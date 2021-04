El Departamento de Salud comenzó este miércoles con la imposición de multas de $300 a todo aquel viajero que no presente un resultado negativo de la prueba molecular de COVID-19 con filas aglomeradas de personas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, pasajeros que lograron burlar la efectividad del sistema al presentar pruebas que no cumplen con el periodo de días establecido y sin que se le solicitara información financiera a aquellos que no traían consigo un resultado para poder cobrarle la multa.

Las irregularidades se detectaron justo cuando el designado secretario de Salud, Carlos Mellado, y otros funcionarios de la agencia supervisaban personalmente la puesta en vigor de la orden administrativa 2021-499 en el terminal de American Airlines del aeropuerto de Isla Verde. Esta orden impone la multa al viajero que no presente la prueba realizada en un periodo de 72 horas antes del viaje o 48 horas de haber arribado a la Isla.

Mellado estipuló que una vez el viajero llegue a la Isla, tiene que llenar una declaración. En la misma, se le solicita información del viaje, el resultado de la prueba PCR, así como foto de una licencia o pasaporte.

Indicó que, si la persona no presenta el resultado de la prueba, debe llenar la forma de pago. Es allí donde le solicitan la información financiera para que al cabo de 48 horas de su llegada a la Isla se le imponga la multa.

Según observó Primera Hora, una vez se bajaron de sus aviones, los viajeros llegaban al terminal a recoger sus maletas y se aglomeraban en una fila para mostrar que completaron esa declaración del viajero o para hacer turno para que el personal de la Guardia Nacional se lo llenara.

Una vez salían del terminal, la mayoría de los pasajeros reiteraban que ninguna de las personas que corroboraban su estado de salud actual ante esta pandemia del coronavirus les hablaba sobre la imposición de la multa.

De hecho, Magdalena Laureano, quien visitó a su nieto en Orlando y se dirigía a su residencia en Dorado, expuso que el personal de la Guardia Nacional que le llenó su declaración de viajero nunca le preguntó su número de tarjeta de crédito o débito para cobrarle la multa si en las próximas 48 horas no presenta la prueba de que fue un laboratorio o el resultado. Es que la mujer llegó sin realizarse la muestra PCR para detectar el virus, porque en el laboratorio al que llamó le cobraban $200.

“Yo busco una orden médica y me la hago (en Puerto Rico). En otras ocasiones, he hecho lo mismo”, afirmó.

Laureano expuso que la persona que la atendió sí le explicó cómo podía entrar el resultado de la prueba, una vez se la realice. Sin embargo, no le habló de la imposición de la multa si no cumple.

“Ella no me lo explicó. Eso yo lo leí que te iban a dar una multa, que para mí es ridículo. De verdad, que me parece que eso es complicado. ¿Si yo no me hago la prueba, ellos se van a ir detrás de mí a buscarme para que yo pague esa multa? Eso yo lo veo de esa manera. Puede ser una idea, porque si yo no traigo la prueba, lo que yo pienso es que no puedo entrar, pues me quedo ahí hasta que yo me la haga. Ese es mi parecer”, afirmó.

No obstante, Mellado reafirmó que no se le puede limitar la entrada a ningún viajero por no cumplir con los requisitos. Expuso que la persona se expone a ser detenida en la calle por un policía, ser arrestada, tener que pagar una multa de $5,000 por violar la orden ejecutiva en contra del coronavirus, así como cumplir hasta tres años de prisión por mentir en la declaración del viajero.

Por su parte, el joven Ángel Merced, quien reside en Bayamón y llegó de unas cortas vacaciones de Nueva York, expuso que no tuvo problemas al salir del aeropuerto tras suministrar una prueba de COVID-19 que se realizó el jueves de la semana pasada. La misma no cumplía con el periodo de 72 horas previo a un viaje que establece la orden ejecutiva.

“Me la hice cuando salí de Puerto Rico para allá. Me escanearon y no me dijeron nada”, afirmó el joven a los periodistas.

Merced indicó que nadie le pidió que presentara otra prueba molecular ni le hablaron de una posible multa de $300 si no somete un resultado en las próximas 48 horas.

Juana Cruz, quien reside en Caguas, sí llegó con su prueba negativa de PCR.

“Me la hice fácil en (la farmacia) CVS” de Orlando, comentó la mujer, quien alegó que no asistió a los festivales que se realizaron el pasado fin de semana en esta ciudad.

Opinó que no es justo que a los viajeros le cobren $300 por no mostrar un resultado. Pero, luego expuso que la prueba de PCR “es gratis”.

Cabe destacar que en el aeropuerto hay un laboratorio que le realiza la prueba de PCR a todo viajero que no la trajo, justo antes de llegar al terminal del aeropuerto. La portavoz de prensa de Salud, Lisdián Acevedo, indicó que el costo es de $110.

Primera Hora no entrevistó a ningún pasajero que haya ido al laboratorio a realizarse la prueba. No obstante, Mellado sostuvo que se había logrado que pasajeros que llegaban sin su resultado accedieran a acudir al laboratorio.

Otros dos pasajeros entrevistados, entre ellos la guatemalteca Magda Fajardo, que viajó desde Nueva Jersey a vacacionar en la Isla, expusieron que se enteraron de la multa por las noticias.

El boricua Félix Ortiz, quien lleva 40 años residiendo en Nueva York, indicó que se enteró de la multa, “porque yo estoy al tanto de las noticias allá con respecto a lo que está pasando en Puerto Rico porque yo viajo acá seguido”.

Señaló que cuando pasó por el proceso, escuchó que sí estaban orientando sobre la penalidad. Sin embargo, señaló que no tuvo percances, ya que trajo su resultado y la prueba de que está vacunado.

“Si no lo tiene, yo no sé que va a pasar. No me pasó a mí”, dijo, al expresarse de acuerdo con las restricciones que ha impuesto el gobierno para evitar los contagios por COVID-19.

“Yo considero que si la gente no quiere escuchar ni quiere ser responsable por sí mismo, pues la responsabilidad tiene que cogerla el gobierno y el gobierno tiene que ejecutar y ejercer un deber que verdaderamente le va a molestar a los ciudadanos. O los ciudadanos cooperan o no cooperan, entonces, el gobierno tiene que intervenir”, añadió Ortiz.

Esta imposición de la multa se decretó, debido a que el 41% de los viajeros que llegan a la Isla no traen el resultado negativo que se les lleva solicitando desde hace un año para poder entrar al país, informó Mellado.