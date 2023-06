Los constantes apagones del sistema eléctrico han provocado un cambio en la manera en que los consumidores hacen su compra en los supermercados del País, detectó el reciente estudio de la Radiografía del Consumidor 2023 preparado por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

El estudio, nombrado “Viviendo la experiencia de compras del Agente Comprador”, detectó que las personas que se benefician de la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), tiene ingresos menores de $25,000 anuales y los residentes de la región centro-sur de Puerto Rico son los que más han tenido que hacer ajustes a causa de las interrupciones eléctricas.

En total, un 59% de los 1,350 consumidores entrevistados para el estudio de este año estipularon que las interrupciones de energía han ocasionado que cambien la manera de hacer compras, mientras un 41% dijo que no.

El presidente del Comité de Radiografía, Richard Valdés, informó en conferencia de prensa que, “de los afectados por los apagones, el 62% respondió que ahora compra menos en cada ocasión, mientras que el 35% respondió que ahora compra más productos que no son de nevera”.

También se detectó que el 22% de los consumidores entrevistados señaló que visitó más veces el supermercado.

“El consumidor está preocupado. Dice que estamos en un momento bien difícil en la historia del país. Hay ahí adjetivos calificativos bien, bien, fuertes como tal y es parte de esto en cuestión a la parte de la energía. El consumidor te está diciendo: ‘¿Sabes qué? Yo estoy comprando a diario o estoy comprando cada dos días. ¿Para qué? Para no perder lo que estoy comprando. Es un consumidor que ha aprendido a vivir y, no es de este año, llevamos años viendo esto y año tras año lo decimos, el consumidor es un consumidor que estás viendo cómo se mantiene vivo, con las compras de alimentos como tal. ¿Por qué? Pues, porque no estamos en un momento de perder (la compra), por lo tanto se está yendo mucho más al supermercado”, detalló Valdés.

En esta transformación del consumidor, se mencionó en la conferencia de prensa cómo ha disminuido la venta de mantecados y que los consumidores han limitado su compra de carnes para dos o tres días.

“Lo otro es el el estado anímico en que se encuentra el consumidor, donde vemos un consumidor que está agotado, hasta hastiado. Pero bien, bien, importante resaltar es cómo el consumidor y el puertorriqueño, a pesar de todo esto, cuando se le preguntaban cómo tú te sientes, al final decía: ‘Pero, ¿sabes qué? Estamos bien, vamos pa’lante, estamos bregando’. Están bregando con esta situación de que hoy tengo luz y mañana no”, señaló la representante de la firma que realizó el estudio, Diana Rodríguez, de Lighthouse Strategies.

El vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes Alfonso, fue más lejos al indicar que el consumidor también está atento a que haya un aumento en el costo de la energía. Dijo que bajo este escenario se espera un nuevo cambio en la manera en que el consumidor haga sus compras, ya que anticipó que el precio de los productos aumentaría.

Además de lo relacionado a los problemas energéticos que por años enfrenta el país, el estudio detectó que los consumidores han establecido un balance “de lo que tiene en la cartera” y los alimentos que necesita adquirir. Es que un 56% de los compradores han dado mayor importancia a hacer “un balance entre calidad y precio”, estipuló Rodríguez.

El estudio apuntó que los mayores consumidores son los adultos mayores de 59 años, pero estos son los menos que gastan, con un promedio mensual de $407 mensuales.

Bajo este renglón de generación, se detectó que los adultos mayores quedan en rojo cuando se compara sus ingresos mensuales y sus gastos. De hecho, el estudio reveló que para poder hacer compra utilizan tarjetas de crédito o sacan dinero de sus ahorros.

Entretanto, son la generación de 43 a 58 años los que más gastan en la compra con $492 mensuales.

El gasto promedio de la compra quedó fijado en $453 mensuales, lo que representa que no hay cambio en comparación al año anterior, indicó Valdés.

¿Qué se compra? El estudio revela que los consumidores adquieren sobre todas las cosas carnes frescas y congeladas, con un 64%.

Arroz y huevo le siguen en los productos más comprados. Pan, pollo, granos, leche refrigerada, vegetales frescos, frutas frescas, café, jamón y queso son, respectivamente, los subsiguientes productos más adquiridos.

Valdés indicó, además, que el 49% de los consumidores respondieron que han dejado de comprar artículos comestibles por los altos precios. El producto que más devuelven a su góndola son los huevos.