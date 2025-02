¿Qué tienen en común la educadora Ángeles Pastor Pérez, “Bad Bunny”, los beisbolistas Iván “Pudge” Rodríguez y Juan “Igor” González, el excampeón Román “Rocky” Martínez, la campeona de natación de los Centroamericanos Mayagüez 2010 Vanessa García, y el veterano puertorriqueño Jorge Otero, conocido como el Rambo Boricua?.

Todos son vegabajeños. Pero además, junto al celebre ‘Concho’, todos han sido inmortalizados en un mural en el corazón del casco urbano de Vega Baja por la muralista ucraniana Tsvetana Dondero, conocida en el mundo del arte urbano como “Urban Russian Doll”.

12 Fotos La obra plasmada por Tsvetana Dondero, conocida como "Urban Russian Doll", se ha convertido en un punto de encuentro y de interacción social de la comunidad vegabajeña.

De padres ucranianos pero nacida en Rusia, y quien se considera así misma como una “ucraniana de Rusia”, la artista de 40 años emigró a los Estados Unidos hace más de una década y tras el contacto con los boricuas de la diáspora en la ciudad de Nueva York, Tsvetana sintió el deseo de conocer la Isla y traer su arte a nuestra tierra, algo que hizo realidad hace aproximadamente tres años.

“Por alguna razón, yo tenía muchos amigos que son boricuas y principalmente ‘newyoricans’ en Nueva York, y siempre fueron los puertorriqueños los que me ayudaron todo el tiempo, y en el más difícil momento fueron los puertorriqueños, los puertorriqueños, ahí para mí, como una familia. Y yo estaba como ¿de dónde vienen ustedes? y me dio el deseo de venir aquí y agradecer a la isla con un poco de arte al menos. Como decir gracias a la isla por todas las cosas increíbles que me han pasado en Nueva York con gente cuyas raíces están aquí y luego aprendí sobre la cultura boricua y todo lo rico. Tengo mucha pasión por Puerto Rico, la isla”, expresó la artista.

No bien se finalizó el proyecto, Dondero, Michael Pabón (a la izquierda) y su novio, Gabriel Salvá, ya conspiran para realizar un segundo mural. ( Carlos Rivera Giusti )

Desde entonces, Puerto Rico se convirtió en su hogar, donde además encontró el amor junto al también muralista Gabriel Salvá. Dondero reveló que tras su llegada a la Isla invitada por otra artista para trabajar en un mural en Culebra, su corazón hizo click con Puerto Rico de manera instantánea.

“Me encanta la gente, la cultura, la comida, me encanta todo. El arte local me inspira mucho, me hace sentir como si hubiera nacido de nuevo. Cuando llegué aquí, antes de que me mudara, vi todos los murales pintados con un estilo libre, tan diferente. Había mucho corazón en el arte y cuando lo vi, cuando lo sentí, dije, ¿sabes qué? Definitivamente, mi lugar está aquí y voy a ser inspirada y hacerme mejor“, relató Tsvetana quien conversó en inglés aunque habla español fluido, lo que declinó hacer en esta ocasión traicionada por los nervios que le provocaba la entrevista.

Aunque ya era conocida en la escena del arte urbano en los Estados Unidos, Tsvetana recordó que tras pintar varios murales en diferentes pueblos de la Isla, fueron una serie de videos publicados en las redes sociales sobre los murales que realizó en el proyecto ‘Santurce es Ley’ -que se volvieron virales- los que llevaron al comerciante vegajabeño Michael Pabón a contactarla para realizar un mural en una de sus propiedades comerciales en el casco urbano de la ciudad del Melao Melao.

“Michael Pabón, el dueño de este edificio, me encontró después de que publiqué un video del mural de ‘Santurce es Ley’ que pinté. Era un mural dedicado a la gente de Puerto Rico. Era como una línea, una pared corta, con muchas caras y ojos. Y eran diferentes puertorriqueños en esa pared... Así que lo pinté y creé un “reel” en Instagram y salió viral porque esa fue una de mis formas de agradecer a los puertorriqueños por su gran corazón y su inspiración. Michael me llamó. Me envió un mensaje, nos llamamos y me preguntó si podía crear un mural con la gente más prominente de Vega Baja, que representa la cultura, la historia y muchas cosas importantes para este increíble, hermoso y feliz lugar“, recordó.

Por su parte, Pabón explicó que confeccionó una lista de figuras de Vega Baja, algunas altamente conocidas, otras no tanto, pero que han tenido impacto en la comunidad y en el municipio. De ahí que figuras como la otrora subsecretaria del Departamento de Instrucción Pública y autora de libros escolares como ‘Del Campo al Pueblo’, Ángeles Pastor, comparta un espacio en el mural junto a Benito Antonio Martínez Ocasio, el “Conejo Malo” que ha puesto el nombre y la cultura puertorriqueña en boca del mundo, o figuras como Jorge Otero, el veterano del Ejército de los Estados Unidos más condecorado del conflicto bélico de Vietnam.

“Todos los que están ahí son gente de pueblo. Bueno, si yo hacía un mural, mi hijo mayor, que es el primer cardiólogo veterinario aquí en la isla, él estuvo estudiando 14 años y regresó el año pasado, y él fue el que me ayudó en esa selección. Él es de Vega Baja también, y él me ayudó en esa selección y él me dijo papi, tienes que meter a Bad Bunny porque Bad Bunny es de Vega Baja y ha creado un impacto a nivel mundial, el tipo tiene que estar ahí y tiene que estar en una posición privilegiada”, dijo.

Pabón añadió que la idea del mural era un proyecto privado, con un fin social que se logró alcanzar prácticamente de manera instantánea, y era que la comunidad desarrollara “sentido de posesión que el municipio se adueñara... Esto yo lo empecé solo. Esto era privado, ya yo le había dado el 50% del costo a ella (a la artista), pero cuando el municipio lo vio, yo le enseñe el proyecto, y cuando el alcalde lo vio dijo ‘yo quiero ser parte de ese proyecto’. Y esa fue mi primera victoria. El municipio se apoderó de esto. Y detrás del municipio, la gente”, celebró.

Por su parte, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, elogió el trabajo de Stvetana y su novio Gabriel, quien también ha sido parte del proyecto, el que catalogo como un símbolo de esperanza. “Quiero extender mi más sincero agradecimiento a todos los colaboradores que han dado vida a este mural. Su talento y dedicación han transformado este proyecto en un símbolo de esperanza, fortaleza y una perfecta integración de nuestras raíces con nuevas ideas. Este mural se presenta como un legado para futuras generaciones y como un recordatorio del espíritu vibrante que define a Vega Baja, embelleciendo nuestra ciudad con historia y naturaleza”, manifestó el Ejecutivo Municipal.

Tras la culminación del proyecto, que comenzó el primero de diciembre, Stvetana, Gabriel y Michael se preparan para hacer una segunda fase del mural, donde incluirán más figuras que han tenido impacto en el quehacer cultural, social e histórico de los vegabajeños.