La gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró que el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico ya estaba planificado para hoy, de manera simultánea en diversos hospitales a través de la Isla.

“Tal como adelantamos el sábado, una vez el FDA (Administración de Alimentos y Drogas) autorizó la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, ya hoy (ayer) comenzamos a recibir las mismas y seguirán llegando vacunas esta semana. Éstas se irán distribuyendo a los 65 hospitales en Puerto Rico, y comenzarán a administrarse mañana (hoy), simultáneamente, siguiendo lo estipulado por el Departamento de Salud federal (HHS, por sus siglas en inglés)”, expresó la primera ejecutiva.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de la gobernadora surgen luego que el Hospital Ashford en Condado anunciara para las 3:00 p.m. de ayer y luego pospusiera para hoy un evento de vacunación contra el COVID-19. El atraso ocurrió por solicitud de La Fortaleza, según lo sostuvo la institución hospitalaria.

“Desde el principio se le dijo al pueblo que es un proceso en orden. En la reunión de hoy (ayer), donde estuvieron todos los componentes de la logística, se acordó que, como parte del plan establecido, la vacunación iniciaría mañana martes (hoy), según dispuesto además por el Departamento de Salud federal. Queremos que el pueblo vea la vacunación y les brinde confianza. Esto es un proceso de educación y prevención”, argumentó Vázquez Garced.

El comunicado de La Fortaleza sostiene que el director ejecutivo de la Región 2 del HHS, Dennis González, destacó que “el plan del Departamento de Salud federal es que el proceso de vacunación comience mañana, martes, 15 de diciembre de 2020, y así se le informó a los estados y territorios”.

En Estados Unidos, sin embargo, el estado de Nueva York comenzó a vacunar ayer, lunes.

“Todos, tanto el gobierno como el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro, estamos trabajando juntos para poder distribuir y administrar las vacunas para poder erradicar este virus. Esa es la meta de todos: terminar con el COVID-19”, agregó la gobernadora.

Vázquez Garced sostuvo ayer una reunión con la subsecretaria de Salud, Iris Cardona; el ayudante general de la Guardia Nacional, José J. Reyes; el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá; y personal de las farmacias Walgreens y CVS para afinar los detalles de las vacunaciones.

PUBLICIDAD

El Gobierno recibió ayer las primeras 16,575 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19.

Es gratuita

Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Salud recordó a los residentes de Puerto Rico que, si bien la administración de la vacuna contra el COVID-19 tiene un costo mínimo, dicho monto tiene que ser cubierto por las distintas aseguradoras en los planes médicos de cada individuo.

Asimismo, enfatizó en que los proveedores médicos no podrán negarle la vacuna a una persona que no tenga cobertura de salud.

“La vacuna es absolutamente gratis”, reiteró Cardona. La doctora recordó a la ciudadanía que el gobierno de los Estados Unidos está cubriendo el costo total de la vacuna comprada a la compañía Pfizer, cuyo uso de emergencia fue aprobado por la Administracón de Alimentos y Drogas (FDA, en inglés).

Explicó que hay ciertos costos de administración establecidos por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) en relación con el proceso de preparación de la vacuna al momento de utilizarse, la transferencia del frasco a la aguja, la orientación a la persona que recibirá la dosis y las preguntas de rigor, administrar la inyección y completar en una plataforma electrónica el registro de los datos de la persona vacunada.

Cardona no especificó cuál sería el costo de estos procesos en el caso de la dosis contra el COVID-19, pero explicó que con otras vacunas el costo fluctúa entre los $10 y $20.

“Si se diera el caso de una persona que no tuviera ningún seguro médico, no se le debe cobrar absolutamente nada (al individuo), así está dispuesto, no se le niega el servicio a alguien que no tenga seguro”, apuntó.

Los datos de las personas vacunadas serán añadidos en el Registro Electrónico de Vacunación de Puerto Rico.

“La persona que se vacuna recibe una boleta, como pasa con las demás vacunas, donde se indica la fecha, vacuna, marca, dosis, número de lote, y fecha de la próxima dosis”, explicó Cardona.

Sobre la segunda dosis de la vacuna, necesaria para que el producto cumpla su objetivo, la subsecretaria indicó que “una vez se reporta la información en el sistema, la plataforma provee para que el paciente reciba un recordatorio”.