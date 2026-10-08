( Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

LUMA Energy realizará este jueves varios trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras a la infraestructura eléctrica en varios municipios.

Las labores incluyen el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, remoción de vegetación peligrosa, reparación de puntos calientes y trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes.

Entre los trabajos programados se encuentran:

Instalación de aparatos automatizados

Hatillo: sectores y urbanizaciones que incluyen el casco urbano, Brisas de Hatillo, Estancias de Hatillo, extensión San Ramón, Mar Azul, San Ramón y Villa del Carmen, entre otras áreas.

Remoción de vegetación peligrosa

Arecibo: barrio Sabana Hoyos, sector Ballaja, carretera PR-663, kilómetro 1.1.

barrio Sabana Hoyos, sector Ballaja, carretera PR-663, kilómetro 1.1. Juncos: barrio Canta Gallo.

barrio Canta Gallo. San Juan: urbanización Altamesa, calles San Alfonso y San Bernardo.

Reparaciones

Yabucoa: barrios Calabazas y Guayabota, comunidad Martorell, parcelas Rosa Sánchez, sector Los Sánchez, sector Sodoma y urbanización Valle de las Calabazas.

Trabajos en postes

Cidra: barrio Sumidero, barrio Montellano/Ortiz, sector Capilla, sector Carruzo, barrio Ceiba, sector Carrasquillo y carretera PR-173, kilómetro 3.8 interior.

barrio Sumidero, barrio Montellano/Ortiz, sector Capilla, sector Carruzo, barrio Ceiba, sector Carrasquillo y carretera PR-173, kilómetro 3.8 interior. Gurabo: urbanizaciones Vivero y Monte Brisas.

urbanizaciones Vivero y Monte Brisas. San Lorenzo: barrio Hato, Hacienda San Lorenzo, avenida Rosa, calle Orquídea y PR-183, kilómetros 6.8 y 7.0 interior.

barrio Hato, Hacienda San Lorenzo, avenida Rosa, calle Orquídea y PR-183, kilómetros 6.8 y 7.0 interior. Ponce: Reparto Cerca del Cielo, urbanización Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sector El Alto Santo Cristo y Los Ausubos.

Reparto Cerca del Cielo, urbanización Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sector El Alto Santo Cristo y Los Ausubos. Río Grande: barrio Las Tres T, sectores Muñiz Muñiz y Rosales, y urbanización Mansiones Hacienda Jiménez.

Nueva construcción

San Juan: áreas de Montehiedra, incluyendo KFC, Burger King y el cuartel municipal de Montehiedra.

Trabajos requeridos por clientes

Moca: carretera PR-110, kilómetro 10.3, barrio Pueblo.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos