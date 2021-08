En momentos en que gana más aceptación entre muchas personas la idea de crear alguna forma de validar quiénes están vacunados contra el COVID-19 -para garantizar mayor seguridad del público en general-, particularmente en espacios cerrados o donde se aglomeran mucho público, han surgido diversas iniciativas para atender esa preocupación.

Contar con esa certificación que serviría como una forma de pasaporte de vacunación es algo que ya se exige para entrar a algunos países y para acceder a negocios. Por ende, existe una aspiración a que presentar y validar esa certificación puede hacerse de manera sencilla y uniforme, si bien el asunto no ha estado libre de controversias y hasta condenas por quienes rechazan la vacuna.

En Puerto Rico, de hecho, el gobernador Pedro Pierluisi ya ordenó la vacunación obligatoria, o evidencia de prueba negativa reciente, para empleados públicos, trabajadores de salud y clientes de hospederías turísticas, y ha sugerido a negocios privados -como restaurantes y barras- que sigan esa dirección. Tan reciente como este lunes lanzó una segunda advertencia al respecto, y dijo que no tratarían igual a aquellos negocios que decidan no seguir la recomendación.

Con todo eso en mente la compañía Health Passport Worldwide (HPW), con sede en Irlanda, está presentando una aplicación que ha creado para teléfonos inteligentes, que promueve una manera rápida y eficaz de poder verificar que una persona esté vacunada o cuente con una prueba negativa a COVID-19 realizada recientemente.

Según el director para las Américas de HPW, Wichy Castro, este sistema ya cuenta con aceptación y está en uso en varios países a través del mundo, como Irlanda, Reino Unido, Portugal, Bulgaria, Lituania, Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Indonesia y México. Aseguró que continúa expandiéndose a diario gracias a la seguridad y facilidad de uso que ofrece.

“La empresa matriz de nosotros viene de hacer eventos multitudinarios, eventos gigantescos alrededor del mundo, tipo festivales. Hace dos años, con el COVID, decidimos usar esas experiencias y la capacidad financiera y técnica para tratar de devolverle a la gente la libertad lo más pronto posible. Así que se creó esta plataforma que se lanzó cuatro meses después que empezó la pandemia, con ese norte, hacer una herramienta que ayude a las personas a sentirse segura, de manera tal que pudiéramos recuperar la movilidad lo más pronto posible”, afirmó Castro.

Sostuvo que la aplicación es altamente segura porque, además de contar con una encriptación de nivel 7, no permite una manipulación constante de datos, sino que solo puede entrar datos el proveedor médico, una sola vez, luego que el usuario lo autorice, para dejar constancia de que la persona se vacunó o acaba de recibir resultado de una prueba de COVID.

“La aplicación, cuando tú estás con el proveedor médico, o después de estar con el proveedor médico, el proveedor médico tiene los resultados de tu vacuna o de tu prueba, y te pregunta, ¿puedo poner esta información en tu registro digital? Y tú le dices que sí. Una comunicación de dos vías. Al tú autorizarlo se va a generar un certificado de vacunación de COVID. Ese certificado de vacunación es único, y lo usas para moverte, para trasladarte, tanto local como internacionalmente”, afirmó.

Castro resaltó la importancia de contar con una solución de alcance internacional porque “entrar a los restaurantes y a los eventos es una parte de la normalidad, pero es más importante que esto me sirva cuando yo viaje”.

La persona contaría con un código que podría presentar donde sea requerido y funcionaría como un registro de vacunación.

“Donde quiera que te presentes y escanee alguien ese código va a decir tres cosas. Primero, que la persona que te está enseñando el código es la persona que tienes de frente, porque la foto no la puedes cambiar, no la puede cambiar nadie, la foto que tú te tomas va a estar ahí como el pasaporte, por 10 años, no se puede manipular. Segundo, va a decir cuál es el resultado de COVID, va a decir si en la última prueba de PCR saliste positivo o negativo, y va decir si estás vacunado. Y tercero, si existiera la condición de un ticket aéreo o de un ticket para un evento, va a validar el ticket”.

La aplicación, además, es lo suficientemente sencilla como para que la puedan usar personas que no son muy hábiles en el uso de la tecnología.

También resaltó el bajo costo, de apenas centavos, por tener acceso al sistema. Sin embargo, al momento, un individuo no puede adquirir el pasaporte por su cuenta, sino que debe ser a través de una empresa u organización.

“Es una licencia anual y cuesta centavos de dólar al año. Depende del tamaño del grupo, si es más grande es menos. Pero es bien económico, más barato que cualquier app o cualquier canción que hayas comprado. Te cuesta menos que usar la ATH”, aseguró.

Al momento, al menos ya una conocida empresa de boletería está usando este sistema, así como el laboratorio que está operando pruebas de COVID en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, según indicó Castro.

Además, un sinnúmero de empresas también han expresado interés y algunas, incluso, están en algún punto de negociación para adquirirlo.

Castro afirmó que la aplicación HPW ya se ha puesto en práctica en festivales, torneos deportivos y otros eventos en los que se aglomera público, así como en algunos aeropuertos de Europa, razón por la que expresan una gran confianza en ella.

Aseguró que ya hay ciudades que la han adoptado de manera oficial para exigir la entrada y salida de personas. De la misma forma, farmacias, negocios privados, una importante aerolínea y una gran cadena de hoteles han ido adoptando la tecnología y está recomendando o advirtiendo a clientes de tenerla para poder hacer uso de sus instalaciones o equipos.

El directivo de HPW comentó que no tenía sentido exigir evidencia de vacunación y luego aceptar un papel, que no sería muy difícil de poder falsificar, en momentos en que se cuenta con tecnología avanzada, segura y económica que se puede hacer disponible a la gente a través de su teléfono celular.

“Creemos que es una solución confiable y le va a devolver la libertad a la gente. Y eso es lo que necesitamos, volver a sentirnos un poco más normal”, afirmó Castro.

“Nosotros queremos sumarnos al esfuerzo de vacunación. Creemos que todas las personas elegibles deberíamos vacunarnos y esta herramienta lo que persigue es fortalecer o incentivar a hacerlo. La exhortación que hacemos a la gente es que continuemos, tengamos las dos dosis de vacuna y hagamos nuestra parte social. Es lo que queremos, retornar a la normalidad lo antes posible”.

Las empresas, agencias o grupos interesados en solicitar acceso a HPW u obtener más información al respecto podrán hacerlo a través de www.healthpassportpr.com o con un email a info@healthpassportpr.com.