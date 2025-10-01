Aquí los sectores que podrían estar sin luz hoy por trabajos de mejoras
Las labores se realizarán en 10 municipios.
PUBLICIDAD
LUMA Energy informó sobre posibles interrupciones de servicio programadas para hoy, como parte de los trabajos para mejorar el sistema de energía eléctrica.
La compañía reconoció que estas mejoras podrían causar inconvenientes temporales, pero aseguró que son esenciales para garantizar la estabilidad del servicio.
Además de los trabajos que requieren interrumpir el servicio, LUMA afirmó que realiza mejoras al sistema que no afectan a los clientes.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Coamo: barrio Los Llanos y comunidad Caribe
- Ponce: urbanización 4ta extensión El Monte, calle Madrid, calle Sevilla
Remoción de vegetación
- Jayuya: urbanización Jardines de Jayuya, barriada Santa Bárbara, residencial La Montaña, residencial Las Brisas
Trabajos en postes
- Barranquitas: PR-720 kilómetro 2.2, interior barrio Cañabón, sector La Torre, camino La Granja; barrio Helechal, PR-719, paseo Toño Vélez, sector Hoya Honda y villa Universitaria
- Canóvanas: Hato Puerco, camino Los Monges, barrio Cambalache, residencia frente al parque de pelota de La Central
- Utuado: calles Flamboyán, Almendro y Rivera en urbanización San Martín
- Orocovis: barrio Sabana, sectores La Vega, Los Rosado, Los Meléndez, La Escuelita y Los Padilla
Restauración y modernización de subestaciones
- Humacao: barriada Maricutana, barriada Obrera, escuela Rufino Vigo, residencial Doctor Pedro J. Palou, residencial Jardines de Oriente, sectores casco urbano y caserío Antonio Roig, urbanización Alturas de San Benito, urbanización El Paraíso, urbanización Estancias de la Loma, urbanización extensión Jardines de Humacao, urbanización extensión Mabú, urbanización extensión Roig, urbanización extensión San Antonio, urbanización Jardín de Humacao, urbanización Los Maestros, urbanización Los Rosales, urbanización Mabú, urbanización Madrid, urbanización Pereyó, urbanización Reparto Mendoza, urbanización San Antonio, urbanización San Francisco, urbanización Villa Oriente, subestación 2685 Hospital Ryder, barriada Obrera, sector casco urbano, urbanización El Recreo
- San Juan: sector Monacillos
Punto caliente
- Guayanilla: Demaco
Mantenimiento y reemplazo de soterrado
- San Juan: condominios 1018, La Rada, Barranquitas A y B; hotel Ocean Club en avenida Ashford y calle Barranquitas, Condado