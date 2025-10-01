LUMA Energy informó sobre posibles interrupciones de servicio programadas para hoy, como parte de los trabajos para mejorar el sistema de energía eléctrica.

La compañía reconoció que estas mejoras podrían causar inconvenientes temporales, pero aseguró que son esenciales para garantizar la estabilidad del servicio.

Además de los trabajos que requieren interrumpir el servicio, LUMA afirmó que realiza mejoras al sistema que no afectan a los clientes.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Coamo : barrio Los Llanos y comunidad Caribe

Ponce: urbanización 4ta extensión El Monte, calle Madrid, calle Sevilla

Remoción de vegetación

Jayuya: urbanización Jardines de Jayuya, barriada Santa Bárbara, residencial La Montaña, residencial Las Brisas

Trabajos en postes

Barranquitas : PR-720 kilómetro 2.2, interior barrio Cañabón, sector La Torre, camino La Granja; barrio Helechal, PR-719, paseo Toño Vélez, sector Hoya Honda y villa Universitaria

Canóvanas : Hato Puerco, camino Los Monges, barrio Cambalache, residencia frente al parque de pelota de La Central

Utuado : calles Flamboyán, Almendro y Rivera en urbanización San Martín

: calles Flamboyán, Almendro y Rivera en urbanización San Martín Orocovis: barrio Sabana, sectores La Vega, Los Rosado, Los Meléndez, La Escuelita y Los Padilla

Restauración y modernización de subestaciones

Humacao : barriada Maricutana, barriada Obrera, escuela Rufino Vigo, residencial Doctor Pedro J. Palou, residencial Jardines de Oriente, sectores casco urbano y caserío Antonio Roig, urbanización Alturas de San Benito, urbanización El Paraíso, urbanización Estancias de la Loma, urbanización extensión Jardines de Humacao, urbanización extensión Mabú, urbanización extensión Roig, urbanización extensión San Antonio, urbanización Jardín de Humacao, urbanización Los Maestros, urbanización Los Rosales, urbanización Mabú, urbanización Madrid, urbanización Pereyó, urbanización Reparto Mendoza, urbanización San Antonio, urbanización San Francisco, urbanización Villa Oriente, subestación 2685 Hospital Ryder, barriada Obrera, sector casco urbano, urbanización El Recreo

San Juan: sector Monacillos

Punto caliente

Guayanilla: Demaco

Mantenimiento y reemplazo de soterrado