Al tiempo que las autoridades presuntamente identificaron al responsable de los actos de vandalismo en los dugouts del Estadio Hiram Bithorn, como medida cautelar, el Municipio de San Juan decidió aplazar la reinauguración de los camerinos remodelados del parque para que sean estrenados en la celebración del Clásico Mundial de Béisbol 2026 el próximo marzo.

“Los voy a entregar en el Clásico Mundial de Béisbol, no antes, porque dicen que uno no aprende por cabeza ajena. Ya yo, viendo lo que pasó, no voy a confiar, y voy a esperar a inaugurarlo cuando se vayan a entregar [...] para que los equipos que vienen a jugar a Puerto Rico se lleven una impresión buena de Puerto Rico”, expresó este domingo el alcalde de San Juan, Miguel Romero, en una conferencia de prensa en la que anunció la remodelación del Complejo Deportivo Cupey Track.

El ejecutivo municipal indicó que, por el resto de la temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), los equipos locales y visitantes utilizarán los vagones que proyectaban emplearse hasta que estuvieran listos los clubhouses.

Los incidentes ocurrieron durante jornadas en las que se celebran partidos de la LBPRC. ( Suministrada / Suministrada )

“Como las facilidades temporeras ya están pagas, ya están alquiladas, pues mire, que las sigan usando para el resto de la temporada. Pero yo tengo que cuidar, responsablemente, que esto esté listo, que no lo vayan a afectar y que, de momento, algo se nos atrase o se nos dañe, y que la reputación de Puerto Rico salga maltrecha”, aseveró Romero.

El alcalde denunció el sábado los actos de vandalismo que afectaron el área de los dugouts del estadio, a la que solo acceden los jugadores. En un video que circuló en redes sociales, señaló que los equipos visitantes los pasados días fueron los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce.

Aunque no abundó en detalles respecto a la investigación que realizan las autoridades, Romero dijo que ha “escuchado que ya se ha identificado a la persona” que ocasionó los daños. No obstante, no precisó si es una o varias personas, o si pertenecía a alguno de los equipos señalados. Los Cangrejeros de Santurce y los Senadores de San Juan utilizan el estadio capitalino como locales.

El gobierno municipal de San Juan estimó los daños en sobre $20,000. ( Suministrada )

“Espero que lo tiren al medio porque es injusto que pague todo un equipo de pelota, una franquicia, el nombre de una ciudad, por lo que hizo un delincuente”, opinó.

Para el alcalde de San Juan, “da vergüenza” tener que movilizar a la Policía y que haya agentes “buscando subpoenas para ir a entrevistar a los miembros de un equipo”. Además, comentó que, en parte, su molestia se debe a que es un área que está “bajo control de los jugadores”, y aseguró que, “si alguien sabe la importancia de tener un parque en condiciones, son los jugadores”.

Romero confirmó que, en medio de la controversia, el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, y la alcaldesa de Ponce, Marelese Sifre, se comunicaron para solidarizarse con la situación. Igualmente, el equipo de la Sultana del Oeste emitió una comunicación en la que informa de una investigación interna ante los sucesos reportados.

El gobierno municipal de San Juan estimó los daños en sobre $20,000, y esperan tener las reparaciones completadas para la celebración del Clásico Mundial, del 6 al 11 de marzo de 2026, cuando Puerto Rico será sede de los partidos de la primera ronda del Grupo A del torneo.

“Cuando venga el Clásico Mundial de Béisbol, eso no es el parque de San Juan, ese es el estadio en el cual Puerto Rico recibió a 250,000 fanáticos en una semana”, puntualizó Romero.

$3.9 millones para complejo deportivo de Cupey

Romero anunció este domingo la remodelación del Complejo Deportivo Cupey Track, con una inversión estimada de $3,950,781, lo que incluirá la rehabilitación de la pista atlética, el parque de pelota, la cancha de baloncesto, el gimnasio y las oficinas administrativas.

Las instalaciones, una vez completado el proyecto, llevarán el nombre de Florencio González, quien ha estado a cargo del club atlético Cupey Track por 46 años.

“Se lo ha ganado, lleva 46 años aquí. No es tan solo que está pendiente al parque y lo administra, es que literalmente está pendiente a que los jóvenes, los que se benefician de la programación, puedan sacarle el máximo para su beneficio... Los atletas nos traen la medalla y nos traen el orgullo, pero hay unas figuras que están ahí detrás, que son, en parte, responsables de que el éxito de gente como Beverly Ramos y (Félix) “Tito” Trinidad ocurran”, expresó Romero, quien mencionó a los atletas porque solían entrenar en este complejo.

La inversión del proyecto es cubierta mayoritariamente con fondos ordinarios del Municipio de San Juan por $3,613,935.49, lo que representa más del 90% del total de la inversión, con fondos complementarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) por $303,160.96 y de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y Recuperación de Desastres (CDBG-DR) por $33,684.55.

Entre los trabajos, se incluyen obras en la infraestructura del complejo, como el reemplazo de la verja perimetral, mejoras a aceras con rampas de accesibilidad, sustitución de luminarias, rehabilitación de baños, mejoras al sistema de drenaje pluvial y control de escorrentías, así como trabajos de repavimentación y marcado del estacionamiento.

El alcalde estimó que el proyecto tomará un año en ser completado, de no ocurrir contratiempos. En el interín, el equipo atlético Cupey Track utilizará las instalaciones del parque Barbosa, en Ocean Park, para sus entrenamientos.