El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anunció este domingo el comienzo de la remodelación y renovación del Natatorio de San Juan, como parte de la Fase 3 de los trabajos de rehabilitación del Parque Central Dr. Hernán Padilla.

Explicó que se trata de un abarcador proyecto que incluye trabajos de mejoras en “las piscinas, las gradas, los baños, los concesionarios, las oficinas que ubican aquí -aquí están las oficinas de administración del Departamento de Recreación y Deporte- , el área del vestíbulo principal, las facilidades donde ubicaba el gimnasio, la fachada, el exterior, así como otras áreas adicionales, particularmente el techo que va a ser remplazado en su totalidad”.

“Aquí en esta facilidad se van a estar llevando a cabo trabajos tanto de reparación de los daños que ocasionó el paso por Puerto Rico del huracán María en el año 2017, pero en adición a eso también estamos haciendo una inversión en fondos del Municipio de San Juan para aprovechar en esa intervención donde estamos reparando todos los daños del huracán, pero también renovando, remodelando esta facilidad”, indicó Romero, antes de repasar una extensa y detallada lista de parte de los trabajos que se estarían llevando a cabo a través de toda la instalación.

Detalló que la inversión en este proyecto será de más de $11.6 millones. De ese total, el Municipio de San Juan estar aportando sobre $8.6 millones, o el 74%. Es resto del dinero son unos $2.7 millones provenientes de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) y unos 300,000 de fondos CDBG-DR.

“En este proyecto, además de nosotros viabilizar la reparación de FEMA nos tomamos un tiempo adicional para identificar los fondos, pero que la facilidad reciba la inversión requerida para que esté completamente renovada y no tan solo pueda ser disfrutada por las poblaciones que vienen aquí a tomar clases de natación, de acuaeróbicos, los que practican el deporte del zumba, las competencias internacionales”, expresó Romero, recordando que “aquí se llevaron a cabo las últimas cualificatorias para las olimpiadas de Tokio allá para el año 2021”.

“Lo que queremos es actualizarla para continuar elevando la calidad del deporte, no tan solo la práctica del deporte de la natación en Puerto Rico, sino que San Juan tenga esta facilidad para que pueda traer competencias internacionales, turismo deportivo, con todas las implicaciones económicas y de desarrollo y de posicionamiento de la ciudad que eso representa”, insistió.

Comentó que el tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 12 meses, pero recordó que esos estimados “se hacen utilizando condiciones de tiempo que permiten continuidad en la construcción”, y acotó que la experiencia “me dice que puede tomar un poco más tiempo” por las inclemencias del tiempo.

El alcalde explicó que, como parte de las medidas necesarias para garantizar la seguridad, durante el periodo de construcción los servicios relacionados con el uso de la piscina permanecerán suspendidos. Las áreas administrativas del Natatorio sí continuarán operando.

“Sabemos que el cierre temporal de la piscina representa un ajuste para nuestros usuarios, pero estas son mejoras necesarias para asegurar instalaciones de primer orden. Estamos trabajando de forma planificada y responsable para devolverle a la ciudad un Natatorio renovado, seguro y preparado para servir por muchos años más”, aseguró.

Insistió en que “estamos tratando de que esté cerrada el menor tiempo posible” y agregó que “hemos iniciado conversaciones con otras entidades, con el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Estamos bien optimistas de que vamos a culminarlas esta semana, para en la medida mitigar y que podamos utilizar algunas de sus facilidades para por lo menos la programación regular”.

Romero indicó que el diseño del proyecto estará a cargo de la empresa CJ Quiñones Engineering, PSC; la inspección estará a cargo de Integra Design Group, PSC; el contratista será JM Caribbean Builders, Corp; y la gerencia estará a cargo de Slocum Ventures, LLC.

“Estamos bien contentos de que estamos finalizando, sacando ya este proyecto, luego de haber completado los trabajos de planificación, diseño, el proceso de subasta, adjudicación, firma de contrato. Prácticamente pues estamos ya dando hoy la orden para que se proceda a llevar a cabo los trabajos, y que logremos convertir este espacio en un espacio de primera, como tiene el potencial de ser y como lo había sido antes del paso del huracán. Así que estamos bien contentos”, afirmó el alcalde.

Por otro lado, el alcalde capitalino aprovechó el anuncio para dar a conocer que, con la adjudicación del proyecto del Natatorio, la inversión total en unos 44 proyectos adjudicados por la administración municipal en los pasados 12 meses sobrepasó los $205 millones.

Calificó esa cifra como “histórica”, y aseguró que “no hay municipio, no hay consorcio, no hay agencia de gobierno que esté tan activa”, a excepción “quizás” de “la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que opera a nivel de todo Puerto Rico y que cada proyecto vale $100 millones”.