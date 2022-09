Mayagüez. La residencia de María Generosa Román Rivera y José Vélez, de 76 y 78 años, quedó atrapada por cuatro días luego de que un gigantesco árbol cayera impactando su propiedad en las parcelas Soledad, a raíz de las ráfagas de viento y lluvias que trajo el huracán Fiona por el oeste.

“Temíamos que se cayera encima de la casa y le decíamos al municipio que lo tumbara, pero ellos nunca quisieron tumbarlo porque era una reliquia. Ahora se quedaron ellos con la reliquia y nosotros casi casi sin casa”, dijo Román Rivera.

El árbol de alrededor de 50 pies aún amenaza la residencia a seis días del ciclón. Esperan porque LUMA Energy lo remueva, ya que se encuentra afectando tendido eléctrico de la zona.

“Sentimos cuando cayó. La casa se estremeció. Sentí miedo. Rompí a llorar. Mis nietas y yo estabamos histéricas. Tuvimos que tomar agua de azahar. Padezco de la presión”, contó la residente de Mayagüez sobre el momento en que quedó atrapada.

Aseguró que el paso del huracán María no le impacto del modo que lo hizo Fiona. Además, Román Rivera compartió que su comunidad está en zona de desastre debido a los derrumbes. Sus vecinos tampoco han podido pasar por la carretera porque está bloqueada por el tronco.

“Ha venido el municipio y defensa civil, pero nos dijeron que no pueden hacer nada hasta que la luz no venga porque los cables son peligrosos. No ha venido más nadie”, denunció la mayagüezana.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia visitó ayer varios sectores afectados por Fiona en este municipio del oeste, entre ellos la Central Igualdad y la urbanización Buenaventura. La comunidad de Román Rivera no formó parte del recorrido de Pierluisi.

La hija de Román Rivera vive en el segundo nivel. Ahora se encuentra durmiendo en la sala del primer piso ya que su casa sufrió severos daños y se encuentra insegura. Además, el cuarto de su nieta en el primer nivel se encuentra bajo el árbol por lo que la joven de 15 años duerme con sus abuelos.

“Estaban empezando los vientos de Fiona cuando pasó, a las 2:00 p.m. (del domingo). El estruendo meneó la casa completita. Donde nunca se había mojado cayó agua. Nuestra cama estaba llena de agua por la ruptura en las tuberias. Esto fue algo serio”, dijo su esposo.

Insistió en que el Colegio de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) habían rechazado cortar el árbol ante denuncias comunitarias de que era “un peligro inminente”.

“Ni Recursos Naturales ni el Colegio quisieron que lo tumbaramos porque era un árbol centenario. Ese es todo el problema que hay. Ahora hay que ver si LUMA viene”, dijo Vélez.

Explicó que gracias a sus vecinos pudieron salir porque les cortaron las ramas que bloqueban la entrada de la residencia.

“Solo ha venido el municipio, pero ellos no podían hacer nada porque están entre líneas de LUMA. Veremos a ver cuándo se puede arreglar esto”, expresó.

La residencia, en la que viven cinco personas, no tiene servicio de electricidad ni agua potable. Su planta eléctrica solo la pueden prender por pocas horas.