando vayas a comprar estos enseres, tienes que mirar sus etiquetas de Energy Star”, puntualizó, al destacar que estos equipos consumen menos energía.

Mientras, para el aire acondicionado, Cintrón Sánchez recomendó comprar aquellos que también tengan el Seasonal Energy Efficiency Radio (SEER) más alto.

“Mientras más alto es el número, más eficiente es la unidad inverter”, destacó.

La líder de los técnicos de aire acondicionado comentó que en la actualidad LUMA Energy tiene un programa de eficiencia energética que ayuda a costear el reemplazo de aires acondicionados y otros enseres, incluyendo neveras o luces LED. Dijo que la ayuda se otorga “súper rápido” y costea el aire acondicionado y la instalación.