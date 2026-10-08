Aquí serán hoy los trabajos programados de LUMA Energy
Unos 15 pueblos pudieran experimentar interrupciones del servicio eléctrico.
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LUMA Energy realizará este jueves varios trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras a la infraestructura eléctrica en varios municipios.
Las labores incluyen el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, remoción de vegetación peligrosa, reparación de puntos calientes y trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes.
Entre los trabajos programados se encuentran:
Instalación de aparatos automatizados
- Hatillo: sectores y urbanizaciones que incluyen el casco urbano, Brisas de Hatillo, Estancias de Hatillo, extensión San Ramón, Mar Azul, San Ramón y Villa del Carmen, entre otras áreas.
Remoción de vegetación peligrosa
- Arecibo: barrio Sabana Hoyos, sector Ballaja, carretera PR-663, kilómetro 1.1.
- Juncos: barrio Canta Gallo.
- San Juan: urbanización Altamesa, calles San Alfonso y San Bernardo.
Reparaciones
- Yabucoa: barrios Calabazas y Guayabota, comunidad Martorell, parcelas Rosa Sánchez, sector Los Sánchez, sector Sodoma y urbanización Valle de las Calabazas.
Trabajos en postes
- Cidra: barrio Sumidero, barrio Montellano/Ortiz, sector Capilla, sector Carruzo, barrio Ceiba, sector Carrasquillo y carretera PR-173, kilómetro 3.8 interior.
- Gurabo: urbanizaciones Vivero y Monte Brisas.
- San Lorenzo: barrio Hato, Hacienda San Lorenzo, avenida Rosa, calle Orquídea y PR-183, kilómetros 6.8 y 7.0 interior.
- Ponce: Reparto Cerca del Cielo, urbanización Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sector El Alto Santo Cristo y Los Ausubos.
- Río Grande: barrio Las Tres T, sectores Muñiz Muñiz y Rosales, y urbanización Mansiones Hacienda Jiménez.
Nueva construcción
- San Juan: áreas de Montehiedra, incluyendo KFC, Burger King y el cuartel municipal de Montehiedra.
Trabajos requeridos por clientes
- Moca: carretera PR-110, kilómetro 10.3, barrio Pueblo.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Aguadilla: subestación 7080 Bioscience.
- Arecibo: urbanizaciones y comunidades como Brisas de Palma Roja, Corales del Mar, Costa del Atlántico, Costas del Mar, Brisas del Mar 1 y 2, Islote, Vigía, condominios Atlántica y Oceanía, Boam, Caracoles, Rincón Chiquito y sector Víbora.
- Aibonito: PR-724, barriada San Luis y extensión San Luis.
- Salinas: barriada Mosquito, barriada López, comunidad Central Aguirre Hacienda Vieja, comunidades Las Ochenta y Montesoría 2, escuela Coquí Intermedia, parcelas extensión Coquí 2, sector Brisas del Sur, sector Coquí y las urbanizaciones Eugene Rice, extensión Coquí, La Fábrica y Villas del Coquí.
- Guánica: sectores San Jacinto y Caña Gorda.