El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez, desmintió denuncias de que las lanchas a Vieques y Culebras estuvieran saliendo fuera de sus horarios programados.

La afirmación de Menéndez fue en respuesta a preguntas de este diario, tras recibir denuncias de ciudadanos que alegan salidas de ferris fuera de hora, sea 30 o 40 minutos antes de lo anunciado, o con 40 minutos de retraso.

Según las denuncias, esas salidas antes de hora han dejado pasajeros con boletos varados en la terminal.

Sin embargo, el director ejecutivo de ATI dijo sentirse “sorprendido” por esos comentarios de embarcaciones que no estaban saliendo a tiempo y aseguró que “de un tiempo acá nuestro enfoque es que las embarcaciones salgan según el itinerario”.

PUBLICIDAD

No obstante, aclaró que es importante que las personas tomen en cuenta que 10 minutos antes de la hora de zarpar “se detiene el proceso de abordaje”, por disposiciones existentes.

“Eso es bien importante. Tratamos de cumplir el itinerario. De eso se trata, de dar consistencia, y en estos momentos lo estamos logrando. Queremos que haya disciplina en el proceso”, afirmó Menéndez. “Eso de que no se sabía a qué hora salía la lancha, eso es cosa del pasado”.

“Si hay una embarcación que está programada para salir a una hora, es a esa hora que debe salir”, insistió. “Lo que puede ser es que vieran una embarcación salir, y pensara que era la suya. Pero las embarcaciones deben salir a la hora programada”.

El directivo recomendó a las personas que planifiquen con tiempo sus viajes para evitar contratiempos, y fue enfático en que al hacer sus compras de boleto en línea o directamente en la boletería “compre ida y vuelta”, para que no tenga problemas con su regreso. “Aseguren, lo dice Puerto Rico Ferry cuando compra en línea, y se lo van a decir en la boletería. Es importante comprar de ida y vuelta, para que asegure su asiento. Le van a vender lo que usted quiera, pero debe asegurar su regreso, para que no se quede varado”.

“Le estamos pidiendo a todos los pasajeros que lleguen no más de hora y media antes. No es necesario que esté allí tres horas antes. Si su viaje sale a las 10:00, que llegue a las 9:00 y no va a tener ningún problema”, comentó.

PUBLICIDAD

“Y de nuevo, 10 minutos antes del viaje, se detiene el abordaje, y no va a poder abordar. Si sale a las 2:00, no llegue 15 minutos antes, porque le va a ser difícil poder abordar. Pero con una hora, de tiempo, no debe tener problemas”, insistió.

“Y si no tiene boleto, y lo quiere ese mismo día, es muy difícil que consiga”, reiteró.

Agregó que, para la venidera Semana Santa, “particularmente del 11 al 18 abril esperamos sobre 80,000 personas, que es casi el doble de lo que recibieron el año pasado. Así que, si va el mismo día a buscar un boleto es muy probable que no haya nada disponibles”.

Comentó que, para atender ese flujo de viajeros durante esos días, “trajimos más embarcaciones y duplicamos los viajes. Serán 42 viajes diarios de ida y vuelta a Vieques y Culebra”.

Menéndez indicó que “ahora mismo tenemos nueve embarcaciones. Dejamos dos de ‘back up’ (reserva), para atender cualquier situación que pueda surgir”. Cuatro de las embarcaciones, agregó, son carga y pasajeros, y el resto solo de pasajeros.

No obstante, afirmó, si se da una situación que tengan que sustituir una embarcación o alterar itinerarios, “eso se anuncia, se le deja saber a los pasajeros, se anuncia por los altoparlantes”.

Agregó que, para la Semana Santa, además, se han identificado áreas de estacionamiento adicionales que estarán disponibles para visitantes y residentes, y que estarán señalizados. Habrá autobuses que llevarán a los pasajeros hasta el terminal. Esa gestión contará con la colaboración de las autoridades de Roosevelt Roads y la Policía, que estará dando patrullaje. El costo del estacionamiento, por día, es de $10, más los impuestos ($11.15). El abono mensual es de $55.75.

PUBLICIDAD

Menéndez aclaró además que, aunque a veces turistas o residentes reseñan que alguna embarcación sale con espacio disponible, “eso ya está vendido”.

“Eso es un tema que vamos a ver cómo podemos tratarlo, a ver si se le puede dar a alguna persona que esté en el terminal ese espacio que alguien compró y que no va a llegar. Pero ahora mismo no se puede hacer. Ahora se está honrando ese espacio que se compró”, aseveró.

Por otro lado, el directivo informó a los viajeros que todavía está vigente, hasta el 28 de abril, el mandato de uso de mascarilla. “Es un mandato de TSA (Administración de Seguridad en el Transporte), es un requerimiento federal. Todo el mundo tiene que estar con su mascarilla, desde que entras al terminal hasta que sales en el otro terminal”.

Por último, Menéndez exhortó a los viajeros a que tengan “disciplina y moderación. Vaya y disfrute. No debemos tener ningún problema, pero pedimos disciplina y moderación”. Agregó que todos los servicios de transportación pública “están funcionando en estos momentos, autobuses, tren, ferris, todo está funcionando”.