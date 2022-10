Luego de meses sin electricidad en su vivienda, Ruthie finalmente recibió el miércoles la buena noticia de que, gracias a la solidaridad de varias personas, ya habían empezado a hacer los trabajos necesarios para poder reconectar el servicio eléctrico a su vivienda, en la urbanización Sierra Bayamón.

El caso de Ruth Rivera, una mujer de 63 años que vive sola, con dos perritas y una gatita, y la odisea que atraviesa desde el pasado 18 de marzo, cuando empezó a fallar la luz en su casa, llegó, gracias a sus vecinas, al segmento “Revive la Esperanza” que se transmite por el programa “Día a Día” de Telemundo, y que cuenta con la colaboración de Primera Hora.

Y precisamente en los estudios del programa, con una mezcla de nerviosismo, satisfacción y agradecimiento, Ruthie recibió las buenas nuevas, y la esperanza de que ya no tendrá que seguir usando la extensión que generosamente le tenía puesta su vecina Carmen Oliveras para que al menos pudiera conectar el refrigerador y algún enser.

El caso fue destacado por Dagmar en el segmento “Revive la Esperanza” del programa “Día a día”, de Telemundo. ( David Villafane/Staff )

Ruthie solamente pedía que “alguien” le asistiera para poder tener esa conexión eléctrica, un trabajo que había sido estimado por peritos en $4,000, cifra que no estaba a su alcance. Su pedido de ayuda no quedó en el vacío.

Entre las respuestas, estuvo la del Municipio de Bayamón, cuyo alcalde Ramón Luis Rivera, incluso envió una carta explicando que personal del municipio acudió a la residencia para realizar una inspección, que arrojó que era necesario construir un pedestal para ubicar el contador de luz, trabajo que Ruthie no podía costear.

Ante eso, agregó, el municipio “determinó asignar los recursos y brigadas con el personal especializado necesario” de manera que se pueda hacer la construcción necesaria, y LUMA Energy pueda entonces hacer la conexión al sistema eléctrico.

“Por algo pasan las cosas, Dios tiene un propósito en todo. Estoy aquí con ustedes. Gracias a la falta de luz, los conocí a ustedes. Hay un propósito en todo”, le comentó Ruthie a la anfitriona del segmento, Dagmar, entre sus palabras de agradecimiento a todas las personas que se interesaron por ayudarla.

Además de los trabajos para la conexión, la sencilla mujer también recibió obsequios de parte de la empresa Rent Express, que le entregó varios regalos, incluyendo un abanico, televisor, horno y un radio que tanto le gusta escuchar.

Y hubo, todavía más, porque las buenas acciones de Carmen, la generosa vecina, no pasaron desapercibidas. A ella, que acompañó a Ruthie a los estudios de Telemundo, y al igual que le ha estado proveyendo electricidad a través de la extensión por los pasados meses, le dio apoyo para superar el nerviosismo y la timidez ante las cámaras, el centro comercial Plaza Las Américas le obsequió una tarjeta de regalo de $500.

Carmen agradeció los mensajes de agradecimiento valorando su acción solidaria, pero acotó que “todos tenemos que ser empáticos, tener empatía” para ayudar a los demás y así “poder vivir en armonía”.

Aunque Ruthie comentó que no le gusta buscar ayuda o molestar a otros, sino que prefiere quedarse “tranquilita”, si está agradecida a todas las “almas caritativas” que le han ayudado de alguna forma.

“Estoy muy agradecida de todo lo que me ha pasado y de todos los que me han ayudado. Me siento bien, gracias al Señor”, comentó Ruthie. “Me siento bien agradecida de todos, del canal, de Telemundo, de mi vecina, del alcalde, de ustedes, de Primera Hora. Les agradezco mucho todas las atenciones que han tenido conmigo”.

“Ya pronto voy a tener luz, gracias al Señor. Estoy muy agradecida de todos lo que me han ayudado”, insistió sonriendo. “Estoy muy contenta. Satisfecha de todo lo que me ha pasado. Estoy muy contenta. No lo parezco, pero sí. Es que soy así, mi carácter es así, no me expreso mucho. Pero estoy satisfecha de todo lo que me ha pasado”.

Carmen, quien conoce a Ruthie desde que eran pequeñas y más que vecina, la considera familia, relató que desde que surgió el problema con la electricidad no dudó en ayudar.

“Si hay una necesidad uno inmediatamente tiende a reaccionar. Y eso creo que viene de atrás, de la base que nos dieron los padres. Así que en ese momento no había que pensar mucho. No tienes luz, pues inmediatamente hay que resolver. Incluso le dije, ‘o te vienes para mi casa o te tiro la extensión’. Ella prefirió la extensión, porque quería estar en su casita y con sus animalitos, y eso lo entiendo. Pero yo sabía que estaba sufriendo”, comentó. “Pero gracias a Dios que aparecieron Primera Hora y apareció Telemundo. Y en el día de hoy (miércoles), tuvimos la bendición de que temprano en la mañana llegaron las brigadas y están trabajando. Y esperan que para el viernes ella ya tenga luz”.

La acción no sorprendió a Ruthie, que aseguró que, si hubiera sido al revés, tampoco hubiera vacilado ni un instante en pasarle una extensión, “y cualquier cosa que ella necesitara también la hubiera socorrido”.

Encaminada la solución, solo queda por ver si LUMA, que a pesar de que Ruth estuvo todo este tiempo sin servicio eléctrico le siguió enviando facturas, la última “por doscientos y pico (de dólares)”, le haga el ajuste correspondiente.

Entretanto, ahora que ya finalmente se puede, literalmente, ver la luz, Carmen asegura que “le dije a Ruthie que vamos a prender todas las luces de la casa para celebrarlo. Y ahora con eso que le regalaron, tiene para enchufar todas esas cosas, el abanico, el radio, todo. Vamos a festejarlo”.